Közelkép egy pihenőhelyről a nyitott teakfa fedélzeten, egy drága hatalmas mega yacht tatján, napsütéses napon, lépcső a vízhez, gazdag élet, nyugágyak. Kiváló minőségű fotó
Sport

Fiatal modellekkel lazít a legendás F1-es veterán: nem semmi, kiket vitt a luxusyachtjára

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 18:47

Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.

Bár a Forma-1 egy hónap szünet után a hétvégén visszatért, úgy tűnik, a versenyzők és a stábtagok is alaposan kipihenték magukat a kötelező nyári szünet alatt. Azt már megszokhattuk, hogy mivel az autósportban sokszor az élet császárai vannak, komoly partikat is rendeznek, de Flavio Briatore is pontosan tudta, hogyan akarja tölteni nyári pihenését.

A 75 éves csapatvezető, aki jelenleg ideiglenesen főnökösködik az Alpine-nál, egy luxusyachtot pakolt meg nála évtizedekkel fiatalabb lányokkal, és a The Sun által közzétett képeken igen jól érezték magukat. Briatore a képeket vízzel locsolgatja a tökéletes testű lányokat, akik persze mosolyognak is közben - biztos rendkívül meleg volt a yachton is, napozás közben. Briatore nemrégiben szakított a nála 49 évvel fiatalabb barátnőjével.

F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Címlapkép: Getty Images
