Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool

Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool FC a többi között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján.
A csütörtöki, monte-carlói sorsoláson mindegyik klub két-két ellenfelet kapott a négy kalapból, az egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkozik a nyolcfordulós alapszakaszban.
Az angol bajnok Liverpool sorsolása rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Galatasaray mellett a 15-szörös BEK-, illetve BL-győztes Real Madrid, az Atlético Madrid, az Internazionale, az Eintracht Frankfurt, a PSV Eindhoven, az Olympique Marseille, és a selejtező negyedik fordulójában a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag FK ellen kell pályára lépnie.
A BL-címvédő és francia bajnok Paris Saint-Germaint összesorsolták a spanyol bajnok FC Barcelonával, az Atalantával, az Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurrel, a portugál Sporting CP-vel, a Newcastle Uniteddel, az Athletic Bilbaóval, illetve az idei és a tavalyi német bajnokkal, a Bayern Münchennel és a Bayer Leverkusennel.
Sallai Roland isztambuli együttesére a Liverpoolon kívül a Manchester City, az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt, a holland AFC Ajax, a norvég Bodö/Glimt, az AS Monaco FC és a belga Royale Union Saint-Gilloise vár. A játéknapok szeptember 16-18., szeptember 30-október 1., október 21-22., november 4-5. és 25-26., december 9-10., január 20-21., valamint január 28. A pontos menetrendet később hozza nyilvánosságra az európai szövetség.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik.
A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
