A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Küszöbön az újabb bokszbotrány: végleg elkaszálhatják a női olimpiai bajnokot, ha erre nem hajlandó
Imane Khelif olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak - írta meg a CNN.
A Sportdöntőbíróság (CAS) hétfőn közölte, hogy az algériai ökölvívó még az elmúlt hónapban nyújtotta be fellebbezését. Khelif a csütörtökön kezdődő Ökölvívó Világbajnokságon szeretett volna indulni, de a CAS elutasította azt a kérelmét, hogy a World Boxing döntését függesszék fel az ügy tárgyalásáig.
Khelif a tavalyi párizsi olimpián aranyérmet nyert, miközben nemzetközi figyelem irányult rá és a tajvani Lin Yu-tingre, aki szintén aranyérmes lett. Az olimpiai ökölvívás korábbi irányító testülete, az orosz dominanciájú Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) mindkét versenyzőt kizárta a 2023-as világbajnokságról, azt állítva, hogy nem feleltek meg bizonyos alkalmassági teszteken.
Az IBA-t azonban évtizedes visszaélések és botrányok miatt száműzték. Az elmúlt két olimpiai ökölvívó torna szervezését a NOB vette át, és a korábbi olimpiákon használt nemi alkalmassági szabályokat alkalmazta. Ezek alapján Khelif és Lin jogosultak voltak a versenyzésre.
A World Boxingot azóta ideiglenesen jóváhagyták a 2028-as Los Angeles-i játékok ökölvívó szervezőjeként, és nyomás nehezedik rá az ökölvívók és szövetségeik részéről, hogy alakítson ki nemi alkalmassági szabályokat.
Májusban a szervezet kötelező nemi vizsgálatot jelentett be minden sportoló számára, és konkrétan megemlítette Khelifet a szabály bejelentésekor – amiért később bocsánatot kért. Khelif a Los Angeles-i játékokon meg kívánja védeni weltersúlyú aranyérmét. Kirsty Coventry, a NOB új elnöke munkacsoportot hozott létre a nemi alkalmassági kérdések vizsgálatára.
Iman Khelif nagyon simán nyerte meg Párizsban az olimpiai aranyat, de már akkor többen felszólaltak részvétele jogossága ellen. Magyar ökölvívót is legyőzött a tornán, a negyeddöntőben Hámori Lucával mérkőzött, és egyhangú pontozással győzte le.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
