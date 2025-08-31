Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever

Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában, miután kiemelkedő eredményeket ért el a közelmúltban - írja a róla szóló portrécikkben a The Guardian.
A sznúker világában régóta várat magára egy olyan fiatal tehetség felbukkanása Nagy-Britanniában, aki a darts-világban nemrég feltűnt Luke Littlerhez hasonló hatást gyakorolhatna a sportágra. Persze nem egyedülálló a dolog, csak már régen láthattak ilyet a sznúkerrajongók: a 90-es években Ronnie O'Sullivan, a 2000-es évek közepén pedig a kínai Ding Junhui jelentett hasonló áttörést.
A halifaxi Stan Moody lehet az a játékos, aki betöltheti ezt az űrt. A fiatal tehetség kilencéves korában kezdett el játszani, miután egy családi nyaraláson ismerkedett meg a sportággal. Már 16 évesen profi státuszt szerzett, és korosztályos bajnokságokat nyert az U14, U16 és U18-as kategóriákban.
Moody a közelmúltban érte el pályafutása eddigi legjobb eredményét, amikor bejutott a Wuhan Open negyeddöntőjébe, legyőzve olyan neves játékosokat, mint Ding Junhui és Barry Hawkins. Teljesítményével 16 000 fontos díjat nyert. "Sokat fejlődtem, sokkal jobban érzem magam nyomás alatt" - nyilatkozta a fiatal tehetség.
Jason Ferguson, a World Professional Billiards and Snooker Association elnöke szerint Moody felemelkedése inspiráló történet. "Nem minden gyerek akar futballozni vagy rögbizni Angliában. Ő kilencévesen szeretett bele a dákósportokba, ami nagyon fiatal kor ahhoz, hogy valaki ennyire elkötelezett legyen, és most már kopogtat a sportág elitjének ajtaján."
A sznúker helyzete azonban jelentősen eltér Nagy-Britanniában és Kínában. Az ázsiai országban több mint 300 000 sznúkerterem található, a sport része a nemzeti tantervnek, és a legtöbb feltörekvő tehetség kínai. Moody édesapja, Nigel szerint a brit sznúker fellendítéséhez kormányzati segítségre lenne szükség: "Ha minden iskolás gyerek kezébe adnának egy dákót, vajon hány Stan lehetne köztük?"
Ferguson reméli, hogy egy Moodyhoz hasonló áttörő tehetség több figyelmet irányíthat a sportágra. "Nagyszerű dolog látni, hogy egy fiatal angol férfi nyújtja ezt az inspirációt. Ő egy új generációt fog inspirálni. A karrierje új szintre emelésével segíthet abban, hogy az emberek több figyelmet fordítsanak a sznúkerre."
Moody maga is ambiciózus célokat tűzött ki: "Ez a torna megerősítette, mire vagyok képes, de tovább akarok jutni, és ezt minden versenyen meg akarom ismételni, remélhetőleg meg is nyerek egyet." A tehetség adott, a kérdés az, hogy a sznúker egésze képes lesz-e kihasználni Moody potenciálját, és olyan sztárként pozicionálni őt, akire a sportág hosszú évekig építhet.
