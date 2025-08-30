Nem lehet megállítani a McLaren ausztrálját: övé a holland pole is

Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Holland Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A világbajnoki összetettben is az élen álló 24 éves pilótának ez az idei és pályafutása során is az ötödik pole pozíciója.

Mellőle csapattársa, a pontversenyben második brit Lando Norris kezdheti majd meg a futamot a második rajtkockából, míg a harmadik helyen az elmúlt négy idényben vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull hazai versenyzője zárt az időmérőn. A vb-címvédő mellől Isack Hadjar, az RB 20 éves francia pilótája startolhat.

A két Ferrari a hatodik és a hetedik helyen végzett, a monacói Charles Leclerc a harmadik sorba, a mercedeses brit George Russell mögé kvalifikált, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a negyedik sorból indulhat az új-zélandi Liam Lawson (RB) társaságában. A 72 körös Holland Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik Zandvoortban.

EZ IS ÉRDEKELHET F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Isack Hadjar (francia, RB)

3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

5. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

8. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

9. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Esteban Ocon (francia, Haas)

10. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA