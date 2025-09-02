Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján, tagja a keretnek az Eintracht Frankfurttól visszatérő Lisztes Krisztián is.
A Ferencváros honlapjának tájékoztatása szerint a német élvonalban szereplő klubtól augusztus elején kölcsönben a zöld-fehérekhez visszatérő 20 esztendős támadó mellett a napokban szerződtetett nigériai Bamidele Yusuf is szerepel a keretben. Ugyanakkor a legutóbbi, a Bajnokok Ligája-rájátszásba nevezett labdarúgók közül Botka Endre, a kedden a Csíkszeredának kölcsönadott Kaján Norbert és az ausztrál Daniel Arzani nem.
A zöld-fehérek hatodszor jutottak a második számú európai kupasorozat alapszakaszába, amelyben nyolc mérkőzést játszanak, sorrendben a cseh Viktoria Plzen, a belga KRC Genk, az osztrák Salzburg, a bolgár PFC Ludogorec, a török Fenerbahce, a skót Rangers, a görög Panathinaikosz és az angol Nottingham Forest ellen.
KATTINTS az Európa-liga eredményeiért, a tabella állásáért a Sportonlinera!
A főtáblán 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek rájátszásban kerülhetnek a legjobb 16 közé. A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik.
A Ferencváros Európa-liga kerete a következő:
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid
- Védők: Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis
- Középpályások: Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romao, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen, Cadu
- Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Aleksandar Pesic, Varga Barnabás, Bamidele Yusuf
tartalékok: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Madarász Ádám, Gólik Benjámin
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!