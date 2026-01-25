Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Hajléktalanként halt meg a legendás amerikaifocista: nyomoz a rendőrség, megölhették
55 éves korában elhunyt Kevin Johnson, a Philadelphia Eagles egykori védőfalembere, akinek halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban - írta meg a The Guardian.
A Los Angeles-i megyei orvosszakértő jelentése szerint Johnson halálát tompa fejsérülés és több szúrt seb okozta. A volt NFL-játékost szerda reggel találták eszméletlen állapotban egy hajléktalantáborban Los Angelesben, ahol a helyszínen megállapították a halálát. Az ügyet emberölésként kezelik, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
Johnsont a New England Patriots választotta ki az 1993-as játékosbörze negyedik körében, a Texas Southern Egyetem csapatából. Pályafutása során megfordult a Patriots, a Minnesota Vikings és az Oakland Raiders együttesében is, mielőtt Philadelphiába került. Az Eagles színeiben két idény alatt 43 szerelést és hét zsákolást jegyzett, emellett egy labdaszerzéséből touchdownt szerzett. 1997-ben 15 mérkőzésen lépett pályára a Raiders játékosaként.
NFL-es pályafutását követően az Arena Football League-ben folytatta karrierjét, ahol az orlandói és a Los Angeles-i csapatban is játszott. A nyomozók szerint Johnson halálakor a hajléktalantáborban élt. Barátai elmondása alapján élete későbbi szakaszában komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek hozzájárultak nehéz élethelyzetéhez.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is.
Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
