Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel, ami brit átigazolási rekord - írta meg a BBC.
A BBC Sport forrásai szerint a megegyezés a svéd csatár Anfieldre költözéséről már létrejött. Isak várhatóan hétfőn esik át az orvosi vizsgálatokon, mielőtt aláírja hatéves szerződését.
A Liverpool korábbi, 110 millió fontos ajánlatát augusztusban elutasították, de most úgy tűnik, megszerzik a nyár elsőszámú célpontját. A 25 éves játékos körüli elhúzódó saga a nyári átigazolási időszak utolsó napján érhet véget, miután a Newcastle a múlt héten leigazolta Nick Woltemade csatárt a Stuttgarttól.
Isak korábban kimaradt a Newcastle ázsiai felkészülési túrájáról, amit a klub "kisebb combsérüléssel" magyarázott, miközben a játékos állítólag távozni szeretett volna. Ezután korábbi klubjánál, a Real Sociedadnál edzett egyedül, mielőtt a Liverpool első ajánlatát elutasította a Newcastle.
KATTINTS a hírekért, eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A folyamatos találgatások közepette Isak közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a Newcastle "megszegte ígéreteit", és hogy "kapcsolatuk nem folytatódhat". A BBC Sport információi szerint Isak úgy vélte, engedélyezik távozását, ha egy nagy klub megfelelő árajánlatot tesz érte.
A Newcastle közleményben tagadta, hogy "bármilyen kötelezettséget vállalt volna arra, hogy Alex elhagyhatja a Newcastle Unitedet ezen a nyáron". Ennek ellenére a transzfer most létrejött, miután Isak továbbra is a kispadon maradt, és kihagyta a Newcastle első három Premier League-meccsét, köztük a Liverpool elleni 3-2-es vereséget a St James' Parkban.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.
Stefanosz Cicipasz dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában
Hamilton az első 14 futam nehézségei után újra szeretné megtalálni a versenyzés örömét a Ferrarinál.
Fernandes, Felix és Ronaldo is meghívót kapott a portugál kapitánytól, a szupersztár tehát vélhetően pályára lép majd Budapesten.
Froome műtétje sikeres volt a balesete után, de vélhetően ebben a szezonban már nem fog versenyezni a felépülés érdekében.
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!