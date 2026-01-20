2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légi felvétel a budapesti Erzsébet téri óriáskerékről és a Szent István-bazilikáról. A Gellért-hegyről fényképezve. A terület az UNESCO Világörökség része és népszerű turisztikai célpont, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra. Tör
Otthon

Mi történik ebben az országban? 40 millió forint alatt gyakorlatilag lehetetlen lakást venni

Pénzcentrum
2026. január 20. 12:06

Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből, mivel a minigarzonok többnyire a drága belvárosban találhatók. Nógrádban és Békésben ez a keretösszeg egy jó állapotú családi házra is elegendő, míg Szegeden, Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron, egy jó minőségű, 45-50 négyzetméteres lakást lehet vásárolni 40 millió forintból.

Erőteljesen emelkedtek tavaly az ingatlanárak Magyarországon, egy év elteltével pedig a zenga.hu ismét megnézte, hogy mire elég 40 millió forint a hazai lakáspiacon. Az ingatlankereső portál szerint 2025 januárjához képest 8 százalékponttal csökkent a 40 millió forint alatt meghirdetett ingatlanok aránya a kínálatban, és most nagyjából csak minden ötödik lakást vagy házat kínálják ennél olcsóbban az országban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
A 40 millió forint alatti ingatlanok aránya az országos kínálatban - Forrás: ZegaA 40 millió forint alatti ingatlanok aránya az országos kínálatban - Forrás: Zega

Nógrádban és Borsodban elégnek számít ez az összeg

Ennek ellenére vannak olyan vármegyék, ahol szélesebb kínálatból válogathatnak a zenga.hu-n ingatlant keresők.

Az ingatlanpiacon olcsónak számító Nógrád vármegyében például a kínálat háromnegyede 40 millió forintnál olcsóbb, de Békés, Tolna, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is ez alatt az árszint alatt marad a kínálat nagy része, így itt akár új vagy újszerű tégla építésű lakások és kisebb házak is kijöhetnek ennyiből

 - mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A soron következő Heves vármegyében a kínálat mintegy fele éri el a 40 milliós árszintet, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala, Komárom-Esztergom és Vas vármegyékben minden harmadik ingatlan olcsóbb ennél, így ebből a keretből itt is lehet találni olyan ingatlant, ami megfelelő méretű egy négytagú család számára.

Alaposabban körül kell azonban néznie annak, aki Hajdú-Bihar, Somogy, Veszprém vagy Győr-Moson-Sopron vármegyékben vásárolna ennyiből, amelyekben minden ötödik, hatodik ingatlant hirdetik csak ennél alacsonyabb áron. A 40 millió forint alatti kínálatban az említett vármegyék olcsóbb kisvárosaiban akár egy kétszobás új lakás vagy egy három-négyszobás közepes állapotú ház is kikerül, a vármegyeszékhelyeken és a Balaton-parti településeken azonban inkább csak garzonok vagy kisebb másfél szobás lakások kaphatók ennyiért.

Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
EZ IS ÉRDEKELHET
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
Hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban.

Budapesten nagyobb kompromisszumot kell kötni

Míg egy évvel ezelőtt a budapesti ingatlanok több mint 7 százalékát hirdették meg 40 millió forint alatt, addig a tavaly bekövetkezett közel 25 százalékos drágulás után idén csupán 3 százalékát.

Ha nem is lehetetlen, de erős kompromisszumot kell kötnie annak, aki a fővárosban keres 40 millió forintig lakást. Ennyibe leginkább a belvárostól távolabbi, felújítandó lakások, esetleg egy-egy belvárosi minigarzon férnek bele

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 - hívta fel a figyelmet Futó Péter. Jobban jár az, aki Budapest helyett inkább Pest vármegyében nézelődik, ott ugyanis minden kilencedik hirdetés marad 40 millió forint alatt.

A 40 millió forint alatt hirdetett ingatlanok aránya az egyes vármegyékben és Budapesten - Forrás: ZegaA 40 millió forint alatt hirdetett ingatlanok aránya az egyes vármegyékben és Budapesten - Forrás: Zega

Garzontól a nagy családi házig

Persze az sem mindegy, hogy pontosan ezért az összegért milyen és mekkora ingatlant kapunk. Nógrád és Békés vármegyében akár egy 100 négyzetméteresnél nagyobb családi ház is megvásárolható 40 millió forintból.

A közepesen drága vármegyéinkben, mint Baranya, Bács-Kiskun, Vas, azonban inkább 50-60 négyzetméterrel érdemes számolni, ami az ottani vármegyeszékhelyeken is elegendő egy közepes méretű, jó állapotú lakásra.

Budapesten viszont az átlag négyzetméterárral számolva mindössze 26 négyzetméteres minigarzon jön ki 40 millió forintból, de mivel az ilyen méretű lakások többsége az átlagnál drágább, belvárosi kerületekben van és a kisebb alapterület felé haladva egyébként is emelkedik a négyzetméterár, így a fővárosban jellemzően ennél is kisebb lakásra elegendő csak ez az összeg

- mondta Futó Péter.

Forrás: ZegaForrás: Zega
Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #lakáspiac #magyarország #pest megye #ingatlan piac #lakásárak #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:33
12:15
12:06
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
1 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
6 napja
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
Időszakos biztosítások
határozott időre kötött biztosítási szerződések. A biztosító csak a szerződésben naptárilag - év, hó, nap, óra, perc - megjelölt időszakra vállalja a kockázatot. Az időszak leteltével a szerződés automatikusan megszűnik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 11:45
Csőd szélén táncol az ország: már csak a csodában lehet bízni, semmi sem segít?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 11:35
150 forint a szlovák Lidlben a sör, olcsóbb, mint itthon az ásványvíz: mi a fene történik itt, palimadárnak nézik a magyarokat?
Agrárszektor  |  2026. január 20. 11:28
Trump most a borászatot végezné ki: megdöbbentő fenyegetéssel állt elő