Global warming from the sun and burning, heat wave hot sun, climate change, Heatwave hot sun, makes heat stroke
Így akarnak vébét rendezni? Borzalmas hőség várhat a játékosokra 2026-ban, nem látszik a megoldás

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 19:44

A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben egy új tanulmány szerint, amely a szélsőséges időjárási viszonyok fenyegetésére figyelmeztet - írta a The Guardian.

A "Pitches in Peril" (Veszélyben a pályák) című jelentés megállapította, hogy a 16 helyszínből 10 rendkívül magas kockázatnak van kitéve a szélsőséges hőstressz szempontjából. 2050-re Észak-Amerika világbajnoki stadionjainak közel 90%-a igényel majd alkalmazkodást a szélsőséges hőséghez, míg egyharmaduk olyan vízigénnyel fog szembesülni, amely eléri vagy meghaladja a rendelkezésre álló készleteket.

A tanulmány szerint a 2026-os világbajnokság 16 stadionjából 14 már 2025-ben meghaladja a biztonsági küszöbértékeket legalább három jelentős éghajlati veszély – szélsőséges hőség, játékra alkalmatlan csapadék és árvíz – tekintetében. Tizenhárom helyszínen már most is tapasztalható legalább egy olyan nap nyaranta, amely meghaladja a FIFA ivószünetre vonatkozó 32°C-os Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) küszöbértékét, amely egy nemzetközileg elismert index a közvetlen napfényben mért emberi hőstressz mérésére.

Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami és Monterrey városokban a hőmérséklet két hónapig vagy tovább is meghaladja ezt a határértéket. Tíz helyszínen tapasztalható legalább egy olyan nap nyaranta, amikor a WBGT eléri a 35°C-ot (95F) – amit a klímakutatók az emberi alkalmazkodóképesség határaként azonosítottak a szélsőséges hőség esetén, Dallas (31 nap) és Houston (51 nap) a leginkább érintett. 

A helyenként brutális hőség, a szélsőséges időjárási körülmények már a most nyáron megrendezett klubvilágbajnokságon is több panaszt hoztak magukkal a játékosok és a szurkolók részéről is. Erről korábban itt írtunk:

Bár Dallas és Houston stadionjai tetővel enyhítik majd a hőséget, az éghajlati kockázatok túlmutatnak az elit helyszíneken. A jelentés szerint Mohamed Szalah egyiptomi pályája évente több mint egy hónapnyi játékra alkalmatlan hőséggel nézhet szembe, míg William Troost-Ekong nigériai csapatkapitány gyermekkori pályáján 2050-re 338 nap szélsőséges hőség várható.

"Ahogy haladunk előre az évtizedben, a kockázatok tovább növekednek, hacsak nem hozunk drasztikus intézkedéseket, például a versenyek téli hónapokra vagy hűvösebb régiókba való áthelyezését" – nyilatkozta Piers Forster, a leeds-i Priestley Centre for Climate Futures igazgatója.

A 96 oldalas jelentés arra sürgeti a futballipart, hogy kötelezze el magát a 2040-es nettó nulla kibocsátás (ismertebb nevén: Net Zero) mellett, és tegyen közzé hiteles dekarbonizációs terveket, valamint felszólítja a tornaszervezőket, hogy hozzanak létre alkalmazkodási alapokat. A tanulmány szerint a három rendező országban megkérdezett 3600 szurkoló 91%-a szeretné, ha a 2026-os világbajnokság a fenntarthatóság példaképe lenne.
