2026. január 20. kedd
-7 °C Budapest
Nő, aki a fűtőtest hőmérsékletét állítja, Energiaválság koncepció Európában, A magánháztartások gázszámlájának emelkedő költségei az infláció és a háború miatt
Otthon

Ezzel a filléres kütyüvel töredékére csökkentheted a rezsidet: erről csak kevesen tudnak

Pénzcentrum
2026. január 20. 07:33

Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki. A társaság gyakorlati tanácsokat fogalmazott meg az energiaköltségek mérséklésére, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos fűtőberendezések jellemzően gazdaságtalanul működnek.

A hazai háztartások energiafelhasználásában meghatározó szerepe van a földgáznak, amelynek döntő hányadát – mintegy 80 százalékát – fűtési célokra fordítják a fogyasztók. Az MVM közleménye szerint a téli időszakban megugró energiaköltségek mérséklésére számos olyan lehetőség áll rendelkezésre, amelyek nem igényelnek jelentős beruházást.

A vállalat kifejezetten óva int az elektromos konvektorok és más, hasonló elven működő készülékek alternatív fűtésként való használatától. Az MVM szakemberei szerint ezek az eszközök rendkívül energiaigényesek, és működésük során kiszárítják a levegőt, ami rontja a lakótér komfortérzetét. További hátrány, hogy az elektromos fűtőberendezések által termelt hő gyorsan távozik a helyiségből, ezért folyamatosan működtetni kell őket.

A hatékonyabb energiafelhasználás érdekében az energiaszolgáltató több, egymást kiegészítő intézkedést javasol. Elsődlegesnek tartják a fűtési rendszerek korszerűsítését, különösen a kazánok és radiátorok modernizálását. Emellett hangsúlyozzák az épületek megfelelő hőszigetelésének jelentőségét, amely hosszabb távon számottevő megtakarítást eredményezhet.

Az ajánlások között kiemelt szerepet kap az intelligens termosztátok alkalmazása is.

Ezek az eszközök lehetővé teszik a fűtés pontos szabályozását, időzítését és a különböző helyiségek eltérő hőmérsékletének beállítását. Az MVM számításai szerint minden egyes Celsius-fokkal alacsonyabbra állított belső hőmérséklet körülbelül 6 százalékos energiamegtakarítást hozhat.

A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy a fűtési rendszerek rendszeres karbantartása elengedhetetlen. A szakszerű, időszakos felülvizsgálat nemcsak az energiahatékonyságot javítja, hanem jelentősen meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát is.

A csomagot 1490 forintért lehet majd megvásárolni, az előregisztráció elindult érte, az MVM szerint segítségével a meglévő gázkonvektort egy digitális szobatermosszal lehet irányítani. Ehhez nem szükséges műszaki beavatkozást végezni a konvektoron.

A téli hónapokban különösen fontos a helyiségek megfelelő szellőztetése. Az MVM a rövid, intenzív szellőztetést javasolja a folyamatos, minimális légcsere helyett. Ez a módszer megakadályozza a falak lehűlését, így kevesebb energia szükséges a lakótér újbóli felfűtéséhez.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #fűtés #energia #rezsi #fűtési szezon #tél #háztartás #energiahatékonyság #mvm #földgáz #energiafogyasztás

