2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-3 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy nő kezéről, aki az ablaknak háttal állva tartja új otthona kulcsát
Otthon

Most derült ki: fontos illetékszabály változik a lakásvásárlóknál, ezt jobb, ha tudod

Pénzcentrum
2026. január 15. 20:33

Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés. Különösen azoknak érdemes figyelniük, akik a vásárlást megelőzően ingatlant is értékesítettek.

A lakásvásárláshoz kapcsolódóan számos díj, költség, adó merülhet fel, ezek között jelentős tétel a vagyonátruházási illeték. Az illeték mértéke alapesetben a vételár 4 százaléka, például egy 50 millió forintért vásárolt lakás esetében 2 millió forint illetéket kell fizetni. Ez a szabály nem változott az idei évben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vannak illetékkedvezmények is:

  1. Például a 35 év alattiaknak csak a vételár 2 százalékának megfelelő illetéket kell fizetniük, amennyiben a vételár nem haladja meg a 15 millió forintot. Azt sajnos hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi lakásárak mellett a 15 millió forintos árkorlátból sokan kiesnek.
  2. A CSOK Pluszt, Falusi CSOK támogatást kihasználók illetékmentességben részesülnek, azaz ők a lakástámogatás mellett ezen adó megfizetése alól is mentesülnek.
  3. Illetékmentes lehet egy telek vásárlása is abban az esetben, ha 4 éven belül lakóingatlant építenek rá.
  4. Illetékmentes lehet az egyensági rokonok közötti visszterhes tulajdonszerzés, a házasok közötti visszterhes vagyonszerzés, illetve a házassági vagyonközösség megszűntetése is.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a lakástámogatások legújabb eleme, az első lakásszerzést támogató Otthon Start hitel igénylésével nem válik illetékmentessé a vásárlás. Vagyis az Otthon Start hitelt kihasználóknak a lakásvásárlás után kell illetéket fizetniük - írja a Bankmonitor cikke.

Ezekben a szabályokban azonban nem történt változás az elmúlt időszakban. De akkor mégis mi változott?

Mennyi illetéket kell fizetni lakáscsere esetén?

A lakáscserék esetében történt változás. A vevők ugyanis csökkenthetik az illeték nagyságát abban az esetben, ha a mostani vásárlást megelőzően, vagy azt követően adnának el lakást.  Gyakorlatilag a megvásárolt ingatlan árából le lehet vonni az eladott ingatlan árát és a különbözet után kell csak illetéket fizetni. Ha például valaki most vásárol 100 millió forintért egy lakást, de egy éve eladott egy lakást 60 millió forintért, akkor neki csak a különbözet, azaz 40 millió forintnak a 4 százalékát kell illetékként megfizetnie. Márpedig nem mindegy, hogy 4 millió forintot, vagy 1,6 millió forintot kell az állam felé rendezni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem mindegy, mikor lett eladva a kérdéses ingatlan, ebben a feltételben történt most változás

  • A tavalyi szabályok értelmében akkor lehetett ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 3 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.
  • Az idei szabályok értelmében akkor lehet ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 5 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

Vagyis már azok is tudják ezzel a módszerrel csökkenteni a vagyonátruházási illetéket, akik 4 évvel ezelőtt adták el a lakásukat.

Fontos, hogy ez a könnyítés, szabályváltozás az illetékfizetésre érvényes. Az eladott lakások után az eddig megismert feltételek mellett kell személyi jövedelemadót fizetni. Ezt ugye akkor kell rendezni, ha a vásárlás időpontját követő meghatározott időn belül a vételárhoz képest magasabb áron adnánk el a lakásunkat.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #szja #lakásvásárlás #ingatlan #adó #illeték #lakáspiac #csok #lakásárak #csok plusz #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:24
21:07
20:42
20:33
20:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
4 napja
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
4 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
4
2 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
5
1 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 19:01
Meglepően olcsó úti célok februárra: elképesztő "téből a nyárba" ajánlatok
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 18:02
Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!
Agrárszektor  |  2026. január 15. 19:29
Lassan eltűnik ez az állat Magyarországról: egyre ritkábban bukkan fel