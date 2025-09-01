Életet mentett a fiatal focista: videón a vérfagyasztó pillanatok, lángolt az autó

Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
Larry Pickett Jr., az amerikai hadsereg futballcsapatának egyik játékosa megmentett egy férfit egy lángoló járműből vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után - számolt be az ESPN.
Pickett, aki másodéves kadét a West Point katonai akadémián, családjával utazott, amikor egy balesetet szenvedett járművet vettek észre, amelyet leszakadt villanyvezetékek vettek körül a New York állambeli Fort Montgomery-ben található 9W úton, körülbelül 8 kilométerre az Army West Point kampuszától. A fort montgomery-i Tűzoltóság jelentése szerint a jármű egy villanyoszlopnak ütközött, aminek következtében a vezetékek a földre zuhantak.
A mentésről a focista saját családtagjai posztoltak videót. Ezen jól látható, amint Pickett és édesapja kiemelik az azonosítatlan férfit a járműből, és biztonságos helyre viszik, mindössze pillanatokkal azelőtt, hogy a jármű lángba borult volna. Itt megnézheted:
Az Egyesült Államok Katonai Akadémiája közösségi média bejegyzésben fejezte ki büszkeségét Pickett és édesapja "hősies tettei" miatt. Tom Theodorakis, az Army atlétikai igazgatója hozzátette, hogy Pickett és édesapja "megtestesítik azokat az értékeket, amelyeket nagyra becsülünk, amikor válsághelyzetben egy élet megmentéséért lépnek közbe".
Larry Pickett Sr. több médiumnak is elmondta, hogy a család késő szombat este tért vissza West Pointba, miután New York Cityben vacsoráztak. A fiatalabb Pickett azonnal a jármű felé rohant, amint meglátta a baleset helyszínét.
"Nem volt semmilyen megbeszélés. A fiam azonnal cselekedett" – nyilatkozta az idősebb Pickett a raleigh-i ABC11-nek. "Gondoskodott róla az út szélén, amíg a rendőrök, aztán kisvártatva a tűzoltók is megérkeztek" - tette hozzá.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
