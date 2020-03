Ezért menekülnek a vásárlásba a koronavírustól pánikoló magyarok

Nem csak a magyarok pánikoltak be, az egész világon több nagyvárosban is pánikvásárlásba torkolott a koronavírus-járvány. Mutatjuk a roham pszichológiai hátterét.



Az elmúlt hetekben globális pánikvásárlási rohamot robbantott ki a koronavírus. Érdemes ezen a pszichológiai tömegjelenségen elgondolkodunk egy kicsit. Kulturális- és országhatároktól függetlenül, a koronavírus-járvány bármerre ütötte fel a fejét, a helyi lakosság megrohamozta a boltokat és hipermarketeket. Elsősorban a vírusfertőzések megelőzésére használatos termékeket halmozták fel az emberek, de jelentős mértékben vásároltak még tartós élelmiszereket és tisztálkodószereket is.

Globális pánikvásárlás

Szingapúrban például a közösségi médiát elárasztották a képek az üzletek üres polcairól, és az emberekről, amint hatalmas mennyiségekben vásárolnak háztartási termékeket, rizst és instant tésztaleveseket, nem sokkal azután, hogy a városban sárgáról narancs fokozatúra változtatták a vírusveszélyt.

Hongkongban a pánik odáig fajult, hogy a nyílt utcán egy áruszállítóra kést fogtak, és 600 tekercs WC papírt raboltak el tőle. Bár jelenleg Indonéziában nincs hivatalosan koronavírussal fertőzött személy, mégis úgy megugrott az alapvető élelmiszerekre a kereslet, hogy a helyi kereskedők megduplázták általános áraikat.

Észak-Olaszország több térségében is önbeteljesítő jóslatba fordult át az áruhiánytól való félelem, így hamar kifogytak a boltok készleteikből. Ezekre reagálva több helyi hatóság is figyelmeztetéseket adott ki, és nyugalomra intették a lakosságot. Mindeközben a szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy

a túlzásba vitt raktározás inkább kiszámíthatatlanabbá tesz egy társadalmat, mintsem a biztonságot szolgálná.

Magyarországon is kitört a vásárlási láz



Bár hazánkban jelenleg nincs koronavírussal fertőzött személy, a magyar a közösségi médiát és a sajtót is ellepték a boltok kifosztott polcairól készült fényképek. A tartós élelmiszerek és a higiéniai árukra is megugrott a kereslet. Sok üzletben az orvosi maszkok is rendesen megritkultak, és sok patikában is kígyóznak a sorok.

A kereskedelmi szövetség álláspontja szerint nincs értelme felhalmozni otthon a készleteket - erről itt írtunk részletesebben. A főtitkár azt is kiemelte, hogy az üzletekben kapható termékek 75-80 százaléka hazai eredetű és a kereskedők a saját raktáraikból, de a kiterjedt gyártói kapcsolatok és a beszállítóik révén is fennakadás nélkül pótolni tudják a boltok készleteit.

A kormány megérti az emberek félelmét a koronavírus-fertőzéstől és az ebből adódó élelmiszer-felhalmozást, de ez a szakértők szerint sem indokolt - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás közölte: nincs ok a pánikra, nincs ok a felesleges vásárlásra. Az államtitkár elmondta, a kereskedelmi szervezetek képviselővel folytatott egyeztetések során azt az információt kapták, hogy folyamatos az ellátás a kereskedelmi szektorban, és megfelelő tartalékokkal rendelkeznek a nagyobb üzletláncok.

Kitért arra is, hogy a jövőben versenyhivatali eszközökkel lépnek fel a koronavírus-járványt kihasználó, rossz szándékú piaci szereplőkkel szemben. A fogyasztóvédelem megkezdte a tartós élelmiszerek és a kézfertőtlenítők árának vizsgálatát, hogy kiszűrjék a későbbi tisztességtelen piaci gyakorlatot - tette hozzá. Utóbbival kapcsolatban elmondta, a kézfertőtlenítők esetében nemcsak az árat, hanem azok hatékonyságát is vizsgálni fogják laboratóriumi eszközökkel.

Ügyeleti központot működtet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. Az ügyeleti központ munkájában a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ felelős munkatársai vesznek részt. Az operatív törzs folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus-fertőzésre vonatkozó, ellenőrzött egészségügyi és járványügyi adatokat. Az ügyeleti központ e-mail-elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu. A beérkező elektronikus levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld. A 06-80-277-455 illetve a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogják fogadni a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.

Mi táplálja a pánikot?

A híreket látva felmerül a kéréds, hogy vajon mi okozhatja a pánikot, hogyha alig vagy semmilyen hivatalos előrejelzés nem támasztja alá azt a félelmet, hogy a kínálatban tartós hiányok alakulnának ki? A társadalomkutatók a csordaszellemet emelik ki, mint fő mozgatórugót a félelem, és annak gyors terjedése mögött a közösségi médiában. Ugyanakkor arra is több tudományos magyarázat létezik, hogy a megemelkedett vásárlási vágy egyfajta természetes reakció a stresszel és bizonytalansággal szemben.

Az emberek akkor fordulnak az ilyen pánikvásárláshoz, amikor úgy érzik, elvesztették a kontrollt saját sorsuk felett

- árulta el Leonard Lee, a szingapúri gazdasági egyetem professzora a Knowledge-nak. Mint mondta, "felállítottunk egy elméletet és sikeresen igazoltuk is, miszerint az emberek, ha a hétköznapokban hasznos és praktikus termékeket vásárolnak, az segít kompenzálni az irányítás elvesztésének érzetét. Közelebbi kutatások rámutattak, hogy ezek leginkább a termékek problémamegoldáshoz kapcsolódó asszociációi miatt működnek" - fogalmazott a kutató.

Az elvesztett irányítás

Az, hogy nincs irányításunk életünk minden területe felett, még nem eredményezi szükségszerűen, hogy az önkontrollt is elveszítsük. Fontos kiemelni, hogy az irányítás elvesztése különbözik az önállóság elvesztésétől, amikor az emberek úgy érzik, hogy nincs meg a képességük saját akaratukból cselekedni. Ez utóbbi esetekben az embereket inkább a státuszszimbólumok felvásárlására ösztönzi.

A fentieknek köszönhető, hogy az emberek világszerte, kiváltképpen a sűrűn lakott városokban, ahol a járványtól való pánik nagyobb valószínűséggel alakul ki, nekiállnak tartós élelmiszereket és háztartási termékeket felhalmozni.

