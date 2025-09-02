Megvan, amire annyian vártak: itt a Fradi EL-kerete, sok benne a meglepő lépés

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján, tagja a keretnek az Eintracht Frankfurttól visszatérő Lisztes Krisztián is.

A Ferencváros honlapjának tájékoztatása szerint a német élvonalban szereplő klubtól augusztus elején kölcsönben a zöld-fehérekhez visszatérő 20 esztendős támadó mellett a napokban szerződtetett nigériai Bamidele Yusuf is szerepel a keretben. Ugyanakkor a legutóbbi, a Bajnokok Ligája-rájátszásba nevezett labdarúgók közül Botka Endre, a kedden a Csíkszeredának kölcsönadott Kaján Norbert és az ausztrál Daniel Arzani nem.

A zöld-fehérek hatodszor jutottak a második számú európai kupasorozat alapszakaszába, amelyben nyolc mérkőzést játszanak, sorrendben a cseh Viktoria Plzen, a belga KRC Genk, az osztrák Salzburg, a bolgár PFC Ludogorec, a török Fenerbahce, a skót Rangers, a görög Panathinaikosz és az angol Nottingham Forest ellen.

A főtáblán 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezettek rájátszásban kerülhetnek a legjobb 16 közé. A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik.

A Ferencváros Európa-liga kerete a következő:

Kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid

Védők: Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis

Középpályások: Gavriel Kanichowsky, Naby Keita, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romao, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen, Cadu

Támadók: Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Aleksandar Pesic, Varga Barnabás, Bamidele Yusuf

tartalékok: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Madarász Ádám, Gólik Benjámin

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA