Hatalmas bravúrt hozott össze Karim Benzema: nem sokan csinálták ezt meg előtte

A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.

A nemzetközi labdarúgás történetének 26. játékosaként Karim Benzema is elérte - sőt át is lépte - az ötszáz gólos határt, miután mesterhármast szerzett szaúdi együttese, az al-Ittihad színeiben az al-Ohdud otthonában 5-2-re megnyert szombati bajnoki mérkőzésen - írta vasárnap az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet anyaga szerint a 37 éves francia támadó - akinek a második találata volt karrierje félezredik gólja - közel két évtized után jutott el a sportágtörténeti küszöbig.

Benzema 2005. december 6-án volt először eredményes, méghozzá Bajnokok Ligája-találkozón az Olympique Lyon futballistájaként a Rosenborg ellen. A jelenlegi 501 góljából 66-ot szerzett a Lyon, 354-et a Real Madrid, 44-et az al-Ittihad és 37-et a francia válogatott színeiben.