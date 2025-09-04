Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Végre indulhat a "másik foci" is: kezdődik az NFL, ki visz el mindent a végén?
Hat hónapnyi várakozás után végre újraindul a legnézettebb amerikaifutball-liga, és talán soha nem volt ilyen túljelentkezés a bajnoki címre - írja előzetesében a The Guardian.
Hajnalban kezdődik a profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL alapszakasza, amikor a címvédő Philadelphia Eagles a nagy rivális Dallas Cowboyst fogadja. Az Eaglesnek ebben a szezonban is jó esélye van a végső győzelemre, csakhogy ehhez azért még több csapat is szeretne hozzászólni.
Érdekességként lehet majd figyelni, ahogy a többet futó irányítók egyre nagyobb szerepet kapnak a ligában. A 2024-es szezonban két quarterback is több mint 1000 yardot futott: Lamar Jackson 1035, Jayden Daniels pedig 1026 yardot. Josh Allen, Jalen Hurts és Kyler Murray képességeivel együtt a 2025-ös szezonban még hangsúlyosabbá válhatnak a tervezett quarterback-futójátékok.
Jones döntése, hogy elcseréli Parsonst Green Baybe, franchise-meghatározó lehet mindkét csapat számára. A csere kimenetele várhatóan a liga egyik legfőbb beszédtémája lesz a következő szezonban, és már most is szinte csak ezzel van tele az emerikai sportmédia. A cseréről mi is írtunk, itt olvashatod el:
A fiatal irányítók mozgalma izgalmas fejlemény. Hat 25 éves vagy fiatalabb quarterback (Daniels, Michael Penix Jr, CJ Stroud, Brock Purdy, Bo Nix és JJ McCarthy) fog olyan csapatokat irányítani, amelyek valószínűleg playoff-versenyben lesznek. Daniels, Stroud és Purdy MVP-jelöltek lehetnek és mélyen vezethetik csapataikat a rájátszásban.
A szakértők szerint a 2025-ös szezon MVP-je a szakértők szerint Patrick Mahomes, Lamar Jackson vagy Josh Allen lehet, de Jayden Daniels is esélyes a címre. A legjobb újonc címért Abdul Carter (Giants), Cam Ward (Titans) és Ashton Jeanty (Raiders) versenyezhet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
KATTINTS az élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
A februári nagydöntő, a Super Bowl várható párosítása a Baltimore Ravens és a Philadelphia Eagles lehet, ahol az Eagles szoros mérkőzésen győzedelmeskedhet. A Ravens végre túljuthat az AFC bajnoki mérkőzésen, míg az Eagles tapasztalata döntő lehet a végső győzelemhez - legalábbis szintén a szakértők szerint. Az azonban biztos, hogy talán soha nem volt ilyen nyílt a csata, és több csapat is okozhat komoly meglepetést ebben a szezonban.
Nem vallotta magát bűnösnek az a férfi, aki még májusban autóval hajtott a Liverpool szurkolói közé egy parádén, és több mint 130 ember sérülését okozta.
Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat.
A FIFA tegnap bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésénél dinamikus árazást fog alkalmazni.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!