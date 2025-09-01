2025. szeptember 1. hétfő Egyed, Egon
28 °C Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a célba érés után a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Hatalmas a nyomás a hétszeres világbajnokon: lassan elfogy a türelem a Ferrarinál?

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 15:10

Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon, miután a Holland Nagydíjon egy kényszerítetlen hiba miatt kiesett - írta meg a The Guardian.

A hétszeres világbajnok szokatlan módon fejezte be a zandvoorti versenyt, amikor az enyhén esős pályán a hármas kanyar külső, festett részén megcsúszott, elvesztette az irányítást az autó felett, és a szalagkorlátnak ütközött. Hamilton elismerte, hogy jelentős nyomás nehezedik rá és a csapatra. "Nem volt jó szezonom. Jövő héten megpróbáljuk magunkba szívni a szurkolók energiáját" - nyilatkozta a brit pilóta.

Annak ellenére, hogy kiesett, Hamilton hangsúlyozta, mentálisan jól érzi magát, és pozitív fejleményeket tapasztalt a hétvégén. "Úgy éreztem, hogy haladok előre, közeledtem az előttem lévő autóhoz" - mondta. A monzai versenyre azonban már hátrányból indul, mivel öt rajthelyes büntetést kapott, mert nem lassított megfelelően a sárga zászlós jelzésnél a vasárnapi verseny előtti felvezető körén.

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint Hamilton a kiesés ellenére is bizakodó hangulatban van. "A verseny után beszélgettünk - sokkal pozitívabb volt, mint az utolsó négy-öt eseményen" - nyilatkozta Vasseur. A Ferrari számára nehéz hétvége volt Zandvoortban, különösen mivel szoros csatát vívnak a Mercedesszel a konstruktőri bajnokság második helyéért - az olasz csapat mindössze 12 ponttal előzi meg a harmadik helyen álló riválist.

Charles Leclerc versenye is idő előtt véget ért, miután összeütközött a Mercedes pilótájával, Kimi Antonellivel, és a monacói versenyző a szalagkorlátnak csapódott. Az incidens miatt az olasz pilóta 10 másodperces büntetést kapott.

A nehézségek ellenére: Vasseur szerint a csapat jó úton halad afelé, hogy Hamilton élvezni tudja a Ferrarinál töltött idejét. "Az élvezet nagyrészt az eredményeken, a bizalmon, a tempón és azon múlik, hogy benne vagy-e a játékban" - magyarázta a csapatfőnök.

Címlapkép: Getty Images
#sport #olaszország #forma-1 #olasz #ferrari #autóverseny #lewis hamilton #autósport #f1

