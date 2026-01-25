Hihetetlen, mekkora pénzeket keresnek itt az edzők: meg kell érte dolgozni, de röpködnek a tízmilliók

Az amerikai sportvilág legjobban fizetett edzőinek top 50-es listáját toronymagasan az amerikaifutball uralja: a rangsor első felét egyetemi (college) és NFL-es vezetőedzők foglalják el, a csúcson Andy Reid (Kansas City Chiefs) és John Harbaugh (New York Giants) évi 20 millió dolláros fizetéssel - közölte a Sportico.

Az edzői körforgás az idén különösen mozgalmas volt. Az egyetemi bajnokságban, a Power Four konferenciákban 17 vezetőedző váltott csapatot, az NFL-ben pedig tíz klub cserélt 2025 eleje óta. Harbaugh története jól mutatja az amerikai profi sport kíméletlenségét: márciusban még hároméves hosszabbítást kapott a Baltimore Ravensnél, nagyjából évi 16 millió dollárért. Az 1–5-ös rajt, majd a 8–9-es szezonzárás után azonban menesztették. Ekkor indult be a verseny érte, amelynek végén a New York Giants ötéves, hozzávetőleg 100 millió dolláros szerződéssel csábította el.

Az 50 legjobban fizetett edző között 20 egyetemi amerikaifutball-edző és 19 NFL-es szakember szerepel. Az NBA tíz trénerrel képviselteti magát, közülük a Golden State Warriors edzője, Steve Kerr áll az élen évi 17,5 millió dolláros fizetéssel. Őt Erik Spoelstra (Miami Heat) és Tyronn Lue (Los Angeles Clippers) követi, fejenként 15 millió dollárral. A kosárlabda világából rajtuk kívül csak a Kansas Jayhawks vezetőedzője, Bill Self fért be a listára, 10,6 millió dolláros éves keresettel. Az MLB-ben és az NHL-ben egyetlen edző sem érte el a listára kerüléshez szükséges bérszintet.

A rangsor alsó határát 8,81 millió dollár jelenti. Ennyit keres a Penn State frissen kinevezett vezetőedzője, Matt Campbell, aki nyolcéves, összesen 70,5 millió dolláros megállapodást írt alá.

Az NFL-ben a 2025-ös edzőfelvételi körben Ben Johnson, Aaron Glenn és Liam Coen is legalább évi 10 millió dolláros szerződést kapott első vezetőedzői állásához. Johnson korábban a Detroit Lions támadókoordinátora volt, és miután több klub is versengett érte, végül a Chicago Bearshez szerződött, évi 13 millió dollárért.

Az NFL-tulajdonosok egyre kevésbé türelmesek. A liga a világ legértékesebb sportszervezete, egy átlagos csapat becsült értéke 7,13 milliárd dollár. A győzelmek ugyanakkor már nem jelentenek biztos állást: Harbaugh mellett Sean McDermottnek is távoznia kellett a Buffalo Billstől, noha csapata hat egymást követő idényben tudott playoff-mérkőzést nyerni.

A college futballban még ennél is nagyobb volt a mozgás. A Penn State októberben menesztette James Franklint, ami valódi láncreakciót indított el. Az LSU, a Florida, az Auburn és a Michigan State is új vezetőedző után nézett, ami több trénernél jelentős fizetésemeléseket hozott. A legnagyobb nyertes Lane Kiffin lett: az Ole Missnél elért sikereinek köszönhetően hétéves, 91 millió dolláros szerződést kapott az LSU-tól. Évi 13 millió dolláros fizetése a Georgia edzőjével, Kirby Smarttal azonos szintre emeli.

Az Indiana vezetőedzője, Curt Cignetti különleges helyzetbe került. A Hoosiers az egész idényben veretlen maradt, és a Miami elleni 27–21-es győzelemmel elhódította az egyetemi bajnoki címet. Cignetti szerződésében szerepel egy záradék, amely szerint a playoff-elődöntőbe jutás esetén felülvizsgálják a fizetését – így könnyen lehet, hogy hamarosan ő is a legjobban kereső edzők közé lép elő.