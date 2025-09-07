2025. szeptember 7. vasárnap Regina
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Sport

Lefejezték a hálózatot a nyomozók: illegálisan adtak meccseket a kalózok, de ennek most vége

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 11:02

Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot, amely az elmúlt évben 1,6 milliárd látogatást regisztrált 80 különböző domainen keresztül - jelentette a Sportico.

A Kreativitás és Szórakoztatás Szövetség (ACE) és az egyiptomi hatóságok közös közleményben jelentették be, hogy sikeresen leállították a Streameast nevű kalózhálózatot, amelyet "a világ legnagyobb illegális sportplatformjaként" jellemeztek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hálózat elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, a Fülöp-szigeteken és Németországban volt népszerű. Az amerikai szurkolók körében különösen elterjedt volt, gyakran említették fizetős szolgáltatások alternatívájaként a közösségi médiában.

Bár 2024 augusztusában az amerikai Belbiztonsági Nyomozások (HSI) már lefoglalt néhány domaint, a hálózat üzemeltetői gyorsan reagáltak, és azt állították, hogy több mint 400 alternatív weboldalnévvel rendelkeznek a közvetítések folytatásához.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Az egyiptomi hatóságok augusztus 24-én Kairó közelében két személyt tartóztattak le szerzői jogi jogsértés gyanújával. A nyomozás során több mint 6 millió dollárral kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat is feltártak. Az ACE korábban is együttműködött az egyiptomi hatóságokkal a Livehd7 nevű, focira specializálódott streaming csoport felszámolásában, tavaly pedig vietnámi oldalak százainak leállításában segédkezett.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2017-ben alapított ACE hagyományos médiacégeket és digitális platformokat, köztük az Amazont és a Netflixet tömöríti, hogy polgári peres eljárások, helyi bűnüldöző szervekkel való együttműködés és internetes platformokkal való koordináció révén világszerte fellépjen a kalózkodás ellen.

Egy 2023-as tanulmány szerint az amerikai felnőttek 11%-a (körülbelül 23 millió ember) kalózkodott az előző évben. Az NFL szerint az új legális közvetítési lehetőségek – például a közvetlen streamingszolgáltatások a hagyományos TV-csomagok mellett – csökkentik az illegális módszerek iránti igényt.
Címlapkép: Getty Images
#internet #illegális #sport #amerika #nyomozás #nemzetközi #hálózat #kalóz #közvetítés #streaming #amerikai egyesült államok #streaming szolgáltatás #amerikai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:11
11:02
10:30
09:28
08:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
2025. szeptember 5.
Így portyáznak a nyomor vámszedői: íme az emberkereskedők rejtett hálózata az EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
7 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
7 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letiltás előtti károkkal kapcsolatos önrész
bankkártyával történt visszaélés esetében az az összeg, melyet a letiltás előtti károkból az ügyfél vállal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 10:30
Ez az 5 legnagyobb fa Magyarországon: fotókon történelmünk élő szemtanúi
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 06:00
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 10:57
Valóra vált Torgyán álma? Fillérekért árulják a chilei gyümölcsöt Magyarországon