A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Angliát is megjárt ex-válogatott irányítja a KTE-t – nem jön egyedül!
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán (képen, jobboldalt) a vezetőedzői posztról. A helyét a Videoton korábbi edzője, Tímár Krisztián veszi át.
Tímár Krisztián neve nem ismeretlen a magyar futball kedvelői számára. Játékosként megfordult a Videotonban, a Nyíregyházában és a Ferencvárosban is, de hosszú éveket légiósként töltött Angliában, ahol a Plymouth színeiben lépett pályára a legtöbbször. Négy alkalommal a magyar válogatott mezét is magára húzhatta.
Edzői karrierjét Székesfehérváron kezdte, majd a magyar U18-as válogatott mellett dolgozott. Ezt követően a 2022/23-as idényben az ETO vezetőedzője lett, onnan pedig Nyíregyházára vezetett az útja. A szabolcsiakkal érte el eddigi legnagyobb sikereit: 2024-ben feljuttatta a klubot az NB I-be, valamint elődöntőig vezette őket a Magyar Kupában – éppen a KTE búcsúztatásával a negyeddöntőben.
2025 tavaszáig irányította a nyírségieket, majd a bajnokság hajrájában a Fehérvár kispadjára ült le, ahonnan a nyár folyamán távozott. Mint kiderült, nem egyedül érkezik, ugyanis korábbi segítője, Szalai Tamás is csatlakozik a szakmai stábhoz.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
