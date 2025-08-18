Nem igazán repülőrajt: eléggé befulladt Gyökeres bemutatkozása, mikor jön vajon a javulás?

A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.

Bár az Arsenal tegnap 1-0-ra legyőzte idegenben ősi riválisát, a Manchester Unitedet a Premier League nyitófordulójának szuperrangadóján, a szurkolóknak több frontos is hiányérzetük van - és ennek sokan erős hangot is adtak a közösségi médiában.

A kritizáltak között az elsők között szerepel a nyáron leigazolt Viktor Gyökeres, akinek nem egszen úgy sikerült a bemutatkozása, mint azt akőr a szurkolók, akár ő maga szerette volna. Olyan előfordul bármilyen támadóval, hogy nem szerez gólt - főleg a tétmeccses debütálásán - de Gyökeres számai azért így is elég aggasztóak.

Az OptaAnalyst elemzése szerint a svéd csatár amellett, hogy nem szerzett gólt, még csak kapura sem lőtt, és mindössze 4(!) sikeres passzt osztott ki csapattársainak - öt passzkísérlete eredménytelen volt. Emellett 0 kreált helyzetet lehetett "beírni" a neve mellé. Nem is nagyon csodálkozott azon senki, hogy a hatvanadik percben Mikel Arteta vezetőedző inkább lekapta, a helyre pedig Kai Havertzet küldte be.

Viktor Gyökeres' Premier League debut for Arsenal saw him attempt 0 shots, create 0 chances for his teammates and complete just four passes in 60 minutes. pic.twitter.com/0P5cKCqhyq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 17, 2025

A Squawka nevű elemzőoldal pedig egy másik, talán kevésbé aggasztó tényre hívta fel a figyelmet: azután, hogy Gyökeres az elmúlt négy szezon mindegyikén betalált az első meccsén, ez most nem sikerült, tehát egy komoly sorozat szakadt meg.

A szurkolók türelme persze egyelőre kitart, hiszen arra korábban az elemzők és szakértők is felhívták a figyelmet, hogy a portugál bajnokságból a Premier League-be egy komoly ugrás következik, és fel kell vennie a ritmust Gyökeresnek is. Az Arsenal a hétvégén a Leeds United ellen tartja hazai szezonnyitóját, ami máris egy jó alkalom lehet a támadónak a bizonyításra.

