Budapest
Budapest, 2023. július 4.Szoboszlai Dominik labdarúgó az EM Sports menedzserirodájában tartott sajtótájékoztatón 2023. július 4-én. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtõl a Liverpool FC-hez igazolt.MTI/Heged
Sport

Megszólalt hatalmas bombagóljáról Szoboszlai Dominik: "kockáztattam, de bíztam magamban"

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 1. 10:13

Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.

Mint tegnap a Pénzcentrum is beszámolt róla, a magyar válogatott csapatkapitányának, Szoboszlai Dominiknak az elképesztő góljával dőlt el a Premier League szuperrangadója, a Liverpool-Arsenal mérkőzés vasárnap este. 

Szoboszlai a hajrában vállalt el egy szabadrúgást körülbelül harminc méterről, és nem is gondolkodott sokat: a bődületes erejű lövés még egy nagy kanyart is leírt, mielőtt a kapufáról az Arsenal kapusa mögé, a hálóba vágódott. Az Anfield szabályosan felrobbant, Szoboszlait pedig a teljes világsajtó, illetve minden szakértő felállva tapsolja.

Itt van a gól magyar kommentárral - egyszerűen nem lehet betelni vele:

A meccs után persze maga Szoboszlai is nyilatkozott a góljáról: mint mondta, kockázatot vállalt, de örült annak, hogy sikeresen.

Kockáztattam. Bíztam magamban, szóval megpróbáltam

- idézte fel találatát a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában, amelyet a Mersey-parti klub honlapja szemlézett. A találkozón jobbhátvédként szerepelt magyar futballista elmondta: ezt a fajta szabadrúgást nem gyakorolta az elmúlt hetekben, mivel közelebbi pontrúgások voltak terítéken az edzéseken, márpedig közelebbről máshogy kell elvégezni ezeket.

"Vállaltam némi kockázatot és kicsit erősebben lőttem el a labdát, mivel tudtam, hogy David Raya előszeretettel ugrik a sorfal mögött és ő egy hihetetlenül jó kapus. Ha akárcsak egy picit is beljebb megy a labda, védte volna" - méltatta az Ágyúsok hálóőrét Szoboszlai, egyúttal elárulta, sok videót nézett meg Rayáról.

címlapkép: Robert Hegedus, MTI/MTVA 
#magyarok #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #válogatott #Arsenal #angol foci #szoboszlai

