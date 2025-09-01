2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Sport

Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 11:23

A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel, ami brit átigazolási rekord - írta meg a BBC.

A BBC Sport forrásai szerint a megegyezés a svéd csatár Anfieldre költözéséről már létrejött. Isak várhatóan hétfőn esik át az orvosi vizsgálatokon, mielőtt aláírja hatéves szerződését.

A Liverpool korábbi, 110 millió fontos ajánlatát augusztusban elutasították, de most úgy tűnik, megszerzik a nyár elsőszámú célpontját. A 25 éves játékos körüli elhúzódó saga a nyári átigazolási időszak utolsó napján érhet véget, miután a Newcastle a múlt héten leigazolta Nick Woltemade csatárt a Stuttgarttól.

Isak korábban kimaradt a Newcastle ázsiai felkészülési túrájáról, amit a klub "kisebb combsérüléssel" magyarázott, miközben a játékos állítólag távozni szeretett volna. Ezután korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál edzett egyedül, mielőtt a Liverpool első ajánlatát elutasította a Newcastle.

A folyamatos találgatások közepette Isak közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a Newcastle "megszegte ígéreteit", és hogy "kapcsolatuk nem folytatódhat". A BBC Sport információi szerint Isak úgy vélte, engedélyezik távozását, ha egy nagy klub megfelelő árajánlatot tesz érte.

A Newcastle közleményben tagadta, hogy "bármilyen kötelezettséget vállalt volna arra, hogy Alex elhagyhatja a Newcastle Unitedet ezen a nyáron". Ennek ellenére a transzfer most létrejött, miután Isak továbbra is a kispadon maradt, és kihagyta a Newcastle első három Premier League-meccsét, köztük a Liverpool elleni 3-2-es vereséget a St James' Parkban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #alexander isak #newcastle united

