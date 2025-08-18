2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenal
Sport

Nem igazán repülőrajt: eléggé befulladt Gyökeres bemutatkozása, mikor jön vajon a javulás?

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 10:42

A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.

Bár az Arsenal tegnap 1-0-ra legyőzte idegenben ősi riválisát, a Manchester Unitedet a Premier League nyitófordulójának szuperrangadóján, a szurkolóknak több frontos is hiányérzetük van - és ennek sokan erős hangot is adtak a közösségi médiában.

A kritizáltak között az elsők között szerepel a nyáron leigazolt Viktor Gyökeres, akinek nem egszen úgy sikerült a bemutatkozása, mint azt akőr a szurkolók, akár ő maga szerette volna. Olyan előfordul bármilyen támadóval, hogy nem szerez gólt - főleg a tétmeccses debütálásán - de Gyökeres számai azért így is elég aggasztóak.

Az OptaAnalyst elemzése szerint a svéd csatár amellett, hogy nem szerzett gólt, még csak kapura sem lőtt, és mindössze 4(!) sikeres passzt osztott ki csapattársainak - öt passzkísérlete eredménytelen volt. Emellett 0 kreált helyzetet lehetett "beírni" a neve mellé. Nem is nagyon csodálkozott azon senki, hogy a hatvanadik percben Mikel Arteta vezetőedző inkább lekapta, a helyre pedig Kai Havertzet küldte be.

A Squawka nevű elemzőoldal pedig egy másik, talán kevésbé aggasztó tényre hívta fel a figyelmet: azután, hogy Gyökeres az elmúlt négy szezon mindegyikén betalált az első meccsén, ez most nem sikerült, tehát egy komoly sorozat szakadt meg.

A szurkolók türelme persze egyelőre kitart, hiszen arra korábban az elemzők és szakértők is felhívták a figyelmet, hogy a portugál bajnokságból a Premier League-be egy komoly ugrás következik, és fel kell vennie a ritmust Gyökeresnek is. Az Arsenal a hétvégén a Leeds United ellen tartja hazai szezonnyitóját, ami máris egy jó alkalom lehet a támadónak a bizonyításra.

címlapkép: Pénzcentrum
#sport #statisztika #labdarúgás #elemzés #premier #premier league #Arsenal #angol foci #szurkolók #viktor gyökeres

Hamarosan feloldhatják a baromfiágazatra vonatkozó korlátozásokat