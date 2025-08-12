Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
Történelmi pillanat Amerikában: ilyen még soha nem volt, állva tapsolták a bírót
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen - számolt be a Forbes.
A 48 éves Pawol augusztus 9-én lépett először pályára MLB-játékvezetőként, amikor a Braves és a Marlins nappali-esti dupla mérkőzésének első összecsapásán az első bázisnál, majd a második meccsen a harmadik bázisnál bíráskodott. A vasárnapi sorozatzárón már a hazai bázis mögött állt, ahol labda-strike ítéletei sem váltottak ki vitákat.
"Elképesztő érzés volt, amikor pályára léptünk. Sokan tapsolni kezdtek és a nevemet kiabálták, ami nagyon intenzív és érzelmes pillanat volt számomra" - nyilatkozta Pawol.
A Truist Parkban a közönség állva tapsolta meg, amikor bemondták a nevét a hangosbemondón - ami ritka megtiszteltetés egy játékvezető számára. Pawol, aki korábban softballjátékos volt, tíz évet töltött a minor league-ben, mielőtt elérte a legmagasabb szintet.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
"Rendkívül érzelmes pillanat volt végre megélni azt a telefonhívást, amiben reménykedtem és amiért olyan régóta dolgoztam" - mondta az Associated Press-nek a New Jersey-i születésű játékvezető, aki 2023-ban már történelmet írt, amikor első nőként vezetett Triple-A bajnoki mérkőzést.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Pawol útja a nagy ligáig hosszú volt - több mint 1200 mérkőzést vezetett alacsonyabb "osztályokban". Egyik legnagyobb támogatója Chris Guccione főjátékvezető, aki szerint: "Ez pályafutásom egyik legbüszkébb pillanata. Dolgoztam rájátszásban, két World Series-ben és All-Star mérkőzéseken, de ez ezekkel egyenrangú. Libabőrös leszek, ha csak rágondolok."
A játékvezetők fizetése a major league-ben kezdetben körülbelül 150 000 dollár, ami a szolgálati idő növekedésével több mint 450 000 dollárra emelkedhet. Pawol debütálása nemcsak személyes siker, hanem mérföldkő a baseball történetében, amely utat nyithat más nők számára is ebben a szakmában.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.
Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.
Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.
Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak"
A magyar válogatott kapitánya szerint nagyon sok mindenen kell dolgozni még a Poolnál, csakhogy már ezen a héten rajtol a bajnokság.
A Crystal Palace elnöke elismerte, hogy a klubnak el kell adnia Marc Guéhi csapatkapitányt az átigazolási időszakban.
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van.
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.