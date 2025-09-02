2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Close up of served beer in Sydney pub,
Súlyos pénzeket kérnek egyetlen sörért a sportpályákon: nagyon nem tetszik a szurkolóknak

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 11:43

A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.

Pénteken hajnalban megkezdődik a legnagyobb amerikaifutball-liga, az NFL 2025-ös szezonja, amit a szurkolók hónapok óta tűkön ülve várnak. Az első meccset - a szokásoknak megfelelően - a bajnoki címvédő hazai pályán kezdi, vagyis ezúttal a Philadelphia Eagles fogadja régi riválisát, a Micah Parsonst nemrég elcserélő Dallas Cowboyst.

A szurkolók persze annak ellenére is várják a szezonkezdést, hogy ha élőben szeretnék megnézni kedvenceiket, annak bizony borsos ára van. Egy meccs jegy több száz dollárba is kerülhet egyszerre, egy szezonbérlet nemkülönben, és a stadionban fogyasztani sem olcsó mulatság. Nézzük meg például a sört, amelynek árait mind a 32 NFL-csapat esetében összegyűjtötték nemrég. Ezt a lenti posztban láthatod is:

A legdrágább a fővárosban, a Washington Commanders stadionjában a folyékony kenyér, ahol egyetlen sörért 16 és fél dollárt (átszámolva 5 600 forint) kell kifizetni. A legolcsóbb pedig az Ohio államban székelő Cincinnatti Bengals a sör, ahol "mindössze" 6 dollár 80 centet, vagyis nagyjából 2 300 forintba kerül ez. 

Érdemes megfigyelni, hogy a legdrágább söröket jellemzően olyan "területeken" találjuk, ahol komolyabb fogyasztás jellemző, és igyekeznek is a nagyobb pénztárcával rendelkező szurkolókat bevonni. Ilyen például rögtön a listán második Las Vegas Raiders, de a top 6 helyezett között eleve három kaliforniait (San Francisco, illetve a két los angeles-i franchise) találunk.
Címlapkép: Getty Images
