Elveszítheti gólvágóját a Fradi? Távozhat Varga Barnabás, Lengyelországból igazolhatnak a helyére

A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik a bajnoki címvédő Fraditól.

Lengyel sajtóhírek szerint a Fradi erősen csábítja a Jagellonia Bialstyok támadóját, Afimico Pululut. Ennek oka, hogy a hírek szerint a zöld-fehérek válogatott csatára szívesen kipróbálná magát egy a magyarnál erősebb bajnokságban, és erre most nyílhat az utolsó esélye.

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy ha Varga nem is távozik még most vagy a télen, a Ferencváros ettől függetlenül is leigazolná a Lengyelországban játszó csatárt, és a két ügy között nincs összefüggés. Pululut azonban nem csak a Fradi, de a Lech Poznan is szeretné a soraiban tudni, csakhogy a lengyel csapat nem tud versenyezni a Fradi ajánlatával.

Pululu az elmúlt szezonban meglehetősen impozáns teljesítményt nyújtott: összesen 53 tétmeccsen lépett pályára, melyeken 21 gólja mellett 4 gólpasszt is kiosztott. A hírek szerint nem csak anyagilag, de szakmailag is tetszik neki a Fradi ajánlata, hiszen ha kicsi is, de a Fradinak még van esélye a BL főtáblájára jutni.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA