sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Teljesen kiakadt a kirúgott Leverkusen-edző: nem ezt várta, kemény üzenetet küldött a klubnak

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 13:14

Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két Bundesliga-mérkőzés után menesztette, és úgy véli, a klub vezetősége nem biztosított számára elegendő bizalmat.

Mint tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, a Bayer Leverkusen mindössze két forduló után menesztette májusban kinevezett vezetőedzőjét, a korábban a Manchester Unitednél dolgozó Erik ten Hagot. Ezzel a holland edző negítív csúcsott döntött meg, ugyanis korábban soha nem fordult elő, hogy a Bundesligából valakit mindössze két kör után menesszenek.

A Leverkusen hazai pályán 2-1-re kikapott a TSG Hoffenheimtől a bajnokság nyitófordulójában, majd 3-3-as döntetlent játszott a tíz emberrel játszó Werder Bremen ellen szombaton. Ezt követően fogyott el a türelem a vezetőség részéről: hétfőn távoznia kellett az 55 éves holland szakembernek.

Ten Hag, aki tavaly októberi, a Manchester Unitedtől történt menesztése óta nem dolgozott, májusban kétéves szerződéssel váltotta Xabi Alonsót, miután a spanyol edző a Real Madrid kispadjára távozott.

"A Bayer Leverkusen vezetőségének hétfői döntése, hogy felmentsenek a munkavégzés alól, teljesen váratlanul ért. Példátlan, hogy egy edzőt mindössze két bajnoki mérkőzés után menesszenek" - nyilatkozta Ten Hag hétfőn a közösségi médiában közzétett közleményében, melyet a Reuters szemlézett.

Xabi Alonso irányításával a Leverkusen duplázott a 2023-24-es szezonban: veretlenül nyerte meg első Bundesliga-címét, elhódította a Német Kupát és bejutott az Európa-liga döntőjébe. Az idei nyári játékosvándorlás során azonban a csapat kulcsjátékosai - Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka és Amine Adli - távoztak, ami megnehezítette Ten Hag számára a sikeres folytatást.

"Egy új, összetartó csapat felépítése gondos folyamat, amely időt és bizalmat igényel" - fogalmazott a holland szakember. "Teljes meggyőződéssel és energiával kezdtem ezt a munkát, de sajnos a vezetőség nem volt hajlandó megadni nekem a szükséges időt és bizalmat, amit mélyen sajnálok. Úgy érzem, ez soha nem volt kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat."

Ten Hag legsikeresebb időszaka az Ajaxnál volt, ahol 2018 és 2022 között dolgozott: három Eredivisie-címet nyert, és 2019-ben a Bajnokok Ligája elődöntőjébe vezette a csapatot.

"Azok a klubok, amelyek bizalmat szavaztak nekem, sikerekkel és trófeákkal lettek jutalmazva" - tette hozzá a holland edző.
Címlapkép: Getty Images
#németország #üzenet #bundesliga #német bajnokság #edző #német foci #leverkusen #erik ten hag #vezetőedző #edzőváltás

