Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór

Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott. A szakember két hónapos betegség után hunyt el Magyarországon - írta meg a vívószövetség.
Medgyes Tamás személyében a magyar vívósport kiemelkedő alakját veszítette el. A tőrvívó szakember többek között jellegzetes humoráról volt ismert. Gyakran mutatkozott be így: "Medgyes Tamás vagyok, d. gy-vel, mint 'de gyönyörű'". A vívóközösség tagjai edzői munkássága mellett kivételes személyiségét is nagyra becsülték.
Szakmai pályafutása szorosan összefonódott a hazai vívósport fejlődésével. A Csepeltől a József Nádor térig terjedő helyszínek jelentették számára a második otthont magyarországi munkája során. Edzőként számos tehetséges sportolót indított el a sikerek felé vezető úton: nevelőedzőként dolgozott többek között Szabados Gábor és testvére, Szabados Kristóf mellett, valamint Nagy András karrierjét is egyengette. Éveken keresztül aktív szerepet vállalt a korosztályos válogatottak felkészítésében is.
Pályafutásának jelentős szakaszát Ázsiában töltötte, ahol több országban is dolgozott edzőként. Távol-keleti karrierjének legmeghatározóbb állomásai Kína és Thaiföld voltak. Thaiföldön egészen betegsége kezdetéig aktív maradt a szakmai munkában. Medgyes Tamás végül itthon hunyt el, mindössze két hónap alatt győzte le a gyilkos kór.
