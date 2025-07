57. Kékszalag 2025-ben: itt az útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen

A Balaton vize ismét megtelik vitorlákkal: 2025-ben 57. alkalommal rajtol el a Kékszalag, Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye. A legendás viadal nemcsak a sportág szerelmeseit vonzza a magyar tengerhez, hanem mindenkit, aki részese lenne a nyár egyik leglátványosabb és legizgalmasabb eseményének. A verseny idén is a sebességről, a taktikáról és az állóképességről szól, miközben a balatoni táj adja a felejthetetlen hátteret.

2025 Kékszalag: megdőlhet a tavalyi részvételi csúcs

Idén nyáron ismét vitorlások százai szelik keresztül a Balatont: a 2025-ös Kékszalag július 10-én, csütörtökön rajtol el Balatonfüredről, immár 57. alkalommal. A Kékszalag 2025 nemcsak a vitorlássport egyik legnagyobb presztízsű eseménye, hanem valódi látványosság a nézők számára is, akik a part mentén vagy online követhetik a tókerülő verseny izgalmait a kékszalag közvetítés vagy a kékszalag 2025 élő közvetítés segítségével.

Az előzetes nevezések alapján megdőlhet a 166 hajós tavalyi részvételi csúcs a hétvégi 57. Mihálkovics-Sungrow Nagydíjon, a Kékszalag utáni második legnagyobb többnapos balatoni vitorlásversenyen. A mezőnyben ott lesz többek között a Kékszalag-rekorder Raiffeisen Fifty Fifty, a verseny kétszeres győztese, az RSM katamarán, a korábbi Kékszalag-csúcstartó Nemere, a Balaton legrégebbi vitorlása, az 1896-ban épített Kishamis, továbbá az egytestű hajók tavalyi abszolút kategóriájában az akkor 16 éves Király Dávid kormányzásával első René Raffica is.

57. Kékszalag 2025 Balatonfüred. A Balaton kékszalag és a vitorlázás legkiemelkedőbb ünnepe, Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, az 57. Kékszalag, 2025. július 10-én, 9 órakor rajtol el Balatonfüredről. Mintegy 550-600 hajót várnak a szervezők az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra. A kékszalag 2025 rajt minden eddiginél látványosabbnak ígérkezik. A Kékszalag egy életre szóló élmény azoknak, akik elindulnak a versenyen, és hatalmas látványosság azoknak, akik csak a partról nézik és szurkolnak. A 2025 kékszalag vitorlásverseny igazi kaland mindenkinek. A balaton kékszalag ideje alatt ezúttal is három napon keresztül számos program várja az érdeklődőket a parton.

Kékszalag 2025 nevezési díj

A kékszalag 2025 nevezés a Magyar Vitorlás Szövetség VIHAR Rendszer felületén történik. Így, a regisztráció a 2025 kékszalag versenyre már elérhető. A Kékszalag hivatalos oldalán a részvételhez szükséges dokumentumokat is le lehet tölteni.

A kékszalag 2025 nevezési díj kategóriánként változik, és az indulók számától, a hajó típusától is függ. Nézzük is meg pontosa, hogy mennyibe kerül a Kékszalag 2025 nevezési díj a különböző kategóriákban:

Forrás: https://vihar.hunsail.hu

Előzetesen a nevezési díjat a VIHAR-rendszeren keresztül bankkártyával, online fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A helyszíni regisztráció során a nevezési díjat mind készpénzzel, mind bankkártyával ki lehet egyenlíteni. A kifizetett nevezési díjat a Versenyrendezőségnek nem áll módjában visszafizetni.

A Kékszalag 2025 útvonala

A kékszalag útvonal idén is a hagyományos, hosszú távú Balaton-kerülést követi: a versenyzők Balatonfüredről indulnak, majd Siófok irányába hajóznak, innen fordulnak Tihanyon keresztül a Keszthelyi-öbölbe, és végül visszatérnek a kiindulópontra. A kékszalag útvonal távját, az összesen mintegy 155 kilométeres távot a leggyorsabb hajók akár egy nap alatt is teljesíthetik, ám a szabályok szerint 48 órán belül kell célba érni.

Kékszalag 2025 élő közvetítés

A kékszalag 2025 rajt látványos esemény lesz: az első hajók reggel 9 órakor vágnak neki a távnak Balatonfüred partjairól. Aki nem tud személyesen ott lenni, annak sem kell lemaradnia, a kékszalag 2025 élő közvetítés révén online is követhető lesz a verseny. A kékszalag közvetítés a legfontosabb pontokon, például a rajtnál, a tihanyi szorosnál és a célvonalnál is részletes képet ad az eseményekről. Így a kékszalag közvetítés során azok is élvezhetik ezt a különleges eseményt, akik személyesen nem tudnak ott lenni a helyszíneken.

Visszatekintés: Kékszalag 2023 eredmények, Kékszalag 2024 eredmények

Kékszalag 2023 eredmények: A kékszalag 2023 eredmények szerint az 55. Kékszalag 2023. július 6-án 11 órakor rajtolt. Abszolút győztese a Józsa Márton által kormányzott Fifty-Fifty lett, 5 óra 3 perc 56 másodperces pályacsúccsal. A második helyen 5 óra 30 perces idővel a Vándor Róbert által kormányzott RSM, harmadikként pedig a Kaiser Kristóf vezette Prospex-Delta Sailing Team ért célba. A kékszalag 2023 eredmények szerint a versenyen 515 hajó nevezett be, és végül csaknem ötszáz hajó ért el értékelhető eredményt.

Kékszalag eredmények 2024: Az 56. Kékszalag – a kékszalag eredmények 2024 szerint – az elmúlt tíz év negyedik leglassabb versenye volt. Az ötödik abszolút győzelmét szerezte meg az MLS Raiffeisen Fifty Fifty, hatalmas hajrával megelőzve a Prospex-Deltát. Harmadik helyen az RSM csapat zárt. A kékszalag 2024-es viadalon 510 hajó vett részt, köztük 15 esélyes katamarán egység, ami mintegy 2500 versenyzőt jelentett.

Balaton kékszalag története

A balatoni kékszalag nemzetközi távolsági vitorlásverseny, a tavat megkerülő és évente megrendezésre kerülő sportesemény, amelyen közel harmincféle hajóosztályban hirdetnek eredményt az alapvetően túra jellegű hajók között. Egy-egy szabad tervezésű hajóosztály előírásainak célja az előnyadás nélküli versenyzés és az egységesség lehetőség szerinti biztosítása. A verseny ma Európa legnagyobb presztízsű, legrégibb, leghosszabb távú és a legtöbb indulót regisztráló tókerülő túraversenye vitorlás hajók számára. A túraversenyen a vitorláshajóknak egy bójákkal előre kitűzött távot kell megtenni a lehető leggyorsabban az adott szél és időjárási körülmények között. A versenyre a vízi és a belvízi közlekedésre vonatkozó szabályok (A Vitorlázás Versenyszabályai, Hajózási Szabályzat stb.) és előírások vonatkoznak. 2014-től a Magyar Vitorlás Szövetség felszámolta a kötöttségeket az alapítók szándékainak megfelelően és szabaddá vált a nevezés mindenki számára. A sportorvosi igazolás kötelező.

A Magyar Vitorlás Szövetség által kiírt gyorsasági verseny hagyományos útvonala: Balatonfüred – Balatonkenese – Siófok – Keszthely – Balatonfüred. A kékszalag útvonal teljes hossza légvonalban: 155 km. A távot motorhasználat és kikötés nélkül, 48 óra alatt kell teljesíteni. Egy ágyúlövés jelére a rajt Balatonfüreden reggel kilenckor van, majd a verseny a tó keleti medencéjében egy nagy körrel folytatódik az első pályajelnél bójakerüléssel Balatonkenesénél, majd Siófoknál is, onnan a tihanyi-szoroson át Keszthelyig navigálnak a kormányosok, aztán visszafordulnak a hajók és elvitorláznak a balatonfüredi befutóig, ahol a célvonalat a balatonfüredi kikötő előtt tűzik ki a hajózóknak.

Mára már a 2025 kékszalag nemcsak egy verseny: fesztivál, sportünnep és közösségi élmény is egyben. A part menti települések – különösen Balatonfüred – egész hétvégén programokkal, zenés estekkel, kiállításokkal és gasztronómiai eseményekkel várják az érdeklődőket. A kékszalag 2025 eseményre több tízezer látogatót várnak. A kékszalag 2024 és a kékszalag 2023 sikereire alapozva idén még nagyobb érdeklődésre számítanak. A verseny minden évben újabb rekordokat és történeteket hoz, a kékszalag 2025 sem lesz kivétel.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA