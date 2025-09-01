Angliából hozott haza válogatott focistát az ETO: itt az újabb igazolás

Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.

A kisalföldi klub hétfőn közösségi oldalán számolt be róla, hogy egyéves kölcsönszerződéssel, vételi opcióval érkezik a 24 esztendős játékos az angol harmadosztályban szereplő Boltontól.

"Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali "mindenese" az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét" - áll a posztban.

A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön tavaly igazolt a Boltonba, szerződése három évre szól, de ebben az idényben még nem lépett pályára tétmérkőzésen. Az ETO öt forduló alatt szerzett kilenc pontjával hatodik az NB I-ben, a Konferencia-liga alapszakaszába nem jutott be.