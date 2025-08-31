Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Hatalmas bravúrt hozott össze Karim Benzema: nem sokan csinálták ezt meg előtte
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
A nemzetközi labdarúgás történetének 26. játékosaként Karim Benzema is elérte - sőt át is lépte - az ötszáz gólos határt, miután mesterhármast szerzett szaúdi együttese, az al-Ittihad színeiben az al-Ohdud otthonában 5-2-re megnyert szombati bajnoki mérkőzésen - írta vasárnap az IFFHS.
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó - akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja - közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig.
Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.
Stefanosz Cicipasz dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában
Hamilton az első 14 futam nehézségei után újra szeretné megtalálni a versenyzés örömét a Ferrarinál.
Fernandes, Felix és Ronaldo is meghívót kapott a portugál kapitánytól, a szupersztár tehát vélhetően pályára lép majd Budapesten.
Froome műtétje sikeres volt a balesete után, de vélhetően ebben a szezonban már nem fog versenyezni a felépülés érdekében.
Legendás skót csapattal, Premier League-ben szereplő klubbal és Szoboszlai Dominik volt csapatával is megmérkőzik a Fradi a második számű európai kupasorozatban.
Alaposan felbolydult csütörtök este a tengerentúli amerikaifutball-bajnokság, amikor a Dallas Cowboys elcserélte Micah Parsons sztárvédőjét a Green Bay Packershez.
José Mourinho alig több mint egy év után távozott a Fenerbahçe vezetőedzői posztjáról.
