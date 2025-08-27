Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána

Elhunyt Gerry Harrison, a legendás sportkommentátor, aki hét világbajnokságot közvetített pályafutása során - írta a Daily Mail.

A korábbi ITV kommentátor, Gerry Harrison 89 éves korában hunyt el. Három évtizeden keresztül, az 1970-es évektől az 1990-es évekig volt ismerős arc a brit háztartásokban, elsősorban a Match of the Week műsorának műsorvezetőjeként, valamint az ITV Sport munkatársaként.

Harrison leginkább az Ipswich Town sikereinek krónikásaként marad emlékezetes, ahol Sir Bobby Robson irányítása alatt közvetítette a csapat 1978-as FA Kupa- és 1981-es UEFA Kupa győzelmét. Emellett rendszeresen tudósított a Norwich City, Cambridge United, Luton Town, Peterborough United, Northampton Town, Colchester United és Southend United mérkőzéseiről is.

A klubfutball mellett Harrison hét világbajnokságról is tudósított, az első ilyen az 1970-es mexikói torna volt. Nem csak a labdarúgás területén alkotott maradandót - Wheels című motorsport-műsorának tulajdonítják azt, hogy más sportágak is jelentős műsoridőt kaptak a földi sugárzású televízióban.

Miután az 1990-es évek elején elhagyta a TV-t, segített az IMG produkciós cégnek elindítani futballközvetítéseit, ami később hozzájárult a Premier League közvetítési struktúrájának kialakításához.

Harrison halálhírére számos tisztelgő üzenet érkezett. Tony Jones, egykori kollégája az ITV News Angliánál inspiráló személyiségnek nevezte. "Ő adta az első televíziós munkámat 1982-ben, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok, amikor azt mondom, hogy inspiráló személyiség volt" - emlékezett Jones.

Stuart Jarrold, korábbi munkatársa így emlékezett: "Ő volt a kelet-angliai futball hangja éveken át, és tökéletes szakember volt. Fantasztikus ember, akivel együtt dolgozni, és teljesen tisztességes fickó. Mindenkivel jól kijött, és rendkívül alapos volt a felkészülésben, amitől a kommentálás könnyűnek tűnt."

Az ITV Sport tisztelgő megemlékezést tervez Harrison emlékére a szerdai Ligakupa közvetítésében, amikor a Grimsby Town a Manchester United ellen játszik.