Érik a Premier League történetének legnagyobb csalási botránya: maffiamódszerrel játszották le előre a meccseket a játékosok?

Egy korábbi rendőrségi vezető szerint Premier League-játékosok is érintettek lehetnek mérkőzések manipulálásában, amit egy kaszinóban tartott razzia során lefoglalt telefonon talált bizonyítékok támasztanak alá - írta a Daily Mail.

Fredrik Gardare, aki korábban a sportban elkövetett szervezett bűnözés elleni svéd rendőrségi egységet vezette, súlyos állításokat fogalmazott meg. Szerinte egy 2021 végén végrehajtott illegális kaszinó elleni razzia során olyan bizonyítékokat találtak, amelyeket figyelmen kívül hagytak a hatóságok.

A lefoglalt telefonok egyikén a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül folytatott beszélgetéseket találtak, amelyek szerint játékosok bűnözőkkel működtek együtt európai bajnokságokban - köztük a Nemzetek Ligájában - játszott mérkőzések manipulálásában. Gardare állítása szerint több Premier League játékos is érintett volt az ügyben.

"Több Premier League játékos is szerepelt a telefonon. Sárga lapokra, szögletekre és a mérkőzések egyéb aspektusaira fogadtak" - nyilatkozta Gardare a Daily Mail Sportnak. Hozzátette: "Több száz mérkőzés-manipulálási ügyben dolgoztam, és ez volt a legegyértelműbb eset. Ennél világosabb nem is lehetne, mint amikor egy lefoglalt mobiltelefonon találják meg a bizonyítékokat."

A stockholmi rendőrség és a svéd rendőrhatóság azonban úgy döntött, nem folytatja tovább a nyomozást. Gardare szerint a telefon még mindig a rendőrség birtokában van, és választ szeretne kapni arra, miért fektették el az ügyet.

A Daily Mail Sport információi szerint az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) nem kapta meg a nyomozás eredményeit a svéd rendőrségtől, és szeretné azokat értékelni. Az ügy kapcsán felmerül a kérdés, mennyire elterjedt a mérkőzések manipulálása, és milyen szankciókat alkalmaznak majd.

Johan Claesson, a Svéd Labdarúgó-szövetség integritási tisztviselője megerősítette, hogy 2021-ben kaptak általános információkat a rendőrségtől a telefonon talált bizonyítékokról, de ezek nem tartalmaztak olyan részleteket, amelyek alapján intézkedni tudtak volna a folyamatban lévő rendőrségi nyomozás titkossága miatt.

Gardare korábbi ügyei között szerepelt egy 18 hónapos nyomozás, amely során leleplezték Dickson Etuhu volt Manchester City középpályást, aki megpróbált mérkőzéseket manipulálni Svédországban. Etuhut bűnösnek találták és öt évre eltiltották a svéd labdarúgástól.