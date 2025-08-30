Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
Nem lehet megállítani a McLaren ausztrálját: övé a holland pole is
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.
Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.
A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában. A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.
A teljes rajtsorrend:
- 1. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
- 2. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Isack Hadjar (francia, RB)
- 3. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- 4. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
- 5. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- 6. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
- 7. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
- 8. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- 9. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Esteban Ocon (francia, Haas)
- 10. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
