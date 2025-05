Horror árak Wroclawban, Münchenben: brutál pénz kijutni a BL és az EKL döntőjére

A jegyeket is borsos áron lehet már csak beszerezni az EKL-, illetve a BL fináléira, de ha mégis nekiindulnánk a több száz kilométerre lévő helyszínekre, és esetleg még ott is aludnánk, nagyon durva összegek távozhatnak a pénztárcánkból. Összeszedtük, mennyi az annyi Wroclaw vagy München felé, és hogy vajon tömegközlekedve vagy saját kocsinkkal éri-e meg jobban a meccstrip?

Két döntőt is rendeznek a héten az európai labdarúgó-kupasorozatokban: előbb szerdán rendezik meg a lengyelországi Wroclawban az Európai Konferencialiga, majd pár napra rá Münchenbern a Bajnokok Ligája döntőjét. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy mindkét finálé hatalmas érdeklődésre tart számot, a jegyeket már csak a másodpiacon szerezhetjük be.

Ha mégis sikerülne valahogy belépőhöz jutnunk, vagy egyszerűen csak a helyszínen akarunk lenni, amikor kedvenc európai csapatunk döntőt vív (a KL-finálét a spanyol Betis játssza a Chelseavel, a BL döntőjében pedig Inter-PSG döntöt rendeznek), akkor az utolsó pillanatokban járunk az utazás megtervezésével. Szerencsénkre mindkét helyszín elérhető távolságra fekszik, de odajutni egyáltalán nem olcsó - nem is beszélve a szállásárakról, hiszen kevesen indulnak el hazafelé egy nagy meccs után, késő éjszaka hazafelé. Megnéztük, mennyibe kerül gyorsan kiszaladni a két, döntőt rendező városba - és ha valóban ott aludnánk, mennyire mélyen kell a zsbünkbe nyúlni.

Merre induljunk, ha döntőt néznénk?

Mint említettük a bevezetőben, a másodpiacon is nehéz már találni belépőt mind a szerdai, mind a szombati fináléra. Ezen perce nincs mit csodálkozni: az UEFA már hónapokkal ezelőtt lezárta a jegyértékesítést, és még azzal is sokkoznia kellett, melyik kluboknak küldje el a belépőket, hogy amennyire lehetséges, a szurkolók minél nagyobb számban lehessenek ott.

A Konferencia-liga esetében ráadásul ezt még nehezebb volt kiszámolni, hiszen míg a müncheni Allianz Arena több tízezres befogadóképességű világhíres aréna, a wroclawi stadionba mindössze 42 ezren férnek be. Ennél pedig sokkal több szurkoló szeretett volna jegyhez jutni, ami persze nem is sikerülhetett mindenkinek.

Ennek megfelelően nem is lehet csodálni, hogy jegyet szinte csak az internetes másodpiacon találni mostanra, és ott sem láttunk olyat, ami ne legalább 1200 eurónál indulna (átszámolva 484 ezer forint!) - tekintetbe véve, hogy a legolcsóbb jegyek nagyjából 50 euró körül voltak a KL-döntőre, ez sokszoros túlárazás. Persze egész biztosan akad, aki bár a hivatalos jegyvásárlásról lemaradt, inkább nagy duzzogva ezt is kifizeti.

Wroclaw is felzárkózott a Nyugathoz - szállásárakban mindenképp

Ha valaki a jegyekért nem is ad ki több százezer (két ember esetén majdnem egymillió) forintot jegyekre, mégis dönthet úgy, hogy a döntő városában akar lenni, amikor európai kedvencei éppen ott érdekeltek a szezon utolsó tétmeccsén. Sem Wroclaw, sem pedig München nincs elérhetetlen távolságra, igaz, hogy most már minél hamarabb érdemesebb vagy útnak indulni, vagy nagyon gyorsan megtervezni az utat és lefoglalni a szállást.

A kijutáshoz először a tömegközlekedés árait néztük meg, és már itt is alaposan bele kell nyúlni abba a bizonyos zsebbe. Wroclawba a MÁV-val több vonattal is el lehet jutni: a legolcsóbb odaút 35 euró, vagyis 14 ezer forint: igaz, hogy ehhez kétszer is át kell szállni, hogy célhoz érjünk, az út hossza pedig majdnem pontosan nyolc óra. Ha a buszt választjuk a lengyel város felé, akkor igen széles palettán válogathatunk: a leggyorsabb 8 és fél óra alatt ott van 20 ezer forintért, míg ha valaki ezen spórolna, az már 16 ezer forintból is kijuthat, csak ez egy krakkói átszállást is magában foglalt, így a menetidő is 11 órára nő.

A szállást viszont már egyáltalán nem lehet ilyen olcsón megúszni Wroclawban, amin egyébként rengeteg, a nyugati árakhoz szokott angol és spanyol szurkoló is felháborodott. Egy gyors keresést futtatva a legnépszerűbb szállásközvetítő oldalon az jött ki, hogy két főnek már egyetlen éjszaka sem jön ki százezer forinton alul, a határ pedig a csillagos ég. Persze ezen sincs min csodálkozni, a szállásadók is hónapok óta készültek már az eseményre, nagy kaszálást remélve a döntőtől.

München: méregdrága szállás, de átszállás nélküli út

Nem meglepő módon a wroclawinál sokkal durvább a helyzet Münchenben, ahol szombaton este kilenckor az Internazionale és a PSG vívja majd a legrangosabb európai kupa, a Bajnokok Ligája döntőjét. Itt is először azt néztük meg, hogy a vasút segítségét igénybe véve mennyiért és mennyi idő alatt jutunk oda?

Az ára jóval magasabb a wroclawinál: a német városba oda-vissza 23 forintból már eljuthatunk, igaz, hogy csak másodosztályon; az első osztály kényelméért ennek az összegnek majdnem a dupláját, 42 ezer forintot kell leszurkolni. Jó hír viszont, hogy ez egy közvetlen járat Münchenig, így legalűbb az átszállással nem kell vesződni: a menetidő ezzel a vonattal alig nyolc óra, tehát pont ugyanannyi, mint Wroclaw felé.

Itt is megnéztük a buszokat, és árban ez már nem különbözik olyan nagyon. A leggyorsabb út kicsivel több mint nyolc óra, viszont itt erősen centizni kell, ugyanis a menetrend szerint fél nyolcra ér Münchenbe, a meccs maga pedig kilenckor már kezdődik is. Biztosabbnak tűnik, ha egy délutáni érkezést választunk, ami bár 10-11 órás utat jelent, kényelmesen felkészülhetünk az esti meccsre - ezek az ajánlatok 20-21 ezer forintért már elérhetők.

A szállás természetesen drágább, mint Wroclawban, és két felnőttre, egy éjszakára számolva mindössze 15 találatot adott a kereső - elmondható tehát, hogy a város szállásai szinte teljesen tele vannak, persze ilyenkor már a turista is rengeteg Münchenben. Az árak itt 139 ezertől indulnak, a listában a legdrágább ajánlat pedig 428 ezer forintra rúgott.

Hiába olcsó a benzin, a hosszú út itt is sokba van

Az utazás kapcsán természetesen nem mindenkinek elég kényelmes a tömegközlekedés, sokkal inkább bíznak a saját autójukban - vagy nem akarnak egy éjszakát sem a városban tölteni, hanem a meccs után azonnal indulnának haza, és ezzek sok százezer forintot is megspórolhatnak.

A Pénzcentrum mindkét város esetén kiszámolta a benzinköltséget: München esetén 650 kilométerre 30 ezer forint (95-ös benzinnel üzemelő autó esetén, 8 literes átlagfogyasztás számolva). Wroclaw egy jó száz kilométerrel hosszabb út, így ugyanezeket a paramétereket figyelembe véve 34 ezerre jön ki a matek.

Vagyis Budapest és Wroclaw között egy oda-vissza út 68 ezer, míg egy müncheni túra benzinköltsége 60 ezer forint lehet, ami magasabb a tömegközlekedés árainál.

Ráadásul még bele se számoltuk az autópályadíjakat, matricákat, egyéb költségeket - és csak az utazás és a szállás árait számoltuk ki, és nem számoltunk evés-ivással sem, ami egy döntő esetén szintén nem olcsó mulatság. Összességében tehát az jön ki, hogy még az is súlyos százezrekbe kerülhet, ha a városban akarunk lenni, mikor kedvenceink európai kupadöntőt játszanak.