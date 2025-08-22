2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Sport

Csak dobálják kifelé a pénzt a top focimenedzserek: eredmény vajon mikor lesz belőle?

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 12:13

Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de lehet, hogy évek óta hiába.

A modern futballban, annak is a topszintjén gyakorlatilag alapelvárássá vált az elmúlt évtizedekben, hogy egy csapat, ha trófeákat akar nyerni, akkor bizony költsön olyan játékosokra, akikkel ezt el is tudja érni. Nyilván meg lehet oldani úgy is valamilyen sikert, ha egy csapat igyekszik ésszel költekezni, csakhogy belőlük a legritkább esetben lesz bajnok vagy kupagyőztes - BL-győztes pedig már évtizedek óta egyszer sem.

De mi a helyzet akkor, hogy egy csapat, közelebbről annak egy adott edzője csak szórja és szórja a pénzt kifelé, de a trófeák csak nem akarnak érkezni? Mert ilyenek is vannak, és olyan nagyon a topfutballt se kell értül elhagyni. A Transfer News a Transfermarkt adatait listázta, hogy kiderüljön: melyik az a topligás vezetőedző, aki a legtöbb pénzt költötte a csapata utolsó kupagyőzelme óta?

Valószínűleg kevesen lepődtek meg azon, hogy a lista legelején toronymagasan az Arsenal vezetőedzője, az elmúlt három szezonban egyaránt ezüstérmes Mikel Arteta áll, egymilliárd elköltött euróval (kb. 398 milliárd forint). Az Arsenal trófeát utoljára öt évvel ezelőtt nyert egy FA-kupa képében (nem számítva az angol Szuperkupát, de ez valóban nem is számít major trófeának), és Mikel Arteta ebből az egymilliárdból csak ebben az átigazolási szezonban nagyjából 350 milliót költött el - vagyis több, mint az összesített összeg harmadát.

Érdekes, hogy a lista második helyén nem egy Premier League-edzőt találunk, hanem Spanyolország felé kell vennünk az irányt érte. Azonban meglepő módon nem a Barcelona vagy a Real Madrid háza táján keresgélünk - elvégre ezek a csapatok "váltásban" nyerik a kupát és bajnokságokat, esetenként még BL-t is - hanem az Atlético Madrid argentin mestere, Diego Simeone áll a dobogó második fokán.

Az Atleti már 2021 óta gyűjti a port a vitrinjében, utoljára ekkor vihették haza a bajnoki trófeát. Simeone az elmúlt években így aztán elköltött játékosokra 535 millió eurót, és a vezetőség lassan szeretné, ha ez valamilyen trófea miatt is megérné. 

A lista harmadik és negyedik helyén két Premier League-edző, Unai Emery (Aston Villa) és Pep Guardiola (Manchester City) állnak, 472 és 438 millió elköltött euróval. Guardiola esetében a szám azért is kiemelkedően magas, hiszen ő a kettővel ezelőtti szezonban még több trófeát is nyert, vagyis ezt a hatalmas összeget alig három transzferablak alatt költötte el. A Premier League pedig nem csak színvonalban, hanem költésben is kiemelkedik a többiek közül: a napokban írtunk arról, hogy már most, napokkal a hivatalos transzferablak-zárás előtt is minden rekord megdőlt a költésekben.

Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt
EZ IS ÉRDEKELHET
Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Címlapkép: Getty Images
