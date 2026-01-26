Ez már mindenkinek jobban tetszik: rálépett a győztes útra a United?

A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney, a klub egykori csapatkapitánya és rekordgólszerzője - jelentette a BBC.

Michael Carrick január 13-i kinevezése óta a csapat mindkét bajnoki mérkőzését megnyerte: tegnap este az Arsenalt, egy hete pedig a városi rivális Manchester Cityt is legyőzte. Az eredményeknek köszönhetően a United jelenleg a Premier League negyedik helyén áll, és jó eséllyel pályázik a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióra

A csapat korábbi gólvágója, Wayne Rooney így értékelt: "Hihetetlen, mekkora változás történt két mérkőzés alatt" – mondta a klub korábbi csatára. "Michael és stábja rengeteg dicséretet érdemel. Olyan hozzáállást, fókuszt és összetartást adtak a játékosoknak, amit őszintén szólva Ruben Amorim alatt nem láttunk. A United úgy ment oda, hogy nyerni akar. Nem dolgoztak ki rengeteg helyzetet, de végig érezni lehetett, hogy kézben tartják a meccset."

Anglia Manchester United Piaci érték: 724,30M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Aston Villa 23 14 4 5 35 25 10 46 4. Manchester United 23 10 8 5 41 34 7 38 5. Chelsea 23 10 7 6 39 25 14 37 Adatlap létrehozva: 2026.01.26.

Rooney szerint a pályán kívüli folyamatok is segítenek abban, hogy a klub visszataláljon korábbi önmagához.

Nyugalom van a háznál. Szombat reggel az U16-osokat néztem, és mindenki ott volt – Carrick, Steve Holland, Jason Wilcox és a többi edző. Ez a kapcsolat az akadémiával nagyon fontos

– hangsúlyozta a legenda.

Az egykori csatár elárulta, hogy Carrick annyira elégedett volt a játékosok edzésen mutatott teljesítményével, hogy idő előtt lefújta a foglalkozást, mert – mint fogalmazott – "palackba akarta zárni" azt, amit látott.

A United Sir Alex Ferguson irányítása alatt 13 bajnoki címet szerzett, ezek közül ötben Rooney is kulcsszerepet játszott. A volt játékos szerint a csapat jó úton halad a régi dicsőség felé.

Visszatérés a United DNS-éhez – ezt akarjuk látni. Tizenhárom évig voltam ott, és régóta nem tapasztaltam olyat, amit most. Az edzők mind ott vannak előbb az U18-asok, majd az U16-osok meccsein. Ezek a dolgok régen természetesek voltak, és óriási különbséget jelentenek. Ismerem Michaelt, tudtam, mire képes ezzel a csapattal. Nagyon örülök a kezdésének, mert őt és stábját is sok kritika érte, mégis felvették a versenyt a liga legjobb csapataival

– mondta Rooney.