Molnár Rajmund, Ötvös Bence, Tóth Barna és Lukács Dániel egyaránt komoly teljesítményt raktak le az asztalra, ami válogatott meghívót ért a szeptemberi selejtezők előtt.
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
Elhunyt Gerry Harrison, a legendás sportkommentátor, aki hét világbajnokságot közvetített pályafutása során - írta a Daily Mail.
A korábbi ITV kommentátor, Gerry Harrison 89 éves korában hunyt el. Három évtizeden keresztül, az 1970-es évektől az 1990-es évekig volt ismerős arc a brit háztartásokban, elsősorban a Match of the Week műsorának műsorvezetőjeként, valamint az ITV Sport munkatársaként.
Harrison leginkább az Ipswich Town sikereinek krónikásaként marad emlékezetes, ahol Sir Bobby Robson irányítása alatt közvetítette a csapat 1978-as FA Kupa- és 1981-es UEFA Kupa győzelmét. Emellett rendszeresen tudósított a Norwich City, Cambridge United, Luton Town, Peterborough United, Northampton Town, Colchester United és Southend United mérkőzéseiről is.
A klubfutball mellett Harrison hét világbajnokságról is tudósított, az első ilyen az 1970-es mexikói torna volt. Nem csak a labdarúgás területén alkotott maradandót - Wheels című motorsport-műsorának tulajdonítják azt, hogy más sportágak is jelentős műsoridőt kaptak a földi sugárzású televízióban.
Miután az 1990-es évek elején elhagyta a TV-t, segített az IMG produkciós cégnek elindítani futballközvetítéseit, ami később hozzájárult a Premier League közvetítési struktúrájának kialakításához.
Harrison halálhírére számos tisztelgő üzenet érkezett. Tony Jones, egykori kollégája az ITV News Angliánál inspiráló személyiségnek nevezte. "Ő adta az első televíziós munkámat 1982-ben, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok, amikor azt mondom, hogy inspiráló személyiség volt" - emlékezett Jones.
Stuart Jarrold, korábbi munkatársa így emlékezett: "Ő volt a kelet-angliai futball hangja éveken át, és tökéletes szakember volt. Fantasztikus ember, akivel együtt dolgozni, és teljesen tisztességes fickó. Mindenkivel jól kijött, és rendkívül alapos volt a felkészülésben, amitől a kommentálás könnyűnek tűnt."
Az ITV Sport tisztelgő megemlékezést tervez Harrison emlékére a szerdai Ligakupa közvetítésében, amikor a Grimsby Town a Manchester United ellen játszik.
A Tampa Bay Buccaneers kivágta a csapatból Desmond Watsont, az NFL történetének legnehezebbként számon tartott játékosát, miután nem tudott megfelelő mértékben lefogyni.
A Wizz Air légitársaság lett a világbajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi labdarúgó-válogatott főszponzora.
A 20 éves középpályás idén még egyetlen percet sem játszott a csapatban, ezért távozni szeretne Manchesterből.
Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a világbajnoki részvétel felé.
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
-
