Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Ezzel a filléres kütyüvel töredékére csökkentheted a rezsidet: erről csak kevesen tudnak
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki. A társaság gyakorlati tanácsokat fogalmazott meg az energiaköltségek mérséklésére, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos fűtőberendezések jellemzően gazdaságtalanul működnek.
A hazai háztartások energiafelhasználásában meghatározó szerepe van a földgáznak, amelynek döntő hányadát – mintegy 80 százalékát – fűtési célokra fordítják a fogyasztók. Az MVM közleménye szerint a téli időszakban megugró energiaköltségek mérséklésére számos olyan lehetőség áll rendelkezésre, amelyek nem igényelnek jelentős beruházást.
A vállalat kifejezetten óva int az elektromos konvektorok és más, hasonló elven működő készülékek alternatív fűtésként való használatától. Az MVM szakemberei szerint ezek az eszközök rendkívül energiaigényesek, és működésük során kiszárítják a levegőt, ami rontja a lakótér komfortérzetét. További hátrány, hogy az elektromos fűtőberendezések által termelt hő gyorsan távozik a helyiségből, ezért folyamatosan működtetni kell őket.
A hatékonyabb energiafelhasználás érdekében az energiaszolgáltató több, egymást kiegészítő intézkedést javasol. Elsődlegesnek tartják a fűtési rendszerek korszerűsítését, különösen a kazánok és radiátorok modernizálását. Emellett hangsúlyozzák az épületek megfelelő hőszigetelésének jelentőségét, amely hosszabb távon számottevő megtakarítást eredményezhet.
Az ajánlások között kiemelt szerepet kap az intelligens termosztátok alkalmazása is.
Ezek az eszközök lehetővé teszik a fűtés pontos szabályozását, időzítését és a különböző helyiségek eltérő hőmérsékletének beállítását. Az MVM számításai szerint minden egyes Celsius-fokkal alacsonyabbra állított belső hőmérséklet körülbelül 6 százalékos energiamegtakarítást hozhat.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy a fűtési rendszerek rendszeres karbantartása elengedhetetlen. A szakszerű, időszakos felülvizsgálat nemcsak az energiahatékonyságot javítja, hanem jelentősen meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát is.
A csomagot 1490 forintért lehet majd megvásárolni, az előregisztráció elindult érte, az MVM szerint segítségével a meglévő gázkonvektort egy digitális szobatermosszal lehet irányítani. Ehhez nem szükséges műszaki beavatkozást végezni a konvektoron.
A téli hónapokban különösen fontos a helyiségek megfelelő szellőztetése. Az MVM a rövid, intenzív szellőztetést javasolja a folyamatos, minimális légcsere helyett. Ez a módszer megakadályozza a falak lehűlését, így kevesebb energia szükséges a lakótér újbóli felfűtéséhez.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Az Otthon Start Program szeptemberi bevezetése nemcsak a lakáspiacon, hanem a nyaralóingatlanok piacán is érezteti hatását 2026-ban.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.
A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban.
Kutyának sem kell Novák Katalin egykori otthona: 28 milliárdért árverezte volna az állam, egy jelentkező se volt
Nem talált vevőre a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia, amelyet az MNV Zrt. tavaly december végén 28,36 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg.
Mikor jön a tavasz 2026-ban? A csillagászati tavasz kezdete, a tavaszi nap-éj egyenlőség, a húsvét, az óraátállítás 2026-ban és a tavaszi szünet dátumai
A csillagászati tavasz kezdete Magyarországon 2026-ban is március 20-ra esik, a tavaszi nap-éj egyenlőség napjára. A tavaszi szünetig viszont még áprilisig várni kell.
A Duna House Barométer legfrissebb elemzése szerint 2025 utolsó negyedévében fordulat következett be a lakáspiacon.
Ezt a budai kastélyt árulja Moldován András milliárdos sertésmogul: less be a Cápák között befektetőjének luxusotthonába
Január közepén indul az RTL új ingatlanos realityje, műsor egyik megbízója Moldován András, a Cápák között befektetője.
2025 novemberében az építőipari statisztikákban még nem jelent meg az Otthon Start keretében megítélt, több mint 500 milliárd forintnyi lakossági hitel hatása.
A legkisebb mértékben az új építésű és az újszerű lakások bérleti díjai emelkedtek.
Az Otthon Start bejelentése után érezhetően megváltozott az eladók túlárazási gyakorlata és a vevők ehhez való viszonya az ingatlanpiacon.
2025 novemberében az építőipari termelés volumene jelentősen visszaesett.