Hajléktalanként halt meg a legendás amerikaifocista: nyomoz a rendőrség, megölhették

55 éves korában elhunyt Kevin Johnson, a Philadelphia Eagles egykori védőfalembere, akinek halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban - írta meg a The Guardian.

A Los Angeles-i megyei orvosszakértő jelentése szerint Johnson halálát tompa fejsérülés és több szúrt seb okozta. A volt NFL-játékost szerda reggel találták eszméletlen állapotban egy hajléktalantáborban Los Angelesben, ahol a helyszínen megállapították a halálát. Az ügyet emberölésként kezelik, a nyomozás jelenleg is folyamatban van.

Johnsont a New England Patriots választotta ki az 1993-as játékosbörze negyedik körében, a Texas Southern Egyetem csapatából. Pályafutása során megfordult a Patriots, a Minnesota Vikings és az Oakland Raiders együttesében is, mielőtt Philadelphiába került. Az Eagles színeiben két idény alatt 43 szerelést és hét zsákolást jegyzett, emellett egy labdaszerzéséből touchdownt szerzett. 1997-ben 15 mérkőzésen lépett pályára a Raiders játékosaként.

NFL-es pályafutását követően az Arena Football League-ben folytatta karrierjét, ahol az orlandói és a Los Angeles-i csapatban is játszott. A nyomozók szerint Johnson halálakor a hajléktalantáborban élt. Barátai elmondása alapján élete későbbi szakaszában komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek hozzájárultak nehéz élethelyzetéhez.