2025. augusztus 31. vasárnap Erika, Bella
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
focikapus, kapus, gól, kapu, labdarúgás, gyep
Sport

Hatalmas bravúrt hozott össze Karim Benzema: nem sokan csinálták ezt meg előtte

MTI
2025. augusztus 31. 22:00

A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.

A nemzetközi labdarúgás történetének 26. játékosaként Karim Benzema is elérte - sőt át is lépte - az ötszáz gólos határt, miután mesterhármast szerzett szaúdi együttese, az al-Ittihad színeiben az al-Ohdud otthonában 5-2-re megnyert szombati bajnoki mérkőzésen - írta vasárnap az IFFHS.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó - akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja - közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig.

KATTINTS élő eredményekért, sporthírekért a Pénzcentrum sportoldalára!

Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #statisztika #nemzetközi #labdarúgás #francia #nemzetközi foci #gól #lyon #gólok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:02
20:24
20:03
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 31.
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 31.
Újabb korlátozás a vidéki Magyarországon: milliós betelepülési hozzájárulást vezetnek be
2025. augusztus 31.
Bevásárlótúra 2025: vajon az osztrák, a szlovák vagy a magyar Lidl a legolcsóbb?
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 31. vasárnap
Erika, Bella
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
3 órája
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
7 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
4
3 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
5
2 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 21:02
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 31. 20:24
Rendkívüli! Megszólalt az orosz olajról való leválásról Hernádi Zsolt
Agrárszektor  |  2025. augusztus 31. 19:27
Vannak bajok a hagymapiacon: erről minden magyarnak tudnia kell