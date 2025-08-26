A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Jöhet az álomlagzi! Eljegyezte futballista barátja Taylor Swiftet, így jelentették be
Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
"Kedvenc angoltanárotok és tesitanárotok összeházasodnak!" - ezzel a mondattal jelentette be a tizenháromszoros Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift azt, hogy barátja, a Kansas City Chiefs NFL-csapat sztárja, Travis Kelce két év együtt járás után feleségül kérte. Ezzel a mondattal arra a mémre utaltak, mely szerint ezekre hasonlítottak.
A milliárdos énekesnő és a sztárfutballista egy zenei rendezvényen találkoztak, és nem tartott sokáig, hogy összekerüljenek - erről nemrégiben bővebben is meséltek a Kelce-testvérek futballpodcastjában. Igaz, hogy kapcsolatukat hivatalosan sokáig nem vállalták fel, amikor azonban igen, az NFL rengeteg kritikát kapott azért, mert sokak szerint ők is túltolták a love story promotálást.
KATTINTS a sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
A spekulációk az eljegyzés hírére ismét megerősödtek arról, hogy vélhetően tényleg Taylor Swift lesz a februári nagydöntő, a Super Bowl félidei sztárfellépője. Az eljegyzésről készült hivatalos fotókat - melyek fél órával a posztolás után több mint négymillió lájkot hoztak - itt nézheted meg:
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.