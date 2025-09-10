Máris kezdődik az év legnagyobb versenye: ezeket a sztárokat nézheted az atlétikai vb-n

A világ legjobb atlétái készülnek a tokiói világbajnokságra, ahol több versenyszámban is világrekord-kísérletek várhatók - írja előzetesében a The Guardian.

Armand Duplantis rúdugrásban egyeduralkodónak számít. A svéd atléta már 13 alkalommal döntötte meg a világrekordot, idén háromszor is. Júniusban a stockholmi Diamond League-en 6,28 méterre javította a csúcsot, majd Budapesten augusztusban 6,29 méterre tolta ki a határt. A 2021-es tokiói olimpián aranyérmet nyert, de akkor nem sikerült a világrekord-kísérlete.

Faith Kipyegon, a 31 éves kenyai futó júniusban ugyan nem tudta teljesíteni a négy perces mérföldet, de a következő héten Eugene-ben 3:48,68-as idővel futott 1500 méteren, ami sorozatban a harmadik világrekordja ezen a távon. A háromszoros olimpiai bajnoki cím szinte biztosra vehető számára Tokióban.

A 3000 méteres akadályfutásban izgalmas csata várható a kenyai Beatrice Chepkoech és a Bahreinnek versenyző Winfred Yavi között. Chepkoech a jelenlegi világrekord (8:44,32) birtokosa, míg a 25 éves Yavi, aki a bahreini hadsereg közkatonája, idén már 8:45,25-ös időt futott, és a múlt hónapban négy másodpercet faragott Chepkoech mérföldes rekordjából.

A 400 méteres gátfutás olimpiai döntője 2021-ben igazi klasszikussá vált, amikor Karsten Warholm és az amerikai Rai Benjamin is átlépte Warholm korábbi világrekordját. A norvég 45,94 másodperces idővel győzött, amit Michael Johnson "a sportág történetének egyik legimpozánsabb teljesítményeként" jellemzett. Idén mindketten visszatérnek, és a brazil Alison dos Santos is versenyben lesz az éremért.

A házigazda Japán legjobb éremreményei között szerepel Toshikazu Yamanishi a 20 kilométeres gyaloglásban. A kétszeres világbajnok februárban a japán bajnokságon 1:16:10-es idővel megdöntötte honfitársa, Yusuke Suzuki 2015-ös világrekordját. Kérdés, hogy a tokiói szeptemberi hőségben meg tudja-e ismételni ezt a teljesítményt.

A 800 méteres síkfutásban David Rudisha 2012-es londoni olimpián elért 1:40,91-es világrekordja még mindig áll, de a szakértők szerint a mai generáció képes lehet megközelíteni ezt az időt. A tavalyi olimpiai bajnok, a kenyai Emmanuel Wanyonyi személyes rekordja 1:41,11, míg a kanadai Marco Arop és az algériai Djamel Sedjati is esélyes a világbajnoki címre. Egy bátor taktikával akár Rudisha rekordját is veszélyeztethetik Tokióban.