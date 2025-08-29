2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Komoly sztárt engedett el a dallasi futballcsapat: vajon nem volt elkapkodott a lépés?

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 12:53

Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez két első körbeli választásért és Kenny Clark védőjátékosért. A csere után Parsons rekordösszegű, négy évre szóló 188 millió dolláros szerződést kapott új csapatától, amelyből 120 millió garantált - számolt be az ESPN.

A Dallas Cowboys és a Green Bay Packers közötti csere alapjaiban rengette meg az NFL-t, miután a Cowboys elcserélte Micah Parsons sztár védőjátékosát. A megállapodás értelmében a Packers megkapta Parsonst, míg a Cowboys Kenny Clark védőtackle-t, valamint egy 2026-os és egy 2027-es első körbeli választást kapott cserébe.

A 26 éves Parsons azonnal rekordösszegű szerződést írt alá új csapatával: négy évre 188 millió dollárt kap, amelyből 120 millió dollár teljesen garantált. Ez a szerződés messze a legmagasabb fizetést biztosítja egy nem-irányító játékosnak az NFL-ben.

Parsons az elmúlt négy szezonban a liga egyik legdominánsabb védőjátékosa volt. Minden idényében 12-14,5 sack között teljesített, és 2021 óta 30%-os pass rush win rate-et produkált, ami jelentősen meghaladja a második helyezett Myles Garrett 26%-os mutatóját. Ugyanebben az időszakban 310 sikeres passzsiettetése és 251 nyomásgyakorlása is ligavezető számok.

A Packers számára ez a csere jelentős erősítést jelent a védelem számára, igaz ugyanakkor, hogy komoly árat fizettek érte. A két első körös választás mellett Clark elvesztése is érzékeny veszteség, bár a 30 éves védőtackle tavaly mindössze egy sacket jegyzett és karrierje legalacsonyabb, 7%-os pass rush win rate-jét produkálta.

A Cowboys szempontjából a csere meglepő fordulat, különösen azután, hogy korábban Jerry Jones tulajdonos azt nyilatkozta, megállapodtak Parsonsszal egy új szerződés kereteiről. A csapat most Clark személyében egy kiváló futójáték elleni védőt kap, ami a tavalyi szezonban komoly gyengeségük volt, valamint két első körbeli választást a jövőbeli építkezéshez.
Címlapkép: Getty Images
