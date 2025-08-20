2025. augusztus 20. szerda István
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Eszement, mennyi pénzt költöttek el a Premier League csapatai: minden rekord megdőlt

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 13:15

A Premier League klubjai rekordösszegű átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint a 2024-es nyári átigazolási időszakban elköltött összeg - írta meg a BBC.

Az angol élvonalbeli klubok költekezése már most meghaladja az olasz, német, francia és spanyol ligák együttes átigazolási kiadásait. A Premier League csapatai 1 milliárd fonttal többet költöttek, mint amennyit játékoseladásokból bevételeztek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyári három legnagyobb Premier League átigazolás a Bundesligából érkezett: Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől a Liverpoolhoz 100 millió fontért (bónuszokkal 116 millióig emelkedhet), Omar Marmoush az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz 69 millió fontért (bónuszokkal 79 millióig), valamint Benjamin Sesko az RB Leipzigtől a Manchester Unitedhez 66,3 millió fontért (bónuszokkal 73,7 millióig).

Az idei átigazolási időszak különleges volt, mivel két szakaszban zajlott. Az első június 1. és 10. között nyílt meg a FIFA klubvilágbajnokság miatt, amikor 400 millió fontot költöttek a klubok. A hagyományos átigazolási időszak június 16-án kezdődött és szeptember 1-jén zárul.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

Hat klub döntötte meg saját átigazolási rekordját ezen a nyáron. A Liverpool Wirtz megszerzésével új klubrekordot állított fel, amely a bónuszokkal együtt akár 116 millió fontra is emelkedhet, megdöntve a korábbi 75 millió fontos rekordot, amit Virgil van Dijkért fizettek. A jelenlegi 20 Premier League klub közül 16 az elmúlt négy évben döntötte meg átigazolási rekordját, négy csapat – a Chelsea, Liverpool, Manchester City és Arsenal – átigazolási rekordja 100 millió font vagy annál több.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A feljutó csapatok is jelentős összegeket költenek a bennmaradás reményében. A Sunderland több mint 140 millió fontot fektetett játékosokba, ami több, mint amit a legtöbb európai topcsapat költött, kivéve az Atletico Madridot (153 millió font) és a Real Madridot (147 millió font).

A Premier League-en kívül a legnagyobb átigazolás Luis Diaz Liverpooltól a Bayern Münchenhez való igazolása volt, amely bónuszokkal együtt 75 millió fontba került. Az átigazolási időszak lezárásáig még számos nagy üzlet köttethet, többek között Alexander Isak, Marc Guehi, Eberechi Eze, Ivan Toney és Rasmus Højlund átigazolása is napirenden van.
Címlapkép: Getty Images
#sport #költekezés #milliárd #klub #milliárdok #premier league #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:15
13:02
12:30
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 20.
Rémálom lett a magyar pár házvásárlásából: pincébe zárt ember, állandóan kivonuló rendőrség
2025. augusztus 20.
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 20.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 20. szerda
István
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
6 napja
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
5
2 hete
Félelmetes ellenfelet kapott a Paks a Konferencialigában: a Győr sem örülhet, csoda lenne továbbjutni
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 13:02
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 20. 12:30
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Agrárszektor  |  2025. augusztus 20. 13:02
Új korszak kezdődik a borászatban, ezek a szőlőfajták lehetnek a befutók