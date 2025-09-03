2025. szeptember 3. szerda Hilda
Female competitive swimmer diving into outdoor pool overhead view
Sport

Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 18:44

A magyar úszó azonnal fejest ugrott - nem csak a medencébe, az élményekbe és a kaliforniai nyárvégbe is.

Alaposan átrendeződött nemrégiben Molnár Dóra élete, aki nemrégiben hivatalosan is megkezdte tanulmányait az Egyesült Államokban, mégpedig nem is akármelyik egyetemen. Az ifi Eb-n tavaly váltóban aranyérmes Molnár a University of Southern California diákja lett - ez az egyetem a magyar úszás követőinek azért lehet ismerős, mert a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka is itt tanult valaha.

Molnár Dóra alaposan dokumentálta első napjait a kaliforniai egyetemen, rögtön szombaton egy igazi közösségi programot is választott: újdonsült társaival együtt megnézte az egyetem legendás futballcsapatának, a Trojansnak a nyitómeccsét.

A kaliforniai nyárban persze nem is öltözött túl: egy fehér teniszszoknyát, és egy a csapat színeit felvonultató topot választott a meccsnézéshez. Ezt itt nézheted meg:

Dóra szerencsét is hozott a csapatnak, akik gyakorlatilag leiskolázták az ellenfelet a nyitányon. Valahogy így kell kezdeni az egyetemi életet, és remélhetőleg neki is jót fog tenni az amerikai levegőváltozás - pláne, hogy éppen Los Angelesben lesz a következő oilimpia 2028-ban.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #úszás #magyar #szexi #úszó #egyetemi sport #molnár dóra

