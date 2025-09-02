A turizmus dinamikus bővülése nemcsak lehetőségeket, hanem gazdasági kihívásokat is teremt.
Elment a magyar származású legenda, aki kétszer kihívta Muhammad Alit: gyászol a bokszvilág
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet, valamint háromszoros európai nehézsúlyú bajnok volt. Emellett kétszer is kihívta Muhammad Alit, de legyőzni soha nem tudta - tudósított a BBC.
A Brit Ökölvívó Szövetség közleményben jelentette be, hogy 75 éves korában elhunyt Joe Bugner, aki pályafutása során Muhammad Alival és Joe Frazierrel is megmérkőzött. A legendás bokszoló egy Brisbane-i idősotthonban hunyt el.
Az 1950-ben Szőregen, Kreul József néven született Bugner családjával az 1956-os forradalom után menekült el Magyarországról, ezután az Egyesült Királyságban telepedtek le. Tinédzserként kezdett bokszolni, és gyorsan emelkedett az amatőr ranglétrán, mindössze 17 évesen megnyerve az ABA félnehézsúlyú címét.
Profi karrierje során Bugner 1971-ben legyőzte Henry Coopert a Wembley-ben, megszerezve a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú címeket. Az 1970-es években folyamatosan a világ legjobb tíz nehézsúlyú bokszolója között tartották számon, és technikai képességeiről, szívósságáról és tartósságáról volt ismert.
1973-ban egymás után mérkőzött meg Muhammad Alival és Joe Frazierrel, majd 1975-ben ismét Alival csapott össze a világbajnoki címért. Mindkét Ali elleni mérkőzésen végigment, ami bizonyította kivételes állóképességét.
Bugner pályafutása során többször is visszavonult, majd visszatért. Az 1980-as évek közepén Ausztráliába költözött, ahol folytatta a versenyzést. 1995-ben megszerezte az ausztrál nehézsúlyú címet, majd 1998-ban, 48 évesen a WBF nehézsúlyú világbajnoki címét is elhódította James 'Bonecrusher' Smith legyőzésével.
A bokszolást 1999-ben hagyta végleg abba, 69 győzelemmel (41 kiütéssel), 13 vereséggel és 1 döntetlennel a háta mögött. A ringkarrierjén kívül filmekben is szerepelt, többek között az 1994-es Street Fighter akciófilmben, valamint boksztanácsadóként dolgozott Russell Crowe Cinderella Man című filmjében. 2009-ben az ITV 'I'm a Celebrity' műsorának versenyzője is volt.
