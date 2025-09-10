Az Európai Bizottság elnöke strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen.
Máris kezdődik az év legnagyobb versenye: ezeket a sztárokat nézheted az atlétikai vb-n
A világ legjobb atlétái készülnek a tokiói világbajnokságra, ahol több versenyszámban is világrekord-kísérletek várhatók - írja előzetesében a The Guardian.
Armand Duplantis rúdugrásban egyeduralkodónak számít. A svéd atléta már 13 alkalommal döntötte meg a világrekordot, idén háromszor is. Júniusban a stockholmi Diamond League-en 6,28 méterre javította a csúcsot, majd Budapesten augusztusban 6,29 méterre tolta ki a határt. A 2021-es tokiói olimpián aranyérmet nyert, de akkor nem sikerült a világrekord-kísérlete.
Faith Kipyegon, a 31 éves kenyai futó júniusban ugyan nem tudta teljesíteni a négy perces mérföldet, de a következő héten Eugene-ben 3:48,68-as idővel futott 1500 méteren, ami sorozatban a harmadik világrekordja ezen a távon. A háromszoros olimpiai bajnoki cím szinte biztosra vehető számára Tokióban.
A 3000 méteres akadályfutásban izgalmas csata várható a kenyai Beatrice Chepkoech és a Bahreinnek versenyző Winfred Yavi között. Chepkoech a jelenlegi világrekord (8:44,32) birtokosa, míg a 25 éves Yavi, aki a bahreini hadsereg közkatonája, idén már 8:45,25-ös időt futott, és a múlt hónapban négy másodpercet faragott Chepkoech mérföldes rekordjából.
KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!
A 400 méteres gátfutás olimpiai döntője 2021-ben igazi klasszikussá vált, amikor Karsten Warholm és az amerikai Rai Benjamin is átlépte Warholm korábbi világrekordját. A norvég 45,94 másodperces idővel győzött, amit Michael Johnson "a sportág történetének egyik legimpozánsabb teljesítményeként" jellemzett. Idén mindketten visszatérnek, és a brazil Alison dos Santos is versenyben lesz az éremért.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A házigazda Japán legjobb éremreményei között szerepel Toshikazu Yamanishi a 20 kilométeres gyaloglásban. A kétszeres világbajnok februárban a japán bajnokságon 1:16:10-es idővel megdöntötte honfitársa, Yusuke Suzuki 2015-ös világrekordját. Kérdés, hogy a tokiói szeptemberi hőségben meg tudja-e ismételni ezt a teljesítményt.
A 800 méteres síkfutásban David Rudisha 2012-es londoni olimpián elért 1:40,91-es világrekordja még mindig áll, de a szakértők szerint a mai generáció képes lehet megközelíteni ezt az időt. A tavalyi olimpiai bajnok, a kenyai Emmanuel Wanyonyi személyes rekordja 1:41,11, míg a kanadai Marco Arop és az algériai Djamel Sedjati is esélyes a világbajnoki címre. Egy bátor taktikával akár Rudisha rekordját is veszélyeztethetik Tokióban.
A Bayern München 2022-ben megpróbálta leigazolni Lamine Yamalt, még mielőtt a fiatal tehetség bemutatkozott volna a Barcelona felnőtt csapatában
Tiger Woods visszatért a golfpályára az Achilles-ín műtétje után, ami rajongói körében nagy lelkesedést váltott ki.
Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit.
A keddi, Egan Bernal által megnyert etapot 8 kilométerrel le kellett rövidíteni a tüntetők újbóli felbukkanása miatt.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya meglepte a szurkolókat, amikor kerékpárral gurult be a pályára a Bosznia-Hercegovina elleni selejtező előtt.
Sokan kritizálták a "Tuchelballt", ám az angolok most öles léptekkel haladnak a vb-részvétel felé.
Varga Barnabás duplázott, Cristiano Ronaldo pedig büntetőből szerzett gólt, de végül Cancelo gólja döntött a Puskás Arénában.
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben.
Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól.
A legendás futballista saját műsorába várta a Szentatyát, válasz azonban nem érkezett. A meghívás viszont ettől még áll.
Ange Postecoglou lett a Nottingham Forest új vezetőedzője, miután a klubtulajdonos Evangelos Marinakis menesztette Nuno Espirito Santót.
A fogadók óvatosak az esti, portugálok elleni meccs előtt: a tétek mindössze 8-8 százaléka érkezett az első félidei hazai győzelemre, illetve döntetlenre.
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára szerint a februári téli olimpián tizennégy magyar versenyző részvétele várható.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Boris Beckert pókerezés okán fenyegették a nehézfiúk a sitten, de szerencséjére barátai kisegítették.