Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt

A Premier League klubjai rekordösszegű átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint a 2024-es nyári átigazolási időszakban elköltött összeg - írta meg a BBC.
Az angol élvonalbeli klubok költekezése már most meghaladja az olasz, német, francia és spanyol ligák együttes átigazolási kiadásait. A Premier League csapatai 1 milliárd fonttal többet költöttek, mint amennyit játékoseladásokból bevételeztek.
A nyári három legnagyobb Premier League átigazolás a Bundesligából érkezett: Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől a Liverpoolhoz 100 millió fontért (bónuszokkal 116 millióig emelkedhet), Omar Marmoush az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz 69 millió fontért (bónuszokkal 79 millióig), valamint Benjamin Sesko az RB Leipzigtől a Manchester Unitedhez 66,3 millió fontért (bónuszokkal 73,7 millióig).
Az idei átigazolási időszak különleges volt, mivel két szakaszban zajlott. Az első június 1. és 10. között nyílt meg a FIFA klubvilágbajnokság miatt, amikor 400 millió fontot költöttek a klubok. A hagyományos átigazolási időszak június 16-án kezdődött és szeptember 1-jén zárul.
Hat klub döntötte meg saját átigazolási rekordját ezen a nyáron. A Liverpool Wirtz megszerzésével új klubrekordot állított fel, amely a bónuszokkal együtt akár 116 millió fontra is emelkedhet, megdöntve a korábbi 75 millió fontos rekordot, amit Virgil van Dijkért fizettek. A jelenlegi 20 Premier League klub közül 16 az elmúlt négy évben döntötte meg átigazolási rekordját, négy csapat – a Chelsea, Liverpool, Manchester City és Arsenal – átigazolási rekordja 100 millió font vagy annál több.
A feljutó csapatok is jelentős összegeket költenek a bennmaradás reményében. A Sunderland több mint 140 millió fontot fektetett játékosokba, ami több, mint amit a legtöbb európai topcsapat költött, kivéve az Atletico Madridot (153 millió font) és a Real Madridot (147 millió font).
A Premier League-en kívül a legnagyobb átigazolás Luis Diaz Liverpooltól a Bayern Münchenhez való igazolása volt, amely bónuszokkal együtt 75 millió fontba került. Az átigazolási időszak lezárásáig még számos nagy üzlet köttethet, többek között Alexander Isak, Marc Guehi, Eberechi Eze, Ivan Toney és Rasmus Højlund átigazolása is napirenden van.
