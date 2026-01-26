2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Ez már mindenkinek jobban tetszik: rálépett a győztes útra a United?

Pénzcentrum
2026. január 26. 11:14

A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney, a klub egykori csapatkapitánya és rekordgólszerzője - jelentette a BBC.

Michael Carrick január 13-i kinevezése óta a csapat mindkét bajnoki mérkőzését megnyerte: tegnap este az Arsenalt, egy hete pedig a városi rivális Manchester Cityt is legyőzte. Az eredményeknek köszönhetően a United jelenleg a Premier League negyedik helyén áll, és jó eséllyel pályázik a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióra

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapat korábbi gólvágója, Wayne Rooney így értékelt: "Hihetetlen, mekkora változás történt két mérkőzés alatt" – mondta a klub korábbi csatára. "Michael és stábja rengeteg dicséretet érdemel. Olyan hozzáállást, fókuszt és összetartást adtak a játékosoknak, amit őszintén szólva Ruben Amorim alatt nem láttunk. A United úgy ment oda, hogy nyerni akar. Nem dolgoztak ki rengeteg helyzetet, de végig érezni lehetett, hogy kézben tartják a meccset."

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 724,30M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #4
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Aston Villa
23
14
4
5
35
25
10
46
4.
Manchester United
23
10
8
5
41
34
7
38
5.
Chelsea
23
10
7
6
39
25
14
37
Adatlap létrehozva: 2026.01.26.

Rooney szerint a pályán kívüli folyamatok is segítenek abban, hogy a klub visszataláljon korábbi önmagához.

Nyugalom van a háznál. Szombat reggel az U16-osokat néztem, és mindenki ott volt – Carrick, Steve Holland, Jason Wilcox és a többi edző. Ez a kapcsolat az akadémiával nagyon fontos

– hangsúlyozta a legenda.

Az egykori csatár elárulta, hogy Carrick annyira elégedett volt a játékosok edzésen mutatott teljesítményével, hogy idő előtt lefújta a foglalkozást, mert – mint fogalmazott – "palackba akarta zárni" azt, amit látott.

A United Sir Alex Ferguson irányítása alatt 13 bajnoki címet szerzett, ezek közül ötben Rooney is kulcsszerepet játszott. A volt játékos szerint a csapat jó úton halad a régi dicsőség felé.

Visszatérés a United DNS-éhez – ezt akarjuk látni. Tizenhárom évig voltam ott, és régóta nem tapasztaltam olyat, amit most. Az edzők mind ott vannak előbb az U18-asok, majd az U16-osok meccsein. Ezek a dolgok régen természetesek voltak, és óriási különbséget jelentenek. Ismerem Michaelt, tudtam, mire képes ezzel a csapattal. Nagyon örülök a kezdésének, mert őt és stábját is sok kritika érte, mégis felvették a versenyt a liga legjobb csapataival

– mondta Rooney.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #manchester united #premier league #edző #angol foci #ruben amorim #wayne rooney #angol bajnokság

