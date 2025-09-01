A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Hatalmas a nyomás a hétszeres világbajnokon: lassan elfogy a türelem a Ferrarinál?
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon, miután a Holland Nagydíjon egy kényszerítetlen hiba miatt kiesett - írta meg a The Guardian.
A hétszeres világbajnok szokatlan módon fejezte be a zandvoorti versenyt, amikor az enyhén esős pályán a hármas kanyar külső, festett részén megcsúszott, elvesztette az irányítást az autó felett, és a szalagkorlátnak ütközött. Hamilton elismerte, hogy jelentős nyomás nehezedik rá és a csapatra. "Nem volt jó szezonom. Jövő héten megpróbáljuk magunkba szívni a szurkolók energiáját" - nyilatkozta a brit pilóta.
Annak ellenére, hogy kiesett, Hamilton hangsúlyozta, mentálisan jól érzi magát, és pozitív fejleményeket tapasztalt a hétvégén. "Úgy éreztem, hogy haladok előre, közeledtem az előttem lévő autóhoz" - mondta. A monzai versenyre azonban már hátrányból indul, mivel öt rajthelyes büntetést kapott, mert nem lassított megfelelően a sárga zászlós jelzésnél a vasárnapi verseny előtti felvezető körén.
Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint Hamilton a kiesés ellenére is bizakodó hangulatban van. "A verseny után beszélgettünk - sokkal pozitívabb volt, mint az utolsó négy-öt eseményen" - nyilatkozta Vasseur. A Ferrari számára nehéz hétvége volt Zandvoortban, különösen mivel szoros csatát vívnak a Mercedesszel a konstruktőri bajnokság második helyéért - az olasz csapat mindössze 12 ponttal előzi meg a harmadik helyen álló riválist.
Charles Leclerc versenye is idő előtt véget ért, miután összeütközött a Mercedes pilótájával, Kimi Antonellivel, és a monacói versenyző a szalagkorlátnak csapódott. Az incidens miatt az olasz pilóta 10 másodperces büntetést kapott.
A nehézségek ellenére: Vasseur szerint a csapat jó úton halad afelé, hogy Hamilton élvezni tudja a Ferrarinál töltött idejét. "Az élvezet nagyrészt az eredményeken, a bizalmon, a tempón és azon múlik, hogy benne vagy-e a játékban" - magyarázta a csapatfőnök.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.
Stefanosz Cicipasz dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában
