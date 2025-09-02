2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 11.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A csapat a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtez
Sport

Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

MTI
2025. szeptember 2. 18:06

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján, tagja a keretnek az Eintracht Frankfurttól visszatérő Lisztes Krisztián is.

A Ferencváros honlapjának tájékoztatása szerint a német élvonalban szereplő klubtól augusztus elején kölcsönben a zöld-fehérekhez visszatérő 20 esztendős támadó mellett a napokban szerződtetett nigériai Bamidele Yusuf is szerepel a keretben. Ugyanakkor a legutóbbi, a Bajnokok Ligája-rájátszásba nevezett labdarúgók közül Botka Endre, a kedden a Csíkszeredának kölcsönadott Kaján Norbert és az ausztrál Daniel Arzani nem.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A zöld-fehérek hatodszor jutottak a második számú európai kupasorozat alapszakaszába, amelyben nyolc mérkőzést játszanak, sorrendben a cseh Viktoria Plzen, a belga KRC Genk, az osztrák Salzburg, a bolgár PFC Ludogorec, a török Fenerbahce, a skót Rangers, a görög Panathinaikosz és az angol Nottingham Forest ellen. 

Itt vannak a Ferencváros Európa-ligás ellenfelei: velük játszanak a zöld-fehérek
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt vannak a Ferencváros Európa-ligás ellenfelei: velük játszanak a zöld-fehérek
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.

KATTINTS az Európa-liga eredményeiért, a tabella állásáért a Sportonlinera!

A főtáblán 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek rájátszásban kerülhetnek a legjobb 16 közé. A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik.

A Ferencváros Európa-liga kerete a következő:

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid
  • Védők: Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis
  • Középpályások: Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romao, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen, Cadu
  • Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Aleksandar Pesic, Varga Barnabás, Bamidele Yusuf

tartalékok: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Madarász Ádám, Gólik Benjámin

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#európa #foci #sport #fradi #zöld #labdarúgás #magyar labdarúgás #európa liga #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:03
18:52
18:44
18:33
18:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 2.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
2025. szeptember 1.
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
2025. szeptember 2.
Ez a sztárszakma visz most mindent itthon: 2,5 milliót fizet havonta, a fiataloknak is megéri
2025. szeptember 2.
Itt a friss jelentés: ilyen siralmas állapotban vannak a magyar utak 2025-ben
2025. szeptember 2.
Súlyos gazdaságpolitikai paradoxonra világít rá a 3%-os Otthon Start hitel
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 2. kedd
Rebeka, Dorina
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
2 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
2 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
1 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
5 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
ATM
Bankjegykiadó automata (Automatic Teller Machine). A bankjegykiadáson kívül egyéb műveletekre is képes (például átutalás, mobilfeltöltés, befizetés). Bankautomata, amely kártya használatával készpénz felvételére/befizetésre, számlaegyenleg lekérdezésére alkalmas. Saját AMT-nek nevezzük a hitelintézetünk automatáit, ahol általában olcsóbban vehetünk fel pénzt, mint az idegen, vagyis más bankhoz tartozó automatából.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 19:03
Ki nem találod, mi most Magyarország kedvenc autója: elképesztő, mennyit adnak el belőle
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 2. 18:02
Kvíz: Vonzanak a világ legmagasabb, különleges hegycsúcsai? Mennyit tudsz ezekről a hegyekről? Teszteld!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 2. 18:29
Drámai figyelmeztetés: ha nem lesz változás, összeomlik a magyar agrárium