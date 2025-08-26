2025. augusztus 26. kedd Izsó
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szantorini, Görögország - 2021. augusztus 4: Wizzair Airbus A321 típusú repülőgép a görögországi Santorini repülőterén (JTR).
Sport

Új főszponzort villantott az MLSZ: ez a gigacég támogatja a válogatottat

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 20:01

A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.

A partnerséget augusztus 26-án jelentették be ünnepélyes keretek között, ahol Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója és Marco Rossi, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya közösen erősítették meg az együttműködést – közvetlenül a válogatott keretének kihirdetése előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megállapodás részeként a Wizz Air külön szurkolói járatokat indít a Lisszabonban és Jerevánban megrendezett mérkőzésekre, hogy a magyar drukkerek minél nagyobb számban buzdíthassák a helyszínen a csapatot. A jegyek már elérhetőek a légitársaság weboldalán és mobilalkalmazásában.

„Büszkék vagyunk rá, hogy főszponzorként és Magyarország de facto nemzeti légitársaságaként részesei lehetünk a magyar futball újabb sikereinek” – hangsúlyozta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.

Marco Rossi is kiemelte a támogatás jelentőségét: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Wizz Air a magyar labdarúgás mellé állt. A szurkolók jelenléte és buzdítása kulcsfontosságú a sikerhez, ezért különösen örömteli, ha az idegenbeli meccseken is minél többen ott lehetnek mellettünk.”
Címlapkép: Getty Images
#Wizz Air #légitársaság #magyarország #férfi #magyar #wizzair #airport #rossi #válogatott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:44
19:31
19:03
18:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
4
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
5
2 hete
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:31
Hamis húszezresek lepték el az országot: megszólalt a rendőrség, így ismerhető fel a kamu bankjegy
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 18:03
Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 19:29
Valami nem stimmel az ukrán almával: durva, ami az országban van