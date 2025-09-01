Fiatal modellekkel lazít a legendás F1-es veterán: nem semmi, kiket vitt a luxusyachtjára

Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.

Bár a Forma-1 egy hónap szünet után a hétvégén visszatért, úgy tűnik, a versenyzők és a stábtagok is alaposan kipihenték magukat a kötelező nyári szünet alatt. Azt már megszokhattuk, hogy mivel az autósportban sokszor az élet császárai vannak, komoly partikat is rendeznek, de Flavio Briatore is pontosan tudta, hogyan akarja tölteni nyári pihenését.

A 75 éves csapatvezető, aki jelenleg ideiglenesen főnökösködik az Alpine-nál, egy luxusyachtot pakolt meg nála évtizedekkel fiatalabb lányokkal, és a The Sun által közzétett képeken igen jól érezték magukat. Briatore a képeket vízzel locsolgatja a tökéletes testű lányokat, akik persze mosolyognak is közben - biztos rendkívül meleg volt a yachton is, napozás közben. Briatore nemrégiben szakított a nála 49 évvel fiatalabb barátnőjével.