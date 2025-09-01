Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Megszólalt hatalmas bombagóljáról Szoboszlai Dominik: "kockáztattam, de bíztam magamban"
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
Mint tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak az elképesztő góljával dőlt el a Premier League szuperrangadója, a Liverpool-Arsenal mérkőzés vasárnap este.
Szoboszlai a hajrában vállalt el egy szabadrúgást körülbelül harminc méterről, és nem is gondolkodott sokat: a bődületes erejű lövés még egy nagy kanyart is leírt, mielőtt a kapufáról az Arsenal kapusa mögé, a hálóba vágódott. Az Anfield szabályosan felrobbant, Szoboszlait pedig a teljes világsajtó, illetve minden szakértő felállva tapsolja.
Itt van a gól magyar kommentárral - egyszerűen nem lehet betelni vele:
A meccs után persze maga Szoboszlai is nyilatkozott a góljáról: mint mondta, kockázatot vállalt, de örült annak, hogy sikeresen.
Kockáztattam. Bíztam magamban, szóval megpróbáltam
- idézte fel találatát a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában, amelyet a Mersey-parti klub honlapja szemlézett. A találkozón jobbhátvédként szerepelt magyar futballista elmondta: ezt a fajta szabadrúgást nem gyakorolta az elmúlt hetekben, mivel közelebbi pontrúgások voltak terítéken az edzéseken, márpedig közelebbről máshogy kell elvégezni ezeket.
"Vállaltam némi kockázatot és kicsit erősebben lőttem el a labdát, mivel tudtam, hogy David Raya előszeretettel ugrik a sorfal mögött és ő egy hihetetlenül jó kapus. Ha akárcsak egy picit is beljebb megy a labda, védte volna" - méltatta az Ágyúsok hálóőrét Szoboszlai, egyúttal elárulta, sok videót nézett meg Rayáról.
címlapkép: Robert Hegedus, MTI/MTVA
