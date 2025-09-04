Végre indulhat a "másik foci" is: kezdődik az NFL, ki visz el mindent a végén?

Hat hónapnyi várakozás után végre újraindul a legnézettebb amerikaifutball-liga, és talán soha nem volt ilyen túljelentkezés a bajnoki címre - írja előzetesében a The Guardian.

Hajnalban kezdődik a profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL alapszakasza, amikor a címvédő Philadelphia Eagles a nagy rivális Dallas Cowboyst fogadja. Az Eaglesnek ebben a szezonban is jó esélye van a végső győzelemre, csakhogy ehhez azért még több csapat is szeretne hozzászólni.

Érdekességként lehet majd figyelni, ahogy a többet futó irányítók egyre nagyobb szerepet kapnak a ligában. A 2024-es szezonban két quarterback is több mint 1000 yardot futott: Lamar Jackson 1035, Jayden Daniels pedig 1026 yardot. Josh Allen, Jalen Hurts és Kyler Murray képességeivel együtt a 2025-ös szezonban még hangsúlyosabbá válhatnak a tervezett quarterback-futójátékok.

Jones döntése, hogy elcseréli Parsonst Green Baybe, franchise-meghatározó lehet mindkét csapat számára. A csere kimenetele várhatóan a liga egyik legfőbb beszédtémája lesz a következő szezonban, és már most is szinte csak ezzel van tele az emerikai sportmédia. A cseréről mi is írtunk, itt olvashatod el:

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly sztárt engedett el a dallasi futballcsapat: vajon nem volt elkapkodott a lépés? Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.

A fiatal irányítók mozgalma izgalmas fejlemény. Hat 25 éves vagy fiatalabb quarterback (Daniels, Michael Penix Jr, CJ Stroud, Brock Purdy, Bo Nix és JJ McCarthy) fog olyan csapatokat irányítani, amelyek valószínűleg playoff-versenyben lesznek. Daniels, Stroud és Purdy MVP-jelöltek lehetnek és mélyen vezethetik csapataikat a rájátszásban.

A szakértők szerint a 2025-ös szezon MVP-je a szakértők szerint Patrick Mahomes, Lamar Jackson vagy Josh Allen lehet, de Jayden Daniels is esélyes a címre. A legjobb újonc címért Abdul Carter (Giants), Cam Ward (Titans) és Ashton Jeanty (Raiders) versenyezhet.

A februári nagydöntő, a Super Bowl várható párosítása a Baltimore Ravens és a Philadelphia Eagles lehet, ahol az Eagles szoros mérkőzésen győzedelmeskedhet. A Ravens végre túljuthat az AFC bajnoki mérkőzésen, míg az Eagles tapasztalata döntő lehet a végső győzelemhez - legalábbis szintén a szakértők szerint. Az azonban biztos, hogy talán soha nem volt ilyen nyílt a csata, és több csapat is okozhat komoly meglepetést ebben a szezonban.