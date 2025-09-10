Visszatér a legendás golfozó, Tiger Woods: erre már rég vártak a rajongói

Tiger Woods visszatért a golfpályára az Achilles-ín műtétje után, ami rajongói körében nagy lelkesedést váltott ki - írta meg a Daily Mail.

A 49 éves golflegenda márciusi műtétje óta először tűnt fel a pályán, amikor a New Jersey-i Liberty National golfklubban gyakorolt a NEXUS Kupa amatőr verseny idején, amelynek házigazdája is egyben.

A videófelvételeken Woods lendítése nem mutatott fájdalmat vagy kényelmetlenséget a műtét után, ami pozitív jel a rajongók számára. A visszatérés előtt egy nappal Woods még Philadelphiában járt, ahol Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó társaságában felavatta új oktatóközpontját. Akkor még kérdéses volt játékosként való jövője, most azonban úgy tűnik, ismét a visszatérésre készül.

A közösségi médiában a rajongók lelkesen reagáltak a visszatérésre. "Hihetetlen, milyen gyors a felépülése. Nem meglepő, ismerve ezt az elszánt embert", írta az egyik rajongó, míg egy másik megjegyezte: "Tiger remekül néz ki!"

Woods legutóbb hivatalos versenyen a 2024-es Open Championshipen vett részt tavaly júliusban, ahol nem jutott tovább a kiejtési szakaszból. A 15-szörös major-győztes jelenleg a világranglista 1839. helyén áll, és 2021-es autóbalesete óta mindössze 11 versenyen indult.

Ideális esetben Woods a 2026-os Mastersen térhetne vissza a versenyzéshez, amely jövő áprilisban, 13 hónappal az Achilles-műtétje után lesz. Korábbi ötszörös győztesként automatikusan indulási jogot kapna az Augustában rendezett tornán.