Most derült ki: fontos illetékszabály változik a lakásvásárlóknál, ezt jobb, ha tudod

Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés. Különösen azoknak érdemes figyelniük, akik a vásárlást megelőzően ingatlant is értékesítettek.

A lakásvásárláshoz kapcsolódóan számos díj, költség, adó merülhet fel, ezek között jelentős tétel a vagyonátruházási illeték. Az illeték mértéke alapesetben a vételár 4 százaléka, például egy 50 millió forintért vásárolt lakás esetében 2 millió forint illetéket kell fizetni. Ez a szabály nem változott az idei évben.

Vannak illetékkedvezmények is:

Például a 35 év alattiaknak csak a vételár 2 százalékának megfelelő illetéket kell fizetniük, amennyiben a vételár nem haladja meg a 15 millió forintot. Azt sajnos hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi lakásárak mellett a 15 millió forintos árkorlátból sokan kiesnek. A CSOK Pluszt, Falusi CSOK támogatást kihasználók illetékmentességben részesülnek, azaz ők a lakástámogatás mellett ezen adó megfizetése alól is mentesülnek. Illetékmentes lehet egy telek vásárlása is abban az esetben, ha 4 éven belül lakóingatlant építenek rá. Illetékmentes lehet az egyensági rokonok közötti visszterhes tulajdonszerzés, a házasok közötti visszterhes vagyonszerzés, illetve a házassági vagyonközösség megszűntetése is.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a lakástámogatások legújabb eleme, az első lakásszerzést támogató Otthon Start hitel igénylésével nem válik illetékmentessé a vásárlás. Vagyis az Otthon Start hitelt kihasználóknak a lakásvásárlás után kell illetéket fizetniük - írja a Bankmonitor cikke.

Ezekben a szabályokban azonban nem történt változás az elmúlt időszakban. De akkor mégis mi változott?

Mennyi illetéket kell fizetni lakáscsere esetén?

A lakáscserék esetében történt változás. A vevők ugyanis csökkenthetik az illeték nagyságát abban az esetben, ha a mostani vásárlást megelőzően, vagy azt követően adnának el lakást. Gyakorlatilag a megvásárolt ingatlan árából le lehet vonni az eladott ingatlan árát és a különbözet után kell csak illetéket fizetni. Ha például valaki most vásárol 100 millió forintért egy lakást, de egy éve eladott egy lakást 60 millió forintért, akkor neki csak a különbözet, azaz 40 millió forintnak a 4 százalékát kell illetékként megfizetnie. Márpedig nem mindegy, hogy 4 millió forintot, vagy 1,6 millió forintot kell az állam felé rendezni.

Nem mindegy, mikor lett eladva a kérdéses ingatlan, ebben a feltételben történt most változás

A tavalyi szabályok értelmében akkor lehetett ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 3 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

Az idei szabályok értelmében akkor lehet ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 5 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

Vagyis már azok is tudják ezzel a módszerrel csökkenteni a vagyonátruházási illetéket, akik 4 évvel ezelőtt adták el a lakásukat.

Fontos, hogy ez a könnyítés, szabályváltozás az illetékfizetésre érvényes. Az eladott lakások után az eddig megismert feltételek mellett kell személyi jövedelemadót fizetni. Ezt ugye akkor kell rendezni, ha a vásárlás időpontját követő meghatározott időn belül a vételárhoz képest magasabb áron adnánk el a lakásunkat.