Új főszponzort villantott az MLSZ: ez a gigacég támogatja a válogatottat

A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.

A partnerséget augusztus 26-án jelentették be ünnepélyes keretek között, ahol Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója és Marco Rossi, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya közösen erősítették meg az együttműködést – közvetlenül a válogatott keretének kihirdetése előtt.

A megállapodás részeként a Wizz Air külön szurkolói járatokat indít a Lisszabonban és Jerevánban megrendezett mérkőzésekre, hogy a magyar drukkerek minél nagyobb számban buzdíthassák a helyszínen a csapatot. A jegyek már elérhetőek a légitársaság weboldalán és mobilalkalmazásában.

„Büszkék vagyunk rá, hogy főszponzorként és Magyarország de facto nemzeti légitársaságaként részesei lehetünk a magyar futball újabb sikereinek” – hangsúlyozta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

Marco Rossi is kiemelte a támogatás jelentőségét: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Wizz Air a magyar labdarúgás mellé állt. A szurkolók jelenléte és buzdítása kulcsfontosságú a sikerhez, ezért különösen örömteli, ha az idegenbeli meccseken is minél többen ott lehetnek mellettünk.”