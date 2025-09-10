2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand putting golf ball on tee in golf course
Sport

Visszatér a legendás golfozó, Tiger Woods: erre már rég vártak a rajongói

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 14:16

Tiger Woods visszatért a golfpályára az Achilles-ín műtétje után, ami rajongói körében nagy lelkesedést váltott ki - írta meg a Daily Mail.

A 49 éves golflegenda márciusi műtétje óta először tűnt fel a pályán, amikor a New Jersey-i Liberty National golfklubban gyakorolt a NEXUS Kupa amatőr verseny idején, amelynek házigazdája is egyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A videófelvételeken Woods lendítése nem mutatott fájdalmat vagy kényelmetlenséget a műtét után, ami pozitív jel a rajongók számára. A visszatérés előtt egy nappal Woods még Philadelphiában járt, ahol Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó társaságában felavatta új oktatóközpontját. Akkor még kérdéses volt játékosként való jövője, most azonban úgy tűnik, ismét a visszatérésre készül.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A közösségi médiában a rajongók lelkesen reagáltak a visszatérésre. "Hihetetlen, milyen gyors a felépülése. Nem meglepő, ismerve ezt az elszánt embert", írta az egyik rajongó, míg egy másik megjegyezte: "Tiger remekül néz ki!"

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Woods legutóbb hivatalos versenyen a 2024-es Open Championshipen vett részt tavaly júliusban, ahol nem jutott tovább a kiejtési szakaszból. A 15-szörös major-győztes jelenleg a világranglista 1839. helyén áll, és 2021-es autóbalesete óta mindössze 11 versenyen indult.

Ideális esetben Woods a 2026-os Mastersen térhetne vissza a versenyzéshez, amely jövő áprilisban, 13 hónappal az Achilles-műtétje után lesz. Korábbi ötszörös győztesként automatikusan indulási jogot kapna az Augustában rendezett tornán.
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #műtét #visszatérés #golf #tiger woods

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:35
14:16
14:02
13:46
13:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
4
7 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
5
1 hete
Megkopasztja a sztárfocistát az adózás: meglepő, mennyi marad a zsebében a levonások után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 14:35
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 13:07
Bezárja egyik fontos bázisát a Wizz Air: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 14:28
Figyelmeztetik a magyar autósokat: erre most sokan ráfázhatnak