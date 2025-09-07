Lezárultak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fórumai, ahol a fővárosiak beleszólhattak az éjszakai közösségi közlekedés megújításába.
Lefejezték a hálózatot a nyomozók: illegálisan adtak meccseket a kalózok, de ennek most vége
Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot, amely az elmúlt évben 1,6 milliárd látogatást regisztrált 80 különböző domainen keresztül - jelentette a Sportico.
A Kreativitás és Szórakoztatás Szövetség (ACE) és az egyiptomi hatóságok közös közleményben jelentették be, hogy sikeresen leállították a Streameast nevű kalózhálózatot, amelyet "a világ legnagyobb illegális sportplatformjaként" jellemeztek.
A hálózat elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, a Fülöp-szigeteken és Németországban volt népszerű. Az amerikai szurkolók körében különösen elterjedt volt, gyakran említették fizetős szolgáltatások alternatívájaként a közösségi médiában.
Bár 2024 augusztusában az amerikai Belbiztonsági Nyomozások (HSI) már lefoglalt néhány domaint, a hálózat üzemeltetői gyorsan reagáltak, és azt állították, hogy több mint 400 alternatív weboldalnévvel rendelkeznek a közvetítések folytatásához.
Az egyiptomi hatóságok augusztus 24-én Kairó közelében két személyt tartóztattak le szerzői jogi jogsértés gyanújával. A nyomozás során több mint 6 millió dollárral kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat is feltártak. Az ACE korábban is együttműködött az egyiptomi hatóságokkal a Livehd7 nevű, focira specializálódott streaming csoport felszámolásában, tavaly pedig vietnámi oldalak százainak leállításában segédkezett.
A 2017-ben alapított ACE hagyományos médiacégeket és digitális platformokat, köztük az Amazont és a Netflixet tömöríti, hogy polgári peres eljárások, helyi bűnüldöző szervekkel való együttműködés és internetes platformokkal való koordináció révén világszerte fellépjen a kalózkodás ellen.
Egy 2023-as tanulmány szerint az amerikai felnőttek 11%-a (körülbelül 23 millió ember) kalózkodott az előző évben. Az NFL szerint az új legális közvetítési lehetőségek – például a közvetlen streamingszolgáltatások a hagyományos TV-csomagok mellett – csökkentik az illegális módszerek iránti igényt.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
