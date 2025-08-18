Súlyos kapushiba miatt kapott ki a United: nem értek véget Rubén Amorim gondjai?

Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United - írta a BBC Sports.

Ruben Amorim kockázatos döntést hozott a Manchester United vezetőedzőjeként, amikor a felépült Andre Onana helyett Altay Bayindirt állította a kapuba az Arsenal elleni szezonnyitó mérkőzésen. A török kapus korai hibája végül döntőnek bizonyult a találkozón.

Bayindir a 13. percben nem tudta határozottan elhárítani Declan Rice szögletét, csak visszaütni tudta a labdát a gólvonal felé, ahol Riccardo Calafiori fejjel a hálóba juttatta azt. Ez az egyetlen gól elég volt az Arsenalnak a győzelemhez.

Amorim a mérkőzés után határozottan védte kapusát: "Abban a pillanatban vagy az ellenfelet tolja el, vagy a labdát próbálja megszerezni. Ő a labdát választotta, de közben lökték. Nem tudja megvédeni magát. Ez az érzésem, amikor látom a jelenetet."

Joe Hart, korábbi angol válogatott kapus azonban másként értékelte a szituációt: "Ez nem szabálytalanság. Bayindirnak a bal karjával kellett volna harcolnia Salibával, és a jobbal elütni a labdát. Túlságosan belekeveredett a küzdelembe, elveszett a csatában, és hibázott."

A Manchester United támadójátéka egyébként ígéretesnek tűnt, az új igazolások, Matheus Cunha és Bryan Mbeumo jó benyomást keltettek, de nem sikerült egyenlíteniük. A csapat 200 millió fontot költött nyáron elsősorban támadókra, mivel úgy érezték, ez a terület igényelt legnagyobb fejlesztést.

Amorim később tisztázta, hogy Onana nem került ki a csapatból, és nem is készül távozni. A kameruni kapus combizom-sérülés miatt kihagyta az összes felkészülési mérkőzést, ezért nem számolt vele a nyitányon. A Manchester United korábban tárgyalásokat folytatott Emiliano Martinez megszerzéséről az Aston Villától, de ez nem vezetett eredményre. A klub gyorsan cáfolta a PSG kapusával, Gianluigi Donnarummával kapcsolatos pletykákat is.

Amorim szerint csapata bizonyította, hogy bárki ellen képes nyerni a Premier League-ben: "Mi voltunk a jobb csapat. Elégedett vagyok mindhárom kapusommal." Minden jel arra mutat, hogy a következő, Fulham elleni mérkőzésen már Onana állhat a kapuban.

