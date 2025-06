Hatalmas lehetőséget kap Liverpoolban a fiatal magyar kapus: nagy út vár Pécsi Árminra

A Liverpool FC július 7-én kezdi meg a felkészülést az új szezonra, és hat nappal később már a Preston North End ellen játssza első felkészülési mérkőzését - mint most kiderült, Pécsi Árminnal a keretben.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a nyár magyar szempontból eddig legfontosabb igazolása történt meg a hétvégén. Pécsi Ármin, a Puskás Akadémiával ezüstérmet szerző 20 éves kapus a Liverpoolba igazolt, ezzel ő lett a klub történetének harmadik magyar futballistája.

Az Anfield Watch most azt írja, hogy Arne Slot vezetőedző várhatóan a legtöbb első csapatbeli játékosát fogadhatja a felkészülés kezdetén, mivel kevés játékosa vesz részt hosszabb nemzetközi tornákon. Kivételt képez Harvey Elliott, Tyler Morton és Jarell Quansah, akik az angol U21-es válogatottal az Európa-bajnokságon szerepelnek, így ők később csatlakoznak a kerethez.

A Liverpool ázsiai turnéra készül, több mérkőzést játszanak majd Japánban és Hongkongban. A felkészülés során Slot több fiatal tehetséget is kipróbál majd, köztük a klub legújabb igazolását is:

A 20 éves Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától érkezik a nyáron, és honfitársával, Szoboszlai Dominikkal együtt készülhet majd az első csapatnál.

A magyar kapus - írja a lap - a klub egyik legizgalmasabb fiatal tehetsége, és jelenleg az egyetlen Liverpool-játékos, aki szerepel a Golden Boy-díj top 100-as listáján.

Bár Pécsi várhatóan elsősorban az U21-es csapatban fog szerepelni, amíg alkalmazkodik az angol futball követelményeihez, az Anfield Watch információi szerint a felkészülési időszak elején az első csapattal fog edzeni. Ez lehetőséget adhat számára, hogy nem hivatalos debütálását is megtegye, ha Slot három kapust szeretne használni a felkészülési mérkőzéseken.

A rangsorban jelenleg Alisson Becker és Giorgi Mamardashvili áll előtte, de a felkészülési időszakban a Liverpool gyakran rotálja kapusait. Tavaly nyáron Slot három kapust használt, köztük a harmadik számú Vitezslav Jarost, aki három mérkőzésen is pályára lépett.

Jaros várhatóan kölcsönbe távozik, az Ajax az esélyes a megszerzésére, ami lehetőséget ad Pécsinek, hogy megszerezze a harmadik számú kapus pozícióját. A klub nagy reményeket fűz a magyar tehetséghez, a nyári felkészülés során az első csapat edzésein is részt vesz majd, hogy Alisson és Mamardashvili mellett fejlődjön. Harmadik számú kapusként ritka esetben akár tétmérkőzésen is bemutatkozhat, ha mindkét első számú kapus megsérülne, ahogy ez a múlt szezonban is előfordult, amikor Jaros a Premier League-ben és a Ligakupában is pályára lépett.

A Liverpool hosszú távon első számú kapusként tekint Pécsire, ezért fektetett be 1,5 millió fontot a megszerzésébe, ami Gulácsi Péter után a második legdrágább magyar kapussá teszi őt.