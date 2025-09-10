Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit.
Visszatér a legendás golfozó, Tiger Woods: erre már rég vártak a rajongói
Tiger Woods visszatért a golfpályára az Achilles-ín műtétje után, ami rajongói körében nagy lelkesedést váltott ki - írta meg a Daily Mail.
A 49 éves golflegenda márciusi műtétje óta először tűnt fel a pályán, amikor a New Jersey-i Liberty National golfklubban gyakorolt a NEXUS Kupa amatőr verseny idején, amelynek házigazdája is egyben.
A videófelvételeken Woods lendítése nem mutatott fájdalmat vagy kényelmetlenséget a műtét után, ami pozitív jel a rajongók számára. A visszatérés előtt egy nappal Woods még Philadelphiában járt, ahol Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó társaságában felavatta új oktatóközpontját. Akkor még kérdéses volt játékosként való jövője, most azonban úgy tűnik, ismét a visszatérésre készül.
A közösségi médiában a rajongók lelkesen reagáltak a visszatérésre. "Hihetetlen, milyen gyors a felépülése. Nem meglepő, ismerve ezt az elszánt embert", írta az egyik rajongó, míg egy másik megjegyezte: "Tiger remekül néz ki!"
Woods legutóbb hivatalos versenyen a 2024-es Open Championshipen vett részt tavaly júliusban, ahol nem jutott tovább a kiejtési szakaszból. A 15-szörös major-győztes jelenleg a világranglista 1839. helyén áll, és 2021-es autóbalesete óta mindössze 11 versenyen indult.
Ideális esetben Woods a 2026-os Mastersen térhetne vissza a versenyzéshez, amely jövő áprilisban, 13 hónappal az Achilles-műtétje után lesz. Korábbi ötszörös győztesként automatikusan indulási jogot kapna az Augustában rendezett tornán.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.
A Liverpool FC nem tesz újabb kísérletet Marc Guehi megszerzésére a januári átigazolási időszakban.
Bár a 30 éves középső védő magyarázkodott egy darabig, és ki is tartott ártatlansága mellett, az UEFA nem kegyelmezett, így majdnem a teljes szezont ki...
Fernando Santosnak esze ágában nem volt lemondani a súlyos verés után sem, de az azeri szövetség nem így gondolta, és már az első selejtező után...
Elmondta Szoboszlai Dominik, mire számítsunk a portugálok ellen: "mindenki tegye ki a szívét, lelkét!"
Először találkozik a pályán gyerekkori példaképével, Cristiano Ronaldoval Szoboszlai, aki azonban elvárásokat is megfogalmazott csapattársai felé.
A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasított két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a csapat nem eladó.
Andre Onana, a Manchester United kapusa kölcsönben a török Trabzonsporhoz igazol, miután a klubnál "feleslegessé" vált.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.