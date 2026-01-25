Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét, ami az MLS történetének eddigi legmagasabb ára egy klub feletti irányító csomagért - közölte a Forbes.
Az Illig család, amely 2006 óta birtokolja a klubot, a megállapodás szerint 71 százalékos tulajdonrészt értékesít, és részesedése 10 százalék alá csökken. A vevő Peter Mallouk, a Creative Planning vagyonkezelő cég elnök-vezérigazgatója, aki 2022 óta résztulajdonos a Sporting Kansas Cityben, és a Kansas City Royals baseballcsapatban is rendelkezik érdekeltséggel. A klubban egy magyar futballista, Sallói Dániel is szerepel.
Az ügylet lezárása után Mallouk hozzávetőleg 80 százalékos részesedéssel lesz a klub többségi tulajdonosa. Érdekesség, hogy a jelentős tulajdoni különbség ellenére az Illig család egyelőre megtartja vezető pozícióit az MLS igazgatótanácsában.
Az MLS-klubok értékelése az elmúlt években folyamatosan emelkedett: 2025-re az átlagos klubérték várhatóan 690 millió dollárra nő, ami 19 százalékos bővülés 2023-hoz képest. Tavaly már három csapat értéke haladta meg az egymilliárd dollárt, a rangsort az LAFC vezette 1,25 milliárd dollárral.
A liga számára kulcsfontosságú időszak következik. A 2024-es szezonban a 29 csapatból 16 veszteségesen működött, a Sporting Kansas City mintegy 2 millió dolláros üzemi veszteséget könyvelt el. A bajnokság ugyanakkor a közelgő, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában rendezendő világbajnokságtól a labdarúgás népszerűségének ugrásszerű növekedését és a szurkolótábor bővülését várja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Illig család 2006-ban vásárolta meg a klubot a legendás alapító Lamar Hunttól. Az új tulajdonosok megmentették a pénzügyi csőd által fenyegetett csapatot, Kansas City Wizardsról Sporting KC-re nevezték át, és 2011-ben egy 200 millió dollárból felépített új stadiont is átadtak.
A Sporting Kansas City az elmúlt két idényben lemaradt a rájátszásról, pénzügyileg mégis stabilan teljesít. Bár Kansas City a Nielsen besorolása szerint csak a 35. legnagyobb médiapiac az Egyesült Államokban, a klub 2024-ben 75 millió dolláros bevételt ért el, amivel a 11. helyen állt a ligában. Ez az összeg 2025-re 81 millió dollárra nőtt, és idén is további bővülés várható, mivel a klub új stadionnévadó szponzort keres, valamint a Saint Luke's egészségügyi rendszerrel kötött megállapodás révén a kórházhálózat logója a mezeken is megjelenik.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
Az Aston Villa kerekesszékes szurkolói embertelen körülmények között voltak kénytelenek szurkolni csütörtökön Isztambulban.
Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel.
Az NBA 2025–26-os idényének mezeladási listája nemcsak a pályán nyújtott teljesítményt tükrözi, hanem a játékosok globális rajongótáborát és kulturális hatását is.
Vezetőedzőt váltott az U21-es magyar labdarúgó-válogatott: Szélesi Zoltán helyét az MLSZ-nél régóta dolgozó szakember, Németh Antal veszi át.
Lewis Hamilton a Ferrari új autójának bemutatóján úgy fogalmazott, hogy a 2026-os Forma–1-es szezon hatalmas kihívás lesz
A Manchester United bejelentette, hogy Casemiro távozik a klubtól a szezon végén, szerződése lejártával.
A magyar labdarúgó-válogatott márciusban két hazai felkészülési mérkőzést játszik a Puskás Arénában: előbb Szlovénia, majd három nappal később Görögország lesz az ellenfél.
A mindössze 17 éves Molnár Martin motorsport-karrierje új szakaszához érkezik: a brit Formula–4 után 2026-tól a magasabb kategóriát jelentő GB3-bajnokságban folytatja pályafutását.
Visszavonulásáról beszélt Marco Rossi: elmondta az olasz kapitány, mikor áll fel a válogatott padjáról
Az olasz kapitány egy interjúban az Írország elleni világbajnoki pótselejtező elvesztése utáni időszakról, a válogatott jövőjéről és a magyar futball helyzetéről beszélt.
Erling Haaland idénybeli gólszámai mögött egyre mélyülő gólválság és a Manchester City aggasztó formahanyatlása rajzolódik ki.
A Mercedes bemutatta a 2026-os Forma–1-es szezonra készülő új versenyautóját, a W17-est, amellyel vissza akar térni a mezőny élére.
A Denver Broncos egy győzelemre került a Super Bowltól, de kezdő irányítóját elveszítette sérülés miatt, így a konferenciadöntőben a tartalék vezeti majd a csapatot.
A magyar válogatott csapatkapitánya látványos szabadrúgás-góllal járult hozzá a Liverpool 3–0-s Bajnokok Ligája-győzelméhez Marseille-ben.
Február 27-én érkezik a Netflixre a Formula 1: Drive to Survive nyolcadik évada, amely ismét exkluzív betekintést nyújt a száguldó cirkusz kulisszái mögé.
Carlos Alcaraz golfozik pihenőnapjain, de más kreatív teniszezők is vannak a mezőnyben, ha lazításról van szó.
Szenegál elnöke több mint 130 ezer dollárnak megfelelő pénzjutalmat és tengerparti telkeket ígért a válogatott minden tagjának, miután győztesen tértek haza a kontinenstornáról.
A megkérdezettek 88 százaléka arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer szexuális visszaélés érte.