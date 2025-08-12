Nagy szavak a Fradi vezetőedzőjétől: ez kéne a továbbjutáshoz Keane szerint, nagy a tét

Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.

A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából.

A múlt szerdai, razgradi első mérkőzést követően a 45 éves ír szakvezető kiemelte, hogy játékosai inkább az első félidőben futballoztak jobban, és bár a győzelem elmaradt, legalább nem kaptak gólt. A visszavágó előtt tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hasonló eredmény nem feltétlenül kedvezne a Ferencvárosnak.

Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Edzőként az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a csapatból. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok

- nyilatkozta.

A zöld-fehérek a razgradi utazásból csütörtökön hazatérve, egy nap edzés után Nyíregyháza felé vették az irányt, a szombat esti győzelem (4-1) után pedig éjszaka visszatérve Budapestre másfél napot készülhetnek a BL-selejtező visszavágójára. A korábbi évekkel ellentétben a nemzetközi kupainduló csapatok NB I-es mérkőzésekre vonatkozó halasztási kérelemszabályzata annyiban módosult, hogy csak a rájátszásban szereplő klubnak engedélyezett a kérelmet benyújtania.

Ugyanakkor a Ferencváros kerete megfelelően bő ahhoz, hogy bírja a sorozatterhelést, és ennek Robbie Keane is hangot adott. "Az előző idényben nem volt meg számomra az a luxus, hogy húsz játékosomra is számíthatok, akik bármikor bevethetők. Így most tudunk pihentetni kisebb sérüléssel bajlódó játékosokat, tavaly erre nem volt lehetőségem Stefan Gartenmann esetében." - jelezte a vezetőedző.

Szóba került Gruber Zsombor idénykezdete is, mivel a 20 éves támadó a nyáron - kölcsönszerződésének lejárta után - visszatért az MTK Budapesttől, és a bajnokságban a Kazincbarcika ellen (3-0) egy, a Nyíregyháza ellen (4-1) két gólt szerzett.

Az edző feladata, hogy lehetőséget adjon a fiataloknak, a lehetőséggel viszont a játékosnak kell élnie. Zsombornak jót tett, hogy tavaly többet játszott az MTK-ban, mint előtte a Ferencvárosban, és erősebben tért vissza. Sokan azt hiszik, hogy büntetés a kölcsönadás, de ez nem igaz. Korábban David Beckhamet is kölcsönadta a Manchester United, és láttuk, hova fejlődött

- mondta erről Keane.

A Ludogorec elleni visszavágó előtt Szalai Gábor, a Ferencváros 25 éves belső védője a csapategységet dicsérte leginkább. "Az előző fordulóban az örmény FC Noah elleni párharc két mérkőzésén négy gólt is kaptunk, mert az új játékosok beilleszkedéséhez idő kellett. Ugyanakkor úgy érzem, ebben az idényben már csapatként tudunk játszani, és Robbie Keane is kiemelte, hogy egymásért küzdjünk, ne csak a célokért, mert ha jól teljesít a csapat, akkor egyénileg is sokat fejlődhetünk." - fogalmazott.

A hátvéd végigjátszotta a Ludogorec elleni párharc első mérkőzését, vagyis döntő szerepet vállalt abban, hogy az FTC nem kapott gólt. "Egy védőnek minden mérkőzésen az a célja, hogy a csapata ne kapjon gólt, de ez nemcsak a védelem érdeme, hanem az egész csapaté. Láttuk, hogy mi volt a gond Bulgáriában, remélhetőleg ezeken a hibákon javítunk majd hazai pályán. Egyértelműen nem jelenteném ki, hogy jobbak vagyunk a Ludogorecnél, inkább hasonló játékerőt képvisel a két csapat" - részletezte a védő.

A párharc továbbjutója az azeri Qarabag vagy az északmacedón Skendija együttesével játszik a főtáblára jutásért. Az ugyancsak kedden rendezendő visszavágót az azeri együttes az Észak-Macedóniában szerzett egygólos (1-0) előnnyel kezdi.

A Ferencváros-Ludogorec párharc vesztese átkerül az Európa-liga rájátszásába, és az azeri-északmacedón párharc vesztesével játszik a második számú európai kupasorozat selejtezőjének negyedik körében. A Groupama Arénában 20.15-kor kezdődő BL-selejtezőt az M4 Sport élőben közvetíti.

címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA