Kitört a botrány az NB I-es fociklubnál: megy az adok-kapok, de kinek van igaza?

A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.

Ritkán látható balhé kezd kicsúcsosodni a labdarúgó Fizz Ligában szereplő, a tavalyi egyik újonc Nyíregyháza Spartacusnál. A csapat tavaly Újpestről szerzett légiósa, Aboubakar Keita a klub szerint a hétvégi, Győr elleni meccsen szaboltálta a játékot, de szerződését nem hajlandók felbontani.

A klub azt mondja, hogy a középpályás korábban már jelezte, hogy szeretné szerződése felbontását, ebbe azonban a vezetőség nem ment bele, különösen azért, mert Keita egy riválishoz szerződne. Keita ezek után valóban nem utazott el Győrbe (ahol a Szpari egyébként 1-0-ra kikapott), de Révész Bálint többségi tulajdonos jelezte, hogy a vezetés bizony nem hagyja ezt annyiban.

Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam! A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz. Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait! A klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben

- fogalmazott Révész.

Mindezek után nem sokkal azonban Keita - képviselőjén keresztül - is jelezte, hogy már régebben kérte a szerződése felbontását, hiszen Szabó István vezetőedző (a címlapképen) jelezte neki, hogy nem számol vele a szezonban.

Több hete egyeztetések zajlanak a játékos, képviselői és a klub között a jövőjét illetően – mindez tiszteletteljesen és a jogi keretek betartásával történik. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a klub egyoldalúan, a folyamatban lévő tárgyalásokat figyelmen kívül hagyva döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza az ügyet. Keita úr soha nem hagyta cserben csapattársait, és nem mulasztotta el kötelességeit. Ez egy szerződéses vita, nem pedig fegyelmezetlenség. Felszólítjuk a klubot, hogy felelősségteljesen járjon el, és részesítse előnyben az építő jellegű párbeszédet ahelyett, hogy egy ártalmas nyilvános vitát szítana.

Keita úr továbbra is elkötelezett szakmai kötelezettségei iránt, és nyitott arra, hogy a helyzetet gyorsan és tisztességesen rendezzék

- írta a játékos képviselője.

