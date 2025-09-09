Zinedine Zidane közel áll a visszatéréshez a labdarúgás világába, minden jel szerint a francia válogatott kispadján folytathatja pályafutását 2026-tól.
Így akarnak vébét rendezni? Borzalmas hőség várhat a játékosokra 2026-ban, nem látszik a megoldás
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság lehet az utolsó, amelyet súlyos éghajlati problémák nélkül rendezhetnek meg a térségben egy új tanulmány szerint, amely a szélsőséges időjárási viszonyok fenyegetésére figyelmeztet - írta a The Guardian.
A "Pitches in Peril" (Veszélyben a pályák) című jelentés megállapította, hogy a 16 helyszínből 10 rendkívül magas kockázatnak van kitéve a szélsőséges hőstressz szempontjából. 2050-re Észak-Amerika világbajnoki stadionjainak közel 90%-a igényel majd alkalmazkodást a szélsőséges hőséghez, míg egyharmaduk olyan vízigénnyel fog szembesülni, amely eléri vagy meghaladja a rendelkezésre álló készleteket.
A tanulmány szerint a 2026-os világbajnokság 16 stadionjából 14 már 2025-ben meghaladja a biztonsági küszöbértékeket legalább három jelentős éghajlati veszély – szélsőséges hőség, játékra alkalmatlan csapadék és árvíz – tekintetében. Tizenhárom helyszínen már most is tapasztalható legalább egy olyan nap nyaranta, amely meghaladja a FIFA ivószünetre vonatkozó 32°C-os Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) küszöbértékét, amely egy nemzetközileg elismert index a közvetlen napfényben mért emberi hőstressz mérésére.
Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami és Monterrey városokban a hőmérséklet két hónapig vagy tovább is meghaladja ezt a határértéket. Tíz helyszínen tapasztalható legalább egy olyan nap nyaranta, amikor a WBGT eléri a 35°C-ot (95F) – amit a klímakutatók az emberi alkalmazkodóképesség határaként azonosítottak a szélsőséges hőség esetén, Dallas (31 nap) és Houston (51 nap) a leginkább érintett.
A helyenként brutális hőség, a szélsőséges időjárási körülmények már a most nyáron megrendezett klubvilágbajnokságon is több panaszt hoztak magukkal a játékosok és a szurkolók részéről is. Erről korábban itt írtunk:
Bár Dallas és Houston stadionjai tetővel enyhítik majd a hőséget, az éghajlati kockázatok túlmutatnak az elit helyszíneken. A jelentés szerint Mohamed Szalah egyiptomi pályája évente több mint egy hónapnyi játékra alkalmatlan hőséggel nézhet szembe, míg William Troost-Ekong nigériai csapatkapitány gyermekkori pályáján 2050-re 338 nap szélsőséges hőség várható.
"Ahogy haladunk előre az évtizedben, a kockázatok tovább növekednek, hacsak nem hozunk drasztikus intézkedéseket, például a versenyek téli hónapokra vagy hűvösebb régiókba való áthelyezését" – nyilatkozta Piers Forster, a leeds-i Priestley Centre for Climate Futures igazgatója.
A 96 oldalas jelentés arra sürgeti a futballipart, hogy kötelezze el magát a 2040-es nettó nulla kibocsátás (ismertebb nevén: Net Zero) mellett, és tegyen közzé hiteles dekarbonizációs terveket, valamint felszólítja a tornaszervezőket, hogy hozzanak létre alkalmazkodási alapokat. A tanulmány szerint a három rendező országban megkérdezett 3600 szurkoló 91%-a szeretné, ha a 2026-os világbajnokság a fenntarthatóság példaképe lenne.
Luis Suarez, az Inter Miami csatára három mérkőzéses eltiltást kapott, miután leköpött egy Seattle Sounders stábtagot.
Harry Kane kijelentette, hogy az angol válogatott kész elhagyni a pályát, ha a szerb szurkolók rasszista megnyilvánulásokkal illetnék a játékosokat a belgrádi vb-selejtezőn.
Nuno Espirito Santo távozik a Nottingham Forest kispadjáról, miután megromlott a viszonya a klub tulajdonosával, Evangelos Marinakisszal.
A magyar válogatott a sztárokkal teletűzdelt Portugáliát fogadja ma este a Puskásban, a statisztikák alapján pedig alapos félnivalóink is lehetnek Ronaldóék ellen.
Itt az új világelső: domináns játékkal verte Alcaraz legnagyobb ellenfelét, ő maradt a US Open királya
Carlos Alcaraz lenyűgöző teljesítménnyel nyerte meg hatodik Grand Slam címét a US Openen, legyőzve Jannik Sinnert a döntőben.
Balhé van készülőben a McLarennél? Reagáltak a pilóták a csapatutasításra, ezt mondta Norris és Piastri
A McLaren belső utasítása szerint Piastri visszaengedte Norrist a második helyre, a brit pilótát pedig kifütyülték Monzában
Leszakadt a bicepsze Kangyal Balázsnak, a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzőjének a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.
Verstappent már a rajtnál sem lehetett megfogni, nagyon simán húzta be a monzai versenyt. A két McLaren azonban nem hagyja felzárkózni az összetettben.
Az úszónő terhessége már eléggé előrehaladt, a kép tanúsága alapján hamarosan bővül a család.
Geraint Thomas, a 2018 Tour de France győztese és olimpiai aranyérmes kerékpáros ma fejezi be pályafutását a Tour of Britain utolsó szakaszán.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul.
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Két gólós előnyt játszott el a válogatott, egy pontot hoztak el Dublinból. Folytatás jövő kedden Portugália ellen.
A Ferrarik a negyedik, illetve ötödik helyet szerezték meg, Verstappen azonban most tudott extrát nyújtani, így övé a pole Monzában.
A McLaren pilótája szerint túl szoros a verseny a riválisokkal, de Monzában ismét nagy dobásra készül.
René Higuita, a kolumbiai labdarúgás legendás kapusa örökre beírta nevét a futballtörténelembe ezzel a mozdulattal.
Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.
A statisztikák azt mutatják, hogy az írek az elmúlt pár évtizedben igazi mumusai voltak a magyar válogatottnak - extra teljesítménnyel azonban hozható a meccs.