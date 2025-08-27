Angliát is megjárt ex-válogatott irányítja a KTE-t – nem jön egyedül!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon az NB II-ben szereplő Kecskemét menesztette Gera Zoltán (képen, jobboldalt) a vezetőedzői posztról. A helyét a Videoton korábbi edzője, Tímár Krisztián veszi át.

Tímár Krisztián neve nem ismeretlen a magyar futball kedvelői számára. Játékosként megfordult a Videotonban, a Nyíregyházában és a Ferencvárosban is, de hosszú éveket légiósként töltött Angliában, ahol a Plymouth színeiben lépett pályára a legtöbbször. Négy alkalommal a magyar válogatott mezét is magára húzhatta.

Edzői karrierjét Székesfehérváron kezdte, majd a magyar U18-as válogatott mellett dolgozott. Ezt követően a 2022/23-as idényben az ETO vezetőedzője lett, onnan pedig Nyíregyházára vezetett az útja. A szabolcsiakkal érte el eddigi legnagyobb sikereit: 2024-ben feljuttatta a klubot az NB I-be, valamint elődöntőig vezette őket a Magyar Kupában – éppen a KTE búcsúztatásával a negyeddöntőben.

2025 tavaszáig irányította a nyírségieket, majd a bajnokság hajrájában a Fehérvár kispadjára ült le, ahonnan a nyár folyamán távozott. Mint kiderült, nem egyedül érkezik, ugyanis korábbi segítője, Szalai Tamás is csatlakozik a szakmai stábhoz.

Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA

