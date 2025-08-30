2025. augusztus 30. szombat Rózsa
20 °C Budapest
Mogyoród, 2024. július 21.A gyõztes Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje (j) és második helyezett Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj eredményhirdetésén a mogyoródi Hungaroringen 2024. július
Sport

Nem lehet megállítani a McLaren ausztrálját: övé a holland pole is

MTI
2025. augusztus 30. 16:33

Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.

Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.

A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában. A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.

A teljes rajtsorrend:

  • 1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

  • 2. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Isack Hadjar (francia, RB)

  • 3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

  • 4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

  • 5. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

  • 6. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

  • 7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

  • 8. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

  • 9. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Haas)

  • 10. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #ferrari #brit #autóverseny #francia #mclaren #autósport #f1

