Jöhet az álomlagzi! Eljegyezte futballista barátja Taylor Swiftet, így jelentették be

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 19:44

Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.

"Kedvenc angoltanárotok és tesitanárotok összeházasodnak!" - ezzel a mondattal jelentette be a tizenháromszoros Grammy-díjas énekesnő, Taylor Swift azt, hogy barátja, a Kansas City Chiefs NFL-csapat sztárja, Travis Kelce két év együtt járás után feleségül kérte. Ezzel a mondattal arra a mémre utaltak, mely szerint ezekre hasonlítottak.

A milliárdos énekesnő és a sztárfutballista egy zenei rendezvényen találkoztak, és nem tartott sokáig, hogy összekerüljenek - erről nemrégiben bővebben is meséltek a Kelce-testvérek futballpodcastjában. Igaz, hogy kapcsolatukat hivatalosan sokáig nem vállalták fel, amikor azonban igen, az NFL rengeteg kritikát kapott azért, mert sokak szerint ők is túltolták a love story promotálást. 

A spekulációk az eljegyzés hírére ismét megerősödtek arról, hogy vélhetően tényleg Taylor Swift lesz a februári nagydöntő, a Super Bowl félidei sztárfellépője. Az eljegyzésről készült hivatalos fotókat - melyek fél órával a posztolás után több mint négymillió lájkot hoztak - itt nézheted meg:
Címlapkép: Getty Images
