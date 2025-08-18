A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Nem igazán repülőrajt: eléggé befulladt Gyökeres bemutatkozása, mikor jön vajon a javulás?
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
Bár az Arsenal tegnap 1-0-ra legyőzte idegenben ősi riválisát, a Manchester Unitedet a Premier League nyitófordulójának szuperrangadóján, a szurkolóknak több frontos is hiányérzetük van - és ennek sokan erős hangot is adtak a közösségi médiában.
A kritizáltak között az elsők között szerepel a nyáron leigazolt Viktor Gyökeres, akinek nem egszen úgy sikerült a bemutatkozása, mint azt akőr a szurkolók, akár ő maga szerette volna. Olyan előfordul bármilyen támadóval, hogy nem szerez gólt - főleg a tétmeccses debütálásán - de Gyökeres számai azért így is elég aggasztóak.
A Premier League friss eredményei, statisztikái a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!
Az OptaAnalyst elemzése szerint a svéd csatár amellett, hogy nem szerzett gólt, még csak kapura sem lőtt, és mindössze 4(!) sikeres passzt osztott ki csapattársainak - öt passzkísérlete eredménytelen volt. Emellett 0 kreált helyzetet lehetett "beírni" a neve mellé. Nem is nagyon csodálkozott azon senki, hogy a hatvanadik percben Mikel Arteta vezetőedző inkább lekapta, a helyre pedig Kai Havertzet küldte be.
Viktor Gyökeres' Premier League debut for Arsenal saw him attempt 0 shots, create 0 chances for his teammates and complete just four passes in 60 minutes. pic.twitter.com/0P5cKCqhyq— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 17, 2025
A Squawka nevű elemzőoldal pedig egy másik, talán kevésbé aggasztó tényre hívta fel a figyelmet: azután, hogy Gyökeres az elmúlt négy szezon mindegyikén betalált az első meccsén, ez most nem sikerült, tehát egy komoly sorozat szakadt meg.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
https://twitter.com/Squawka/status/1957123376398393804https://twitter.com/Squawka/status/1957123376398393804
A szurkolók türelme persze egyelőre kitart, hiszen arra korábban az elemzők és szakértők is felhívták a figyelmet, hogy a portugál bajnokságból a Premier League-be egy komoly ugrás következik, és fel kell vennie a ritmust Gyökeresnek is. Az Arsenal a hétvégén a Leeds United ellen tartja hazai szezonnyitóját, ami máris egy jó alkalom lehet a támadónak a bizonyításra.
címlapkép: Pénzcentrum
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során az Arsenalnál.
David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.
Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását.
A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait.
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.