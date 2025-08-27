2025. augusztus 27. szerda Gáspár
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Sport

Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 14:44

Elhunyt Gerry Harrison, a legendás sportkommentátor, aki hét világbajnokságot közvetített pályafutása során - írta a Daily Mail.

A korábbi ITV kommentátor, Gerry Harrison 89 éves korában hunyt el. Három évtizeden keresztül, az 1970-es évektől az 1990-es évekig volt ismerős arc a brit háztartásokban, elsősorban a Match of the Week műsorának műsorvezetőjeként, valamint az ITV Sport munkatársaként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Harrison leginkább az Ipswich Town sikereinek krónikásaként marad emlékezetes, ahol Sir Bobby Robson irányítása alatt közvetítette a csapat 1978-as FA Kupa- és 1981-es UEFA Kupa győzelmét. Emellett rendszeresen tudósított a Norwich City, Cambridge United, Luton Town, Peterborough United, Northampton Town, Colchester United és Southend United mérkőzéseiről is.

A klubfutball mellett Harrison hét világbajnokságról is tudósított, az első ilyen az 1970-es mexikói torna volt. Nem csak a labdarúgás területén alkotott maradandót - Wheels című motorsport-műsorának tulajdonítják azt, hogy más sportágak is jelentős műsoridőt kaptak a földi sugárzású televízióban.

KATTINTS friss sporthírekért, statisztikáért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Miután az 1990-es évek elején elhagyta a TV-t, segített az IMG produkciós cégnek elindítani futballközvetítéseit, ami később hozzájárult a Premier League közvetítési struktúrájának kialakításához.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Harrison halálhírére számos tisztelgő üzenet érkezett. Tony Jones, egykori kollégája az ITV News Angliánál inspiráló személyiségnek nevezte. "Ő adta az első televíziós munkámat 1982-ben, és nem hiszem, hogy egyedül vagyok, amikor azt mondom, hogy inspiráló személyiség volt" - emlékezett Jones.

Stuart Jarrold, korábbi munkatársa így emlékezett: "Ő volt a kelet-angliai futball hangja éveken át, és tökéletes szakember volt. Fantasztikus ember, akivel együtt dolgozni, és teljesen tisztességes fickó. Mindenkivel jól kijött, és rendkívül alapos volt a felkészülésben, amitől a kommentálás könnyűnek tűnt."

Az ITV Sport tisztelgő megemlékezést tervez Harrison emlékére a szerdai Ligakupa közvetítésében, amikor a Grimsby Town a Manchester United ellen játszik.
Címlapkép: Getty Images
#sport #elhunyt #közvetítés #világbajnokság #angol #futball #elhunytak #gyászhír #angol foci #angol válogatott #kommentátor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:16
14:01
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
3 napja
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
2 hete
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik
5
1 hete
Elképesztően dögös a brit tévés sportműsorvezető: így készült rá a szezonra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 14:30
Hivatalos! Megvan a dátum, mikor dobják piacra az iPhone 17-et
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 13:45
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 14:27
Nem akármilyen számok érkeztek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon