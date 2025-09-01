A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Angliából hozott haza válogatott focistát az ETO: itt az újabb igazolás
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
A kisalföldi klub hétfőn közösségi oldalán számolt be róla, hogy egyéves kölcsönszerződéssel, vételi opcióval érkezik a 24 esztendős játékos az angol harmadosztályban szereplő Boltontól.
"Schön Szabolcs, a magyar válogatott bal oldali "mindenese" az Ajax akadémiájától az MTK-n és az FC Dallason át egészen a Bolton Wanderersig jutott, most pedig az ETO FC-ben folytatja karrierjét" - áll a posztban.
A bal oldalon szélsőként és védőként is bevethető Schön tavaly igazolt a Boltonba, szerződése három évre szól, de ebben az idényben még nem lépett pályára tétmérkőzésen. Az ETO öt forduló alatt szerzett kilenc pontjával hatodik az NB I-ben, a Konferencia-liga alapszakaszába nem jutott be.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
