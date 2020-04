Ettől szenved 10-ből 5 magyar az önkéntes karanténban: eddig talán fel sem tűnt nekik

Az Európai Unió országainak lakosságának 17,1 százaléka olyan háztartásban él, amely túlzsúfoltnak számít: az egy főre jutó négyzetméterek száma túl alacsony. A jelenlegi helyzetben a rendelkezésre álló tér még inkább szűkösnek hathat, ha a gyerekek abban a szobában játszanak, ahol a szülők dolgoznának. A home office nem csak azzal jár együtt, hogy távmunkában kell ellátni azokat a feladatokat, eszközökkel kevésbé ellátottan, sok helyen kialakított munkaállomást nélkülözve, hanem azzal is, hogy szűkössé válik az otthoni tér.

Sokan csak most fogják megtapasztalni, milyen sokan élnek kevés négyzetméteren: eddig amíg dolgozni voltak, iskolába jártak, tehát napuk egy részét jellemzően házon kívül töltötték, talán nem volt olyan feltűnő a helyhiány. Most viszont hogy fiatalok és felnőttek egyaránt a négy fal közé kényszerültek, és non stop otthon vannak, sokkal többen fogják tapasztalni azt a zsúfoltságot, amit a statisztikák is évek óta mutatnak.

A EU-ban Románia áll a legrosszabb helyen: az Eurostat adatai szerint a lakosság 46,3 százaléka túlzsúfolt háztartásban él. A második legrosszabb a helyzet a letteknél (43,4%) és a bolgárok a harmadikak (41,6%) legszűkösebb otthonok terén. Az Unió átlaga 17,1 százalék, a magyar háztartások ennél zsúfoltabbak: 20,1 százalék, vagyis minden ötödik otthon túlzsúfoltnak számít. Az egy főre jutó négyzetméterben sokkal jobban állnak nálunk a csehek (15,7%), osztrákok (13,5%). szlovének (12,5%). A legjobb a helyzet Máltán (3,4%), Írországban (2,7%) és Cipruson (2,5%), ahol elenyésző azoknak a háztartásoknak a száma, ahol ekkora zsúfoltság lenne.

Hogyha életkor vagy családi állapot szerint is megnézzük az adatokat, látható, hogy a fiatalabb korosztály, akik kisgyermeket nevelnek, sokkal zsúfoltabb helyeken lakik, míg az idősek gyakran inkább egyedül, ahol bőven van elég tér. Az EU-n belül 24,1 százaléka a 18 éven aluli korosztálynak zsúfolt otthonokban élt, míg a 65 év feletti korosztályból mindössze 6,9 százalékról mondható el ugyanez.

Rengeteg az izoláltan élő idős

Természetesen amíg vannak családok, ahol 4-en élnek 40-50 négyzetméteren, addig rengeteg idős ember él egyedül és magányosan. Őket egészen másként érinti a járvány: nem azzal kell megküzdeniük, hogy nincs hová elvonulni a lakásukban dolgozni, vagy hogy nem tudnak koncentrálni a házi feladatra, mert a többi testvérük túlságosan zajong. Az időseknek az izolációval kell szembenézniük.

Egy másik statisztika azt mutatja meg, hányan élnek az adott országban olyan helyen, amely már túl tágas is az ott élők számára. Hogyha kifejezetten a 65 év feletti korosztály helyzetét vizsgáljuk ebből a szempontból, látható, hogy csaknem minden második idős ember ilyen körülmények között él.

Nem csoda, hogy azok az országok, amelyek a zsúfoltsági statisztikában a legkevésbé rossz eredményt hozták, ebben a mérésben az élen járnak. Írországban például 10 idősből 9 tágas otthonban él (92,8%), nem küzd zsúfoltsággal, ez viszont azt is jelentheti, hogy nagyon sokan élnek egyedül, sok négyzetméteren, amely a jelen helyzetben magával hozza az egyedüllétet. Az íreket Ciprus (87,4%) és Málta (86,7%) követi a sorban. Jellemzően a nyugat-európai társadalmakban is magasabb a sok négyzetméteren élő idősek aránya: Luxemburgban (77%), Belgiumban (75,5%), Hollandiában (68,3%), de Németországban (48,7), Franciaországban (69,3%), és Spanyolországban (77,7%) is az jellemző, hogy a 65 év felettiek nagyobb alapterületű ingatlanokban élnek, mint szükséges.

Magyarországon 10-ből csaknem 4 idős van ebben a helyzetben. Szomszédaink közül viszont pl. a szlovákoknál (20,9%), horvátoknál (16,9%), románoknál (12%) már más a helyzet. Úgy tűnik ott az idősek kevésbé élnek túlságosan tágas otthonokban, ami azt is jelentheti, hogy kevesebb az izoláltan élő 65 év feletti.

