Boxing gloves hanging
Sport

Küszöbön az újabb bokszbotrány: végleg elkaszálhatják a női olimpiai bajnokot, ha erre nem hajlandó

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 13:41

Imane Khelif olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak - írta meg a CNN.

A Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn közölte, hogy az algériai ökölvívó még az elmúlt hónapban nyújtotta be fellebbezését. Khelif a csütörtökön kezdődő Ökölvívó Világbajnokságon szeretett volna indulni, de a CAS elutasította azt a kérelmét, hogy a World Boxing döntését függesszék fel az ügy tárgyalásáig.

Khelif a tavalyi párizsi olimpián aranyérmet nyert, miközben nemzetközi figyelem irányult rá és a tajvani Lin Yu-tingre, aki szintén aranyérmes lett. Az olimpiai ökölvívás korábbi irányító testülete, az orosz dominanciájú Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) mindkét versenyzőt kizárta a 2023-as világbajnokságról, azt állítva, hogy nem feleltek meg bizonyos alkalmassági teszteken.

Az IBA-t azonban évtizedes visszaélések és botrányok miatt száműzték. Az elmúlt két olimpiai ökölvívó torna szervezését a NOB vette át, és a korábbi olimpiákon használt nemi alkalmassági szabályokat alkalmazta. Ezek alapján Khelif és Lin jogosultak voltak a versenyzésre.

A World Boxingot azóta ideiglenesen jóváhagyták a 2028-as Los Angeles-i játékok ökölvívó szervezőjeként, és nyomás nehezedik rá az ökölvívók és szövetségeik részéről, hogy alakítson ki nemi alkalmassági szabályokat. 

Májusban a szervezet kötelező nemi vizsgálatot jelentett be minden sportoló számára, és konkrétan megemlítette Khelifet a szabály bejelentésekor – amiért később bocsánatot kért. Khelif a Los Angeles-i játékokon meg kívánja védeni weltersúlyú aranyérmét. Kirsty Coventry, a NOB új elnöke munkacsoportot hozott létre a nemi alkalmassági kérdések vizsgálatára.

Iman Khelif nagyon simán nyerte meg Párizsban az olimpiai aranyat, de már akkor többen felszólaltak részvétele jogossága ellen. Magyar ökölvívót is legyőzött a tornán, a negyeddöntőben Hámori Lucával mérkőzött, és egyhangú pontozással győzte le.

Bréking! Kiválóan helytállt Hámori Luca, de nem bírt az algériai Iman Helif-fel
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #boksz #olimpikon #olimpia2024 #ökölvívás #bokszoló #olimpia2028

