2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kangoo Car on Fire or Burning Car Aix-en-Provence France
Sport

Életet mentett a fiatal focista: videón a vérfagyasztó pillanatok, lángolt az autó

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 15:53

Larry Pickett Jr., az amerikai hadsereg futballcsapatának egyik játékosa megmentett egy férfit egy lángoló járműből vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után - számolt be az ESPN.

Pickett, aki másodéves kadét a West Point katonai akadémián, családjával utazott, amikor egy balesetet szenvedett járművet vettek észre, amelyet leszakadt villanyvezetékek vettek körül a New York állambeli Fort Montgomery-ben található 9W úton, körülbelül 8 kilométerre az Army West Point kampuszától. A fort montgomery-i Tűzoltóság jelentése szerint a jármű egy villanyoszlopnak ütközött, aminek következtében a vezetékek a földre zuhantak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mentésről a focista saját családtagjai posztoltak videót. Ezen jól látható, amint Pickett és édesapja kiemelik az azonosítatlan férfit a járműből, és biztonságos helyre viszik, mindössze pillanatokkal azelőtt, hogy a jármű lángba borult volna. Itt megnézheted:

Az Egyesült Államok Katonai Akadémiája közösségi média bejegyzésben fejezte ki büszkeségét Pickett és édesapja "hősies tettei" miatt. Tom Theodorakis, az Army atlétikai igazgatója hozzátette, hogy Pickett és édesapja "megtestesítik azokat az értékeket, amelyeket nagyra becsülünk, amikor válsághelyzetben egy élet megmentéséért lépnek közbe".

Larry Pickett Sr. több médiumnak is elmondta, hogy a család késő szombat este tért vissza West Pointba, miután New York Cityben vacsoráztak. A fiatalabb Pickett azonnal a jármű felé rohant, amint meglátta a baleset helyszínét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"Nem volt semmilyen megbeszélés. A fiam azonnal cselekedett" – nyilatkozta az idősebb Pickett a raleigh-i ABC11-nek. "Gondoskodott róla az út szélén, amíg a rendőrök, aztán kisvártatva a tűzoltók is megérkeztek" - tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#sport #egyesült államok #focista #jármű #hadsereg #amerikai foci #amerikai sportok #szezonnyitó #egyetemi sport #életmentő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:30
16:15
16:03
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. szeptember 1.
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
2025. szeptember 1.
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
2025. szeptember 1.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 1. hétfő
Egyed, Egon
36. hét
Szeptember 1.
A II. Világháború kitörésének emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
21 órája
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
1 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
4
4 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
5
3 napja
Bikiniben pózol a szépséges magyar úszó: ettől még csodásabb a nyárvégi Balaton
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 16:15
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 1. 16:03
Elárulta a Revolut, mikor állíthatják vissza teljesen a kriptószolgáltatásokat Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. szeptember 1. 16:32
Úgy tűnik, hogy megismétlődik a tavalyi forgatókönyv a lengyeleknél