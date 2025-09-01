Életet mentett a fiatal focista: videón a vérfagyasztó pillanatok, lángolt az autó

Larry Pickett Jr., az amerikai hadsereg futballcsapatának egyik játékosa megmentett egy férfit egy lángoló járműből vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után - számolt be az ESPN.

Pickett, aki másodéves kadét a West Point katonai akadémián, családjával utazott, amikor egy balesetet szenvedett járművet vettek észre, amelyet leszakadt villanyvezetékek vettek körül a New York állambeli Fort Montgomery-ben található 9W úton, körülbelül 8 kilométerre az Army West Point kampuszától. A fort montgomery-i Tűzoltóság jelentése szerint a jármű egy villanyoszlopnak ütközött, aminek következtében a vezetékek a földre zuhantak.

A mentésről a focista saját családtagjai posztoltak videót. Ezen jól látható, amint Pickett és édesapja kiemelik az azonosítatlan férfit a járműből, és biztonságos helyre viszik, mindössze pillanatokkal azelőtt, hogy a jármű lángba borult volna. Itt megnézheted:

Az Egyesült Államok Katonai Akadémiája közösségi média bejegyzésben fejezte ki büszkeségét Pickett és édesapja "hősies tettei" miatt. Tom Theodorakis, az Army atlétikai igazgatója hozzátette, hogy Pickett és édesapja "megtestesítik azokat az értékeket, amelyeket nagyra becsülünk, amikor válsághelyzetben egy élet megmentéséért lépnek közbe".

Larry Pickett Sr. több médiumnak is elmondta, hogy a család késő szombat este tért vissza West Pointba, miután New York Cityben vacsoráztak. A fiatalabb Pickett azonnal a jármű felé rohant, amint meglátta a baleset helyszínét.

"Nem volt semmilyen megbeszélés. A fiam azonnal cselekedett" – nyilatkozta az idősebb Pickett a raleigh-i ABC11-nek. "Gondoskodott róla az út szélén, amíg a rendőrök, aztán kisvártatva a tűzoltók is megérkeztek" - tette hozzá.