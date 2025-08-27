2025. augusztus 27. szerda Gáspár
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zalaegerszeg, 2025. április 27.Mihalecz István, a Zalaegerszeg (b) és Gera Zoltán, Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC – Kecskeméti TE mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában
Sport

Angliát is megjárt ex-válogatott irányítja a KTE-t – nem jön egyedül!

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 19:40

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán (képen, jobboldalt) a vezetőedzői posztról. A helyét a Videoton korábbi edzője, Tímár Krisztián veszi át.

Tímár Krisztián neve nem ismeretlen a magyar futball kedvelői számára. Játékosként megfordult a Videotonban, a Nyíregyházában és a Ferencvárosban is, de hosszú éveket légiósként töltött Angliában, ahol a Plymouth színeiben lépett pályára a legtöbbször. Négy alkalommal a magyar válogatott mezét is magára húzhatta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Edzői karrierjét Székesfehérváron kezdte, majd a magyar U18-as válogatott mellett dolgozott. Ezt követően a 2022/23-as idényben az ETO vezetőedzője lett, onnan pedig Nyíregyházára vezetett az útja. A szabolcsiakkal érte el eddigi legnagyobb sikereit: 2024-ben feljuttatta a klubot az NB I-be, valamint elődöntőig vezette őket a Magyar Kupában – éppen a KTE búcsúztatásával a negyeddöntőben.

KATTINTS friss eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

2025 tavaszáig irányította a nyírségieket, majd a bajnokság hajrájában a Fehérvár kispadjára ült le, ahonnan a nyár folyamán távozott. Mint kiderült, nem egyedül érkezik, ugyanis korábbi segítője, Szalai Tamás is csatlakozik a szakmai stábhoz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
 
Címlapkép: Getty Images
#magyar #futball #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:46
20:32
20:16
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
2025. augusztus 27.
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
3 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
2 napja
Elveszítheti gólvágóját a Fradi? Távozhat Varga Barnabás, Lengyelországból igazolhatnak a helyére
5
2 hete
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:59
Nagy úr a kényszer: megdöbbentő, mennyire költséghatékony város Budapest
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 18:03
Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 18:34
A lengyelek megcsinálták: őrület, mennyi termett náluk ebből a gyümölcsből