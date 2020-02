Fotókon az őrület: így fosztották ki a boltokat a koronavírus miatt pánikoló magyarok

Egyre több üzletben lesz hiánycikk a konzerv, tartós tej, liszt és a többi tartós cikk: rengetegen kezdtek készleteket felhalmozni egy esetleges, az olaszországihoz hasonló lezárásra készülve. Több olvasónk is küldött fotókat a lefosztott polcokról.

Elsők között a Pénzcentrum számolt be róla, hogy sokan elkezdtek készleteket felhalmozni a koronavíros-járvány miatt, tartva egy esetleges, az olaszországihoz hasonló lezárástól. Keddig cikkünk óta méginkább eldurvult a helyzet a magyar boltokban: kocsiszám vásárolják az emberek a tartós élelmiszereket, háztartási cikkeket.

Egyik olvasónk a csömöri Auchanból küldte az alábbi képet, elmondása szerint rengetegen voltak, és jellemzően felpakolt kocsikkal álltak be a sorba:



Brutál sor a csömöri Auchanban.

Pedig azt hittem, így hónap végén már nem lesznek sokan, szerda koraeste könnyen letudhatom a bevásárlást a hét maradék részére. Hát nem így lett... Tolongás volt a tésztáért, konzervekért, vízért. Volt olyan család, akik három bevásárlókocsit pakoltak tele

- fűzte hozzá a fenti fotóhoz, amin látható, hogy a tésztaosztályt teljesen lefosztották az Auchanban.

Mindenki megőrült ebben az országban? Konkrétan ölre mentek az emberek az utolsó karton tartós tejért, vagy lisztért

- mesélte.

Egy másik olvasónk hasonlót tapasztalt tegnap egy XV. kerületi Lidl üzletben: ott is a cukor, liszt, olaj, tej volt a sláger, de nem volt ritka az olyan vásárló, aki tisztítószereket is felpakolt a kocsira. A csömöri Auchanhoz hasonlóan ebben a boltban is tömött sorok álltak, alig győzték az emberek kitolni a megpakolt bevásárlókocsikat.

Hasonlóan járt egy pesti Tescóban is a Pénzcentrum egy másik olvasója, aki a konzerv-osztályról, azaz annak hűlt helyéről küldött nekünk képet:



Konzerv kéne? Ne keresd...

Őrület, de tényleg... Mindenki, akinek már nem jutott valamilyen konzerv ott mérgelődött, és az árufeltöltőkön kérte számon a hiányt. Dehát nem volt mit tenni, ha elfogyott, akkor elfogyott, gondolom amúgy nem szokott annyira menni a pacalkonzerv meg a sólet, így nem is tartanak nagyobb készletet

- mondta.

Kaptunk fotókat egy budapesti Aldiból is, ahol a liszteket és a cukrokat kapták szét az emberek.



Fotó: olvasónk. Fotó: olvasónk.

Az Aldiból jelentő olvasónk elmondása szerint ott is rengetegen vásároltak több kocsira valót.



Fotó: olvasónk. Fotó: olvasónk.

Nincs ok a pánikra

Nincs semmilyen ok az otthoni készletek felhalmozására, indokolatlan, hogy a magyarok megváltoztassák fogyasztási szokásaikat a koronavírussal kapcsolatos híresztelések miatt. A magyar élelmiszer-kereskedelem 80 százaléka hazai forrásból szerzi be az árut, a kereskedők ráadásul hónapok óta alkalmazkodnak az egyébként is bőséges lakossági fogyasztáshoz, vagyis az ellátási láncunk képes kielégíteni a forgalmasabb időszakokban jellemző igényeket is, akárcsak karácsonykor, húsvétkor

- mondta a Magyar Nemzetnek az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Vámos György szerint itthon folyamatosan biztosított az árukínálat, a beszerzési forrásokat pedig szállítási problémák esetén is hamar pótolni lehet. A főtitkár, aki szerint hazánkban a pánikkeltés okozhat gondot a boltok működésében, nem a vírushelyzet, leszögezte:

szükségtelen, hogy a családok a megszokott életvitelükhöz képest soron kívüli bevásárlásokat iktassanak be. A kereskedelem látja, hogy a hatóságok is folyamatosan figyelemmel kísérik az eseményeket, ráadásul a boltok működése, a helyzetértékelés kizárólag a jogszabályok és az illetékes hatóságok állásfoglalásaitól függ. Ebben semmilyen változás nem történt.

