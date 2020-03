Újabb cégeknél jelent meg a Honvédség a koronavírus miatt: köztük a Tesco, CBA, Spar, Coop is

A mai napon 226 fölött jár a magyar koronavírus-fertőzöttek száma, és már 10 elhunyt van az országban. A gyógyultak száma 21-re emelkedett, és 85-en vannak karanténban. Területi adatokat továbbra sem közölt az operatív törzs, így nem tudjuk pontosan, hogy az ország melyik pontján jelent már meg. Egyelőre a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, azonban már csak idő kérdése, hogy a tömeges megbetegedések időszakába lépjünk.

Élőben jelentkezünk az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatójáról.

Egyre töb vállalatnál jelenik meg a Honvédség



A mai naptól a létfontosságú vállalatok száma 71-ről 84-re emelkedik, ahol a Honvédség besegít. A szempont az ellátás biztonsága volt az első. Olyan cégekhez mentek ki most, akik vagy az oxigénellátás biztosításában vagy élelmiszergyártásban vesznek részt.

Ezt ne úgy képzeljük el, hogy fegyveres őrök állnak a pénztáraknál - mondta el Ruszin Romulusz dandártábornok. A vállalatok száma, ahol a Honvédség besegít, folyamatosan változik - erről mindig be fognak számolni.

Ezen feladatok mellett a Honvédgség egyéb feladatait is ellátja, így például a határon segítenek a rendőrségnek, de a járőrözési tevékenységet is folytatják, valamint egészségügyi intézményeknek is segítenek.

3 millió maszk érkezett

A fertőtlenítőszer rekordgyorsasággal készült el, a bevizsgálás rekordgyorsasága kiváló jele a vállalatok és a kormányok együttműködésének - mondta el Schanda Tamás. Elmondta azt is, hogy elsődlegesen a megfelelő védőeszközöket az orvosoknak és az egyéb szerveknek kell megkapnia, utána kaphatja meg bárki más.

Ezekért a termékekért most verseny van - hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint mi mindig partnerként tekintettük a keleti népekre, ennek is köszönhető, hogy a héten több mint hárommillió maszk, 130 ezer védőruha, 100 ezer pár védőkesztyű, és 86 lélegeztetőgép érkezett Kínából.

Elmondta, hogy amit itthon gyártunk, az könnyen és gyorsan elérhető. A hazai gyártás ahhoz is hozzájárul, hogy a gazdasági visszaesést is mérsékeljük ezzel - ez munkát és megélhetést biztosít olyan vállalatoknak, akik egyébként szüneteltetnék a működésüket. Az ITM emiatt szervezi az alapanyag-ellátást, és a piaci szereplők összekapcsolódását - mondta el.

Jönnek a fertőtlenítőszerek

A koronavírus elleni védekezés egyik legfontosabb eleme a megelőzés, amelynek fontos eleme a fertőtlenítés. A MOL-csoport almásfüzitői telepén ezért átállt fertőtlenítőszer gyártásra. Ezeket a következő két hétben elérhetővé teszik a kiskereskedelemben, elsődlegesen a MOL kutakon. A következő három két-három hónapra az egész ország keresletetét ki tudják elégíteni - mondta el Ratatics.

Az idősotthonok lakóinak különösen figyelnie kell!



Az idősotthonok lakóinak védelme érdekében már több intézkedést is meghoztak - mondta el Müller Cecília. Emiatt betiltották a látogatást már korábban, de az otthonoknak egyébként is figyelnie kell arra, hogy a lakók megtartsák a biztonságos távolságot egymástól - álljanak másfél-két méterre egymástól.

Az otthonnak a kertjébe ki kell menni, de az otthont nem lehet elhagyni - mondta el Müller.

Felvételi zárlatot is elrendeltek, épp azért, mert az egész ország területén jelen van a vírus. Nem kívánatos az, hogy még egy tünetmentes beteg, de már hordozó állapotú beteg bemenjen egy ilyen intézménybe. Ajánlatos emellett, hogy az intézmény területén mozogjanak, és tartsák a kapcsolatot a szeretteikkel. Fontos, hogy megtartsák a mentális egészségüket.

Egy zárt közösségbe csak úgy tud bekerülni, ha valaki kívülről behozza - mondta el Müller az idősotthonok vonatkozásában. Az idősek klinikai tüneteik az immunállapotok szerint változhat. Bármilyen légúti panasza van, az idős embernek szólnia kell a gondozójának, aki majd szól az orvosnak.

Folyamatos a határátkelés



A határátkelőhelyeken továbbra is folyamatos a be- és kilépési forgalom, a magyar állampolgárok karanténba helyezése sikeres volt. Ugyanakkor egyes helyeken megnövekedett forgalomra kell számítani.

Kijárási tilalmat rendelt el néhány önkormányzat

Néhány önkormányzat kijárási tilalmat rendel el (például Sződligeten, és Polgáron), ezekkel szemben a kormányzat törvényességi vizsgálatot rendel el.

További 14 milliárdot különített el a kormány

Újabb 14 milliárdot különített el a kormány az egészségügyi eszközök beszerzésére, ezek folyamatosan zajlanak - mondta el Lakatos Tibor. Az intenzív osztályok bővítése folyamatosan zajlik, ahogy érkeznek be a lélegeztető gépek. A megyei hatóságok segítenek ebben Lakatos elmondása szerint. Kiskunhalason a konténerkorház építése gyors ütemben zajlik, ide már beérkeztek a lélegeztető gépek, és jól áll a Hungexpo ideiglenes átalakítása is - ide 330 fő fér be.

Ezeket a helyeket csak akkor alkalmazzák, ha a normális kórházi kapacitások nem lesznek elegendőek.

Ilyen büntetésre kell számítani,ha megszegjük a karantént

Lakatos elmondta, hogy eddig csak külföldről beutazókat helyeztek házi karanténba, egyelőre a betegeket egészségügyi intézményben helyezik el. Így aki ma megszegi a karantént, az csak szabálysértést követhet el, velük szemben a rendőrség vagy a járványügyi hatóságok figyelmeztetést (2 fő), helyszíni bírságot (26 fő, átlagos összeg 31 ezer forint), 157 főnél pedig szabálysértési feljelentéssel éltek - itt akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak majd.

Sokkal több beteg van, mint amennyiről tudunk

Nyilvánvalóan több beteg van, mint amennyiről tudunk - mondta el Müller. A tünetmentes betegek száma az ismert esetek többszöröse is lehet.

