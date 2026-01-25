Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub

Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét, ami az MLS történetének eddigi legmagasabb ára egy klub feletti irányító csomagért - közölte a Forbes.

Az Illig család, amely 2006 óta birtokolja a klubot, a megállapodás szerint 71 százalékos tulajdonrészt értékesít, és részesedése 10 százalék alá csökken. A vevő Peter Mallouk, a Creative Planning vagyonkezelő cég elnök-vezérigazgatója, aki 2022 óta résztulajdonos a Sporting Kansas Cityben, és a Kansas City Royals baseballcsapatban is rendelkezik érdekeltséggel. A klubban egy magyar futballista, Sallói Dániel is szerepel.

Az ügylet lezárása után Mallouk hozzávetőleg 80 százalékos részesedéssel lesz a klub többségi tulajdonosa. Érdekesség, hogy a jelentős tulajdoni különbség ellenére az Illig család egyelőre megtartja vezető pozícióit az MLS igazgatótanácsában.

Az MLS-klubok értékelése az elmúlt években folyamatosan emelkedett: 2025-re az átlagos klubérték várhatóan 690 millió dollárra nő, ami 19 százalékos bővülés 2023-hoz képest. Tavaly már három csapat értéke haladta meg az egymilliárd dollárt, a rangsort az LAFC vezette 1,25 milliárd dollárral.

A liga számára kulcsfontosságú időszak következik. A 2024-es szezonban a 29 csapatból 16 veszteségesen működött, a Sporting Kansas City mintegy 2 millió dolláros üzemi veszteséget könyvelt el. A bajnokság ugyanakkor a közelgő, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságtól a labdarúgás népszerűségének ugrásszerű növekedését és a szurkolótábor bővülését várja.

Az Illig család 2006-ban vásárolta meg a klubot a legendás alapító Lamar Hunttól. Az új tulajdonosok megmentették a pénzügyi csőd által fenyegetett csapatot, Kansas City Wizardsról Sporting KC-re nevezték át, és 2011-ben egy 200 millió dollárból felépített új stadiont is átadtak.

A Sporting Kansas City az elmúlt két idényben lemaradt a rájátszásról, pénzügyileg mégis stabilan teljesít. Bár Kansas City a Nielsen besorolása szerint csak a 35. legnagyobb médiapiac az Egyesült Államokban, a klub 2024-ben 75 millió dolláros bevételt ért el, amivel a 11. helyen állt a ligában. Ez az összeg 2025-re 81 millió dollárra nőtt, és idén is további bővülés várható, mivel a klub új stadionnévadó szponzort keres, valamint a Saint Luke's egészségügyi rendszerrel kötött megállapodás révén a kórházhálózat logója a mezeken is megjelenik.