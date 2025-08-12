Történelmi pillanat Amerikában: ilyen még soha nem volt, állva tapsolták a bírót

Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen - számolt be a Forbes.

A 48 éves Pawol augusztus 9-én lépett először pályára MLB-játékvezetőként, amikor a Braves és a Marlins nappali-esti dupla mérkőzésének első összecsapásán az első bázisnál, majd a második meccsen a harmadik bázisnál bíráskodott. A vasárnapi sorozatzárón már a hazai bázis mögött állt, ahol labda-strike ítéletei sem váltottak ki vitákat.

"Elképesztő érzés volt, amikor pályára léptünk. Sokan tapsolni kezdtek és a nevemet kiabálták, ami nagyon intenzív és érzelmes pillanat volt számomra" - nyilatkozta Pawol.

A Truist Parkban a közönség állva tapsolta meg, amikor bemondták a nevét a hangosbemondón - ami ritka megtiszteltetés egy játékvezető számára. Pawol, aki korábban softballjátékos volt, tíz évet töltött a minor league-ben, mielőtt elérte a legmagasabb szintet.

KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

"Rendkívül érzelmes pillanat volt végre megélni azt a telefonhívást, amiben reménykedtem és amiért olyan régóta dolgoztam" - mondta az Associated Press-nek a New Jersey-i születésű játékvezető, aki 2023-ban már történelmet írt, amikor első nőként vezetett Triple-A bajnoki mérkőzést.

Pawol útja a nagy ligáig hosszú volt - több mint 1200 mérkőzést vezetett alacsonyabb "osztályokban". Egyik legnagyobb támogatója Chris Guccione főjátékvezető, aki szerint: "Ez pályafutásom egyik legbüszkébb pillanata. Dolgoztam rájátszásban, két World Series-ben és All-Star mérkőzéseken, de ez ezekkel egyenrangú. Libabőrös leszek, ha csak rágondolok."

A játékvezetők fizetése a major league-ben kezdetben körülbelül 150 000 dollár, ami a szolgálati idő növekedésével több mint 450 000 dollárra emelkedhet. Pawol debütálása nemcsak személyes siker, hanem mérföldkő a baseball történetében, amely utat nyithat más nők számára is ebben a szakmában.